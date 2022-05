En mi opinión, Biden y Putin están apostando todas sus canicas en la guerra de Ucrania con el riesgo de que termine en: perder/perder… para todo el planeta.

R- Guarraguauuu, mi Santias; ¿entenderán este par de idiotas que ponen a toda la vida en riesgo, incluida la de los perritos?

S- Creo que lo entienden, mi Rufo, pero cada uno considera que el otro va a recular; es como el juego mortal en donde dos autos se ponen frente a frente y aceleran en ruta de colisión, con la expectativa de que al contrario le de miedo y se desvíe… El problema es que si ambos son tan valientes, como Biden y Putin, ninguno se hará a un lado y ambos morirán, eso sí, con los honores de que no se rajaron.

R- Grrr, eso suena bien para un concurso de idiotas y como quiera, son sus vidas y es su decisión sacrificarse con “honor”, pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando de dos líderes del mundo, con el control de los dos ejércitos más poderosos y poseedores de arsenales nucleares que pueden acabar con la vida en el planeta… No me parece un juego ni cosa de chiste.

S- No lo es, perro, de hecho es un drama que empezó con la crisis en USA que, en mi opinión, les obligó a iniciar una guerra para: 1.- Sacar a su economía de la quiebra técnica, 2.- Volver al liderazgo de la OTAN y al control de Europa y 3.- Eliminar a Rusia como competidor armamentista, al tiempo que mandaban un mensaje amenazante a China.

R- Grrr, espérate mi ínclito humano que ya me hiciste bolas; ¿quién inició la guerra?, si mal no recuerdo, fue Putin al invadir a Ucrania…

S- Pues sí, mal recuerdas, mí Rufo, porque antes de la invasión a Ucrania, Rusia había dejado claro que había líneas rojas que no se podían cruzar o desatarían una guerra y esas eran: A.- La adhesión de Ucrania a la OTAN, B.- El desconocimiento de Crimea como territorio ruso, y C.- El genocidio de la población rusa que habita el territorio ucraniano en Donbass; esté último regulado por el tratado de Minsk que incumplió Ucrania. Recapitulemos: 1.- Ucrania masacra a la población rusa en territorio ucraniano e incumple los acuerdos de Minsk, 2.- USA y la comunidad europea empiezan a armar a Ucrania, 3.- USA coquetea con la entrada de Ucrania a la OTAN, argumentando que es una nación libre e independiente que puede decidir sus acciones (sabiendo que eso atentaría contra la seguridad nacional de Rusia, por lo que sería inaceptable). Derivado de ello, y en mi opinión, con razón pero de forma equivocada y jugando el papel de “tonto útil”, Putin, provocado por USA y la OTAN, invade Ucrania y se convierte en el malo de malolandia. En represalia por el ataque a Ucrania y por los crímenes de guerra, iguales a los cometidos por los israelitas en Palestina, por la OTAN en Yugoslavia, en Libia y en Afganistán y por USA en IRAK y VietNam, más las masacres en Yemen. Por ello, con una doble moral que irrita, la Comunidad Europea, se suma a los intereses gringos en perjuicio de sus pueblos y le pone sanciones a los Rusos que de rebote perjudican a Europa, mientras los gringos venden armas y venden su gas licuado más caro, recuperan el control y liderazgo en la OTAN y rescatan su quebrada economía con el gran negocio que es una guerra.

R- Guarraguauuu, mi Santias, así como lo platicas, Putin es el tonto útil, Europa los títeres, Ucrania la víctima y USA el ganón.

S- Así lo veo,… hasta ahora; porque en mi opinión, Biden está rebasando otra línea roja que puede traer una confrontación nuclear de destrucción global. Putin no va a aceptar que Rusia quede destruida y menos terminar juzgado en una cárcel gringa o europea, por cometer los mismos crímenes que la OTAN, los gringos y la Comunidad Europea han cometido sistemáticamente.

R- Guau, ¿crees entonces que hay una solución, mi Santias?

S- A como lo veo, ya la OTAN con USA al mando se metió a la guerra en Ucrania matando soldados rusos con el armamento que diariamente envían. Llama mi atención que Rusia no haya atacado a USA y a la OTAN, mostrando debilidad y/o miedo; pero, un perro acorralado es peligroso… Ante esa realidad, lo que Rusia puede hacer es negociar como perder la guerra o ponerle de inmediato un alto a USA enviando un misil no nuclear vs Dallas o Washington o N.Y. Me parece que solo así puede detener el apoyo a Ucrania y de paso quitarles lo bravucones y abusivos a los gringos.

R- Auuu, ¿y si los gringos responden?

S- Sentarían las bases para la tercera guerra mundial con armas nucleares; pero ya sería responsabilidad de los gringos y Biden tendría que explicar a su pueblo y al mundo, porque los metió en una guerra mundial, cuando el conflicto de Rusia con Ucrania no era suyo… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador