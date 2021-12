Noticia de la semana: el accidente en Chiapas de un tráiler cargado de migrantes ilegales que nadie, ni aduanas, ni ejército, ni Guardia Nacional vieron pasar. Resultado, más de 50 muertos.

R- Grrr, mi Santias, el tráfico de personas es un crimen de lesa humanidad, al que de manera inmoral “las autoridades mexicanas” (entrecomillas) no le prestan atención.

S- Peor que eso mi Rufo; no solo no le prestan atención, sino que en muchos casos, “las autoridades” están implicadas, relacionadas, coludidas con las organizaciones criminales de trata de personas, no solo para el cruce ilegal de fronteras, sino también con redes de secuestro y prostitución.

Para tener una idea del alcance de las estructuras de tráfico de personas (polleros), te comparto del periódico El Economista del 10 de diciembre: “Los 54 migrantes que fallecieron (fueron 55) y los que también resultaron heridos la tarde del jueves en un siniestro en la carretera Tuxtla Gutiérrez – Chiapa de Corzo, son de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México, informó el gobierno del estado.”

Imagínate, perro, el tamaño de la organización criminal, que nadie ve, que es capaz de juntar a migrantes ilegales de cinco países diferentes; para hacerlo, tienen que negociar desde el país de origen y trasladarlos cruzando diferentes fronteras para juntarlos en un solo lugar. La logística y la operación requieren de una red criminal muy sofisticada, que nadie ve ni conoce, pero que todos los que quieren llegar a USA, cruzando por México, si conocen.

R- Grrr ¡A jijos!, déjame ver si entendí, mi Santias. Un ciudadano del Ecuador, que está a 3,860 kilometros de México, supuestamente pobre y con la necesidad vital de migrar, aunque sea de forma ilegal, cruza ilegalmente por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para llegar a México y nadie, ninguno de estos países se percata del cruce ilegal de esa persona…

S- Peor que eso, mi Rufo, para entrar a México primero los juntaron en Guatemala para pasarlos de forma ilegal y subirlos amontonados a un tráiler ante la inacción y complicidad del gobierno mexicano; el que de manera irresponsable y delincuencial, incumple la responsabilidad de vigilar nuestras fronteras, lo que permite que el Covid19 entre a México como Pedro por su casa, y no solo eso, también se da impunemente el cruce de delincuentes, guerrilleros, armas y todo tipo de mercancías; no olvidemos la entrada de Kaibiles y Maras por el sur y la operación Rápido & Furioso por el norte, en la que el gobierno de Estados Unidos, en complicidad negada con el gobierno de Felipe Calderón, cruzó armas a México para dotar al crimen organizado mexicano; lo que causó la muerte de muchas personas, incluido el asesinato de un agente de la DEA que operaba en México.

R- Grrr, ¿y a qué atribuyes las inacción del gobierno mexicano, mi Santias?

S- A la corrupción de autoridades y funcionarios, mi Rufo; pena ajena me dio ver al responsable de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, justificar el tránsito del tráiler accidentado, con el falaz argumento de que no habían cruzado ningún retén… El mensaje es claro: Narcotraficantes y criminales, si no cruzan retenes, pueden circular libremente por México… ¡De locos!

R- Guau, de locos que no lo hayan corrido de inmediato, mi Santias.

S- Es la 4aT, mi Rufo.

R- Guau, cambiando de tema, llama mi atención el énfasis con el que escribes que los migrantes son ilegales y que representan un riesgo para los ciudadanos mexicanos; ¿no se te pasa la mano al criminalizarlos, mi Santias?, finalmente son personas vulnerables en problemas.

S- Primero, si son ilegales, segundo, se amparan en organizaciones criminales para entrar a México, tercero, si representan un riesgo de salud y un riesgo social, cuarto, los migrantes ilegales representan un costo que un país con 50 millones de pobres, 20 de ellos en pobreza alimentaria, como lo es México, no puede, ni debe asumir, quinto, al tener por fronteras una coladera, el riesgo de que crucen criminales y gente violenta es muy alto. No hay que ir muy atrás en el tiempo para ver el bloqueo de carreteras y los enfrentamientos de migrantes ilegales con la Guardia Nacional y la policía de la CdMx, con el falaz argumento de su derecho a circular libremente por un país en el que, al entrar de manera ilegal, no tienen ningún derecho, mucho menos el de infringir leyes, violentar a autoridades mexicanas y generar conflictos sociales… Por eso la pregunta es: ¿Dónde está el gobierno?... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

