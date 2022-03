Sátrapa: Persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder…

S- Biden asume que todos somos idiotas, mi Rufo, con la Unión Europea acierta.

R- Guauuu, mi Santias, ya me hiciste bolas, dices estar en contra de la invasión rusa a Ucrania y ahora críticas y cuestionas al líder de las democracias occidentales ¡El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica!

S- Aciertas, estoy en contra de la invasión rusa a Ucrania, pero te equivocas, Biden es todo, menos un líder defensor de las libertades y de la democracia que pregonan las naciones de Occidente. Para muestra cuatro botones latinoamericanos: Apoyo al dictador Somoza en Nicaragua, apoyo al dictador Pinochet en Chile, impulsor a través de la OEA del mini golpe de estado en Bolivia y en fechas recientes, apoyo al “ingenuo” de Guaidó en Venezuela…

R- Guau, pero mi Santias, la de Venezuela es una dictadura con Maduro al frente.

S- Dictadura con la que hoy, hoy, hoy, Biden está negociando comprar petróleo; es decir, eres dictador cuando no me conviene y gobierno reconocido cuando me conviene; ¡así los demócratas gringos!; quienes por cierto, hicieron lo mismo con Arabia Saudita, en donde, el dictador y príncipe árabe, asesino del periodista Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman, es recibido con bombo y platillo por los güeros con argumentos nada democráticos: es uno de los mayores compradores de armas y socio comercial de USA.

R- Grrr, en eso tienes razón, mi Santias, pero, no puedes negar que en el caso de Ucrania los norteamericanos están a favor de la libertad y de la democracia.

S- Juar, juar, juar, no me hagas reír mi Rufo, que traigo los labios partidos; en mi opinión, los principales instigadores de la guerra en Ucrania fueron los gringos. Rusia fue muy clara desde el 2008 hasta el 2021: Por seguridad nacional de Rusia, no podemos permitir que pongan misiles nucleares de la OTAN en Ucrania (mi frontera), por ello, imposible aceptar que Ucrania entre a la OTAN. Los gringos contraargumentaron diciendo que Ucrania era un país libre y soberano que podía ser parte de la OTAN y que estaban revisando su solicitud de ingreso, ello a pesar de que en 1991, al desintegrarse La Unión Soviética, la OTAN prometió no acercarse a Rusia, promesa incumplida. Ya en el 2021, con una masacre operando desde el 2013 en contra de los ucranianos ruso parlantes en Donbass, los gringos y la comunidad europea hacían el negocio de sus vidas vendiendo armas a Ucrania, ¿el costo en vidas?, más de trece mil ucranianos muertos. Ojo, todos los que hoy salen a reclamar en defensa de Ucrania, calladitos ante la masacre; amparados en una doble moral que irrita; y ahí no paran, los idiotas de Polonia, avalados por los gringos, acaban de sugerir enviar “fuerzas de paz” (soldados europeos) a Ucrania, lo que metería a la OTAN en conflicto directo con Rusia, mientras los “hábiles” (cobardes) gringos, aclaran su “no” participación, cito del canal “actualidad.RT.com”: “EE.UU. sugiere que otros países de la OTAN pueden enviar tropas a Ucrania y afirma que aquellos que deseen hacerlo recibirán ” Vivillos desde chiquillos, los gringos avientan la piedra y esconden la mano, vuelvo a citar: “Otros países de la OTAN pueden decidir que quieren poner tropas dentro de Ucrania. Esa será una decisión que ellos tendrán que tomar”, aclaró la representante permanente de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

En mi opinión, USA trata de rescatar su economía provocando guerras que les son favorable$, al tiempo que manda a la Unión Europea a dar la cara y a Ucrania a pagar los platos rotos… Olvidando que tiene una gran debilidad estratégica: un misil ruso no atómico impactando en el parque de Yellowstone, donde está identificado uno de los volcanes activos más grandes del planeta, crearía un caos que pondría a todo Estados Unidos en tinieblas ¡Aguas!… Mi conclusión, sin avalar la invasión a Ucrania, es que la mejor y menos cruenta solución es: 1.- Reconocer Crimea como territorio ruso, 2.- Convertir a Ucrania en país neutral y clarificar en su constitución política el impedimento a formar parte de la OTAN, 3.- Dar la independencia a la región de Donbass y 4.- Dejar de armar (y endeudar) a Ucrania.

Cierro la presente colaboración con una alerta, ensoberbecidos los gringos, creen que pueden imponer condiciones a todos, por ello amenazan a China con sanciones, a lo que, con un sentido del humor a la mexicana, la presentadora de noticias china, Liu Xin, ironizó sobre la idiota petición de Biden para que China castigue a Rusia, la cito: “¿(China) Puedes ayudarme a luchar contra tu amigo (Rusia), para que luego pueda concentrarme (USA) en luchar contra ti?”... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador