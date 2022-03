En 1991 se da la disolución de la Unión Soviética terminando así con la guerra fría y dando pie a la creación de 15 “repúblicas nuevas”, a las que los líderes de Occidente prometieron no incluir en la OTAN… Incumplieron.

R- Guauuu, mi Santias, ¿estás infiriendo que los líderes de Occidente, encabezados por USA, al no cumplir su palabra, dieron píe a la invasión rusa en Ucrania?

S- ¡no!, no lo estoy infiriendo, lo estoy afirmando mi Rufo, pero, para poner las cosas en contexto, a riesgo de ser reiterativo vayamos un poco para atrás.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos, los que proponen una economía de mercado y los que prefieren un modelo de socialismo real con el control social y económico del Estado (USA vs Rusia y 15 repúblicas que forman la Unión Soviética). De esta división y las amenazas de conflictos, Occidente, en 1949 decide formar un bloque DEFENSIVO con una organización militar denominada “La OTAN”; en contraposición, en 1955 La Unión Soviética constituye una alianza similar denominada “Pacto de Varsovia” lo que refuerza la guerra fría y da pie a un montón de películas de espionaje.

En 1991, con una crisis política y económica sin precedentes, la Unión Soviética pierde la guerra fría y se disuelve separando a Rusia de sus repúblicas asociadas, lo que da vida a nuevas naciones con un problema en ciernes, en la península de Crimea, supuestamente parte de Ucrania por decisión burocrática de Nikita Krushev, expresidente de la Unión Soviética, estaban las bases navales rusas, el ejército ruso y una base social mayoritariamente rusa, que hablaban ruso y se sentían rusos. En otras palabras, en una decisión política, aceptada obligadamente por Rusia, dada su debilidad, Crimea, equivocadamente se quedó como parte de Ucrania.

Ya sin existir la Unión Soviética y desmembrado el Pacto de Varsovia, la razón de existir de La OTAN despareció, pero éjele que no y no solo eso, a pesar de que la razón de su existir era DEFENDER a los países miembros, la OTAN se involucró en conflictos bélicos, sin ser atacada, optando por enfrentamientos indirectos para evitar la destrucción mutua, aunque no evitaban los muertos: la Guerra de Corea la de Vietnam, la crisis de los misiles (1962) y la guerra en Siria, ello al tiempo que se dieron enfrentamientos por las diferentes visiones, a lo largo del planeta: recordemos las intrigas de EEUU en América Latina: Bahía de Cochinos, golpe de Pinochet, apoyo a la dictadura argentina o en Israel, invadiendo y masacrando a árabes por el único pecado de querer defender sus territorios. Así, la “defensiva” OTAN entró en conflictos directos en los Balcanes, en territorios de la antigua Yugoslavia y en 1995 atacó en la República de Bosnia y Herzegovina contra las fuerzas serbias; al tiempo que expandía sus alianzas hacia el Este, lo que había prometido no hacer.

Adicionalmente, de forma encubierta participo en operaciones militares de USA en Irak, Afganistán (donde estuvieron 20 años) y en Libia, para derrocar un gobierno cuyo pecado fue intentar hacer operaciones comerciales con su petróleo, sin usar el dólar.

En otro frente, hartos los europeos de la hegemonía gringa, siendo presidente de USA Donald Trump, Francia y Alemania propusieron formar un ejército europeo, lo que irritó al Imperio y llevó a Trump a amenazar: “si no aumentan su gasto militar en la OTAN, tendrán que defenderse solos”.

R- Guauuu, me queda la impresión de que permanentemente Occidente ha iniciado conflictos en función de sus intereses, mi Santias.

S- Lo veo igual, perro, y en mi opinión, la crisis social y militar de USA, además de una economía en crisis y una posible desintegración de la OTAN, los obligo a buscar el conflicto indirecto con Rusia, para frenar el desarrollo económico y militar de un competidor que, en alianza con China, representa el mayor riesgo al control político, económico y militar de USA en el planeta…

Finalmente, en el 2013 se inicia una guerra civil en Ucrania entre el gobierno y los habitantes de origen ruso en Donbass. En el 2014, mediante un referéndum, los habitantes de Crimea, con una mayoría abrumadora, deciden separarse de Ucrania y unirse a Rusia,... y así llegamos al punto de que, si USA no hubiera azuzado a su títere Zelenzki para: 1- Insistir en entrar en la OTAN (inaceptable), 2- Endeudarse a lo idiota comprando armas (inaceptable), y 3- Amenazar con recuperar Crimea (inaceptable), la invasión rusa no hubiera existido; invasión, por cierto, mal manejada por Putin, que como dije en articulo previo, con un ejército ineficiente pero poderoso, una mal planeada y criminal invasión y una población rusa mal informada, juega el papel de tonto útil en beneficio de los gringos, ya que les permite recuperase financieramente con su economía de guerra, unir a la OTAN bajo su liderazgo y consolidarse como líder planetario… al tiempo que manda un mensaje a amenazador a China… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador