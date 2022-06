R- Grrr. Sin duda suena bonito eso de que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, mi Santias, pero...

S- Mi Rufo. No creo que el sistema político sea un asunto para perros; es del conocimiento de nuestros dos lectores (Catón tiene tres), que Uds. los perros se organizan en manadas dónde no hay democracia; simplemente manda el más fuerte, el macho Alfa y punto.

R- Guau; es correcto, mi Santias, pero eso no quita que pueda tener una perruna opinión sobre los tipos de organización social, política y de gobierno de los humanos, ya que de una manera u otra, dado que Uds. se reproducen a lo tarugo, pues han invadido nuestros hábitats y ello nos obliga a convivir.

S- En eso tienes razón, mi Rufo. El rollo de: “Creced y multiplicaos y llenad la tierra”, que se supone fue instrucción divina (Génesis I:28) a Adán y Eva en el Paraíso Terrenal, es de los más idiota en un planeta redondo que de manera natural tiene espacios y recursos limitados.

R- Grrr, no me voy a poner a discutir contigo sobre el Antiguo Testamento, mi Santias, simplemente digo que la organización social y jerárquica de los perritos, es acorde con nuestra naturaleza, en cambio, la organización política de los humanos, nada tiene de humana y si en cambio mucho de formas para controlar y explotar a sus semejantes, me explico: Empecemos por los reinos: ¿a qué pueblo idiota se le ocurre creer que existe una familia real que por mandato divino es quien debe de mandar?

S- A los ingleses, a los canadienses, a los españoles, a los árabes y a los suecos, entre otros muchos, mi Rufo; al día de hoy 44 países tiene reyes, y solo uno, Japón, tiene Emperador, que para fines prácticos es la misma vacilada; una familia que se siente elegida y a la que tienen que obedecer y mantener toda la bola de tarugos.

R- Grrr, ese es el punto; ni con los avances científicos ni con la modernidad se le quita lo mensos a millones de humanos que mantienen a zánganos y delincuentes como lo es el Rey Juan Carlos I, hoy autoexiliado para evadir la justicia española… pero eso sí, le alcanzó para heredar el puesto a su hijo Felipe VI, otro vivales que lucra con la ignorancia y credulidad de los españoles. En el momento que un abusivo, gandaya y fraudulento, por la fuerza impuso que su sangre era real y se asoció con alguna religión para argumentar que era mandato divino, la organización dejó de ser humana y se convirtió en explotación del pueblo, de las masas, a partir de la propia debilidad humana. Muy diferente con los perritos, nosotros nos asociamos y organizamos de manera natural, por eso no tenemos conflictos,… ni elecciones.

S- Doy por buena tu opinión sobre las monarquías, mi Rufo, pero que me dices de las democracias y cito a Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

R- Grrr, pues opino que son un engaño, una falacia y te pongo el ejemplo de “Los vecinos distantes”, México y USA: En México, bajo una supuesta democracia, el pueblo no manda, tenemos, bajo el título de Presidente, a un cuasi dictador que busca imponer su voluntad y gobernar de acuerdo a sus intereses, a los de su familia y a los de sus compinches, y, para evitar el reclamo popular y controlar al pueblo bueno interviniendo procesos electorales, se decidió, incumpliendo promesas de campaña, a empoderar al ejército y al crimen organizado…

S- ¡En la torre!, nada que alegar, mi Rufo.

R- Auuu. El otro ejemplo, los gringos, con un proceso electoral cuestionado por el propio Presidente Trump, la mitad del pueblo se levantó en contra del “elegido democráticamente”, Joe Biden. En otras palabras, el asalto al Capitolio, instigado por Donald Trump, tiene como sustento la inconformidad de la mitad de la ciudadanía por la manipulación electoral en la “supuesta” democracia más antigua del mundo.

S- ¡Chín!, nada que alegar tampoco, mi Rufo, pero, seamos propositivos, ¿qué sugieres?

R- Guauuu, pues regresar a formas de gobierno y organización política acordes con la naturaleza humana… que obviamente no son la democracia manipulada, ni las monarquías, ni los imperios; pero de ello, de ello hablaremos en otra ocasión porque ya se nos acabó el espacio… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador