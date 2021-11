Mi Rufo: El Frente Cívico Nacional se presenta como una oposición a Morena, para presentar una alternativa ciudadana en el 2024…

R- Grrr, está oposición, toda, me da risa y me preocupa. Como bien sabes mi Santias, soy crítico de la 4aT y abiertamente opositor de la militarización del país.

S- Tu eres perro, mi Rufo, ¿qué pitos te importa la política de los humanos?

R- Grrr, la política de los humanos no me importa, las repercusiones de sus políticas ¡sí!, porque finalmente los perritos vamos a pagar por las estupideces de los malos gobiernos y a cómo vamos, anticipo mucha pobreza y hambre y en ese escenario, los tacos de Suaperro que hoy es comida gourmet, se van a convertir en el pan de cada día y va a peligrar mi especie.

S- Jiar, juar, jiar, no me hagas reír, perro; ¿de verdad estás preocupado de que con la crisis económica de proporciones apocalípticas que se avecina, los humanos nos comamos a los perros?

R- Sipiripi… Cosa de checar la fuente de proteínas de los tacos en CdMx o de ver a los chinos que con recetas agridulces les dan mate a mis parientes.

S- ¡Chín!, no lo había visto desde esa óptica, yo creía que los tacos de Suaperro eran una leyenda urbana, pero tienes razón, ante a oportunidad de negocios ahora y el hambre en un futuro, perros y gatos estarán en la mira de los comensales.

R- Auuu, solo con ver los mentados tacos de lengua para ver que no hay límite a la degradación alimentaria del ser humanos, antes te los daban en rebanadas y con la clara consistencia de la lengua de res, ahora te los dan machacados o molidos y ve tú a saber de qué están hechos.

S- Bien, mi Rufo, regresemos al tema, me queda claro el que no te cuadra la 4aT, pero: ¿qué pero le pones a la conformación del Frente Cívico Nacional?

R- Auuu, que es uno más de los mismo, asociaciones sin una propuesta ni programa, cuyo único objetivo es el quítate tú para ponerme yo, como lo son: Va por México, alianza contra natura de partidos que se ven derrotados si son congruentes con sus plataformas y principios fundacionales y que prefieren el sueño guajiro de creer que juntos ganan, o FRENAAA, organización pseudo fascista de extrema derecha que en nada representa a México, o Si Por México, organización opositora de exlíderes empresariales que buscaban como asesor al esquirol Javier Lozano, tan desdibujada que ahora pretenden reemplazarla con el Frente Cívico, y finalmente, el intento de partido de la familia Calderón, que pretendió dividir al PAN con la fracasada propuesta de México Libre, esfuerzo de destrucción que fue premiado por Marko Cortés, aunque Ud. no lo crea, con una diputación plurinominal del PAN.

S- Lo que expresas, Mi Rufo, es que los supuestos opositores lo han hecho mal; lo que me llevaría a concluir que una intentona más para hacerle frente a la 4aT no está de más.

R- Grrr, excepto porque parecen ser más de lo mismo, resentidos políticos por no obtener de sus partidos lo que creen merecer, como los Calderón. Me explico: quienes conforman el mencionado Frente son viejos conocidos, Demetrio Sodi, ex priista, ex perredista y exdelegado panista en la CdMx, Acosta Naranjo, ex secretario y exdirigente del PRD y frustrado y eterno aspirante a gobernar Nayarit por las mismas siglas, Gustavo Madero, miembro renegado de Acción Nacional, frustrado candidato a gobernar Chihuahua, expresidente del PAN y senador de la república por esas siglas, hoy parte del grupo autodenominado Grupo Plural dentro del senado, en dónde en alianza con Germán Martínez, ex presidente del PAN al que traicionó y hoy senador por Morena, juntan el agua con el aceite, grupo al que suman a Emilio Álvarez Icaza, quién también llegó a senador con las siglas del PRD, PAN y MC, para chaquetear y volverse independiente y Fernando Belauzarán, suspirante a gobernar Guerrero, eterno perredista, hoy diputado panista,… entre otros. ¿Cómo van a encabezar un liderazgo un grupo de tránsfugas políticos de sus partidos?, y además auto llamarse liderazgo ciudadano.

S- Entonces ¿qué propones, mi Rufo?, ¿o nos rendimos ante la avasalladora popularidad del Presidente de algunos mexicanos?

R. Grrr, desde mi perruna visión, sin alianzas, el PAN como primera fuerza opositora de Morena debe renovar dirigencia para regresar a sus principios y valores fundacionales de democracia, ética, honestidad, congruencia y moral y gobernar bien de la mano con la Doctrina Social de la Iglesia Católica, para tener posibilidades en el 2024, y de ganar, no prostituir un gobierno otorgando concesiones y espacios al PRI y al PRD… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos