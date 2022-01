Bután es famoso por tener uno de los pueblos más felices del planeta. En Bután, no se mide la economía, se mide: La Felicidad Nacional Bruta (FNB).

R- Guarraguauuu, mi Santias, que bien que tocas el tema de Bután, ya estuvo bueno de medir todo por indicadores económicos cuando lo más importante son las personas.

S- Sabía que te iba a gustar el tema, mi Rufo; pero no es lo que quiero compartir hoy con nuestros amables y fieles lectores.

R- Guau, vi que en el título del artículo pusiste el “agua”, bien que trates de despertar conciencia sobre el futuro de la humanidad asociado al agua y su cuidado.

S- El tema del agua es importante y parte de la reflexión a compartir con nuestros lectores, pero no el eje del artículo.

R- Grrr, pues en esto de estar adivinando, solo queda el asunto de los migrantes, aunque, ya chole, es un tema muy trillado.

S- Sé que es un tema muy trillado, perro, pero incomprendido y mal analizado; me explico: semanas atrás escribí sobre Los Sentinelenses, una tribu que desde hace 60,000 años vive aislada en la Isla Sentinel en el golfo de Bengala, jurisdicción de la India. Por el riesgo de contaminación y contagios, pues los nativos no tienen defensas contra “enfermedades modernas”, está prohibido el visitarla; pero, al margen de la decisión, que aplaudo, del gobierno de la India al protegerlos, Los Sentinelenses se protegen solos, de manera tal que a cualquier intruso que llega a la isla, lo asesinan. Cuando supe de esta historia, llamó mi atención que, fundamentados en el derecho natural de protegerse, los Sentinelenses pudieran asesinar a cualquier extraño; derecho que festino y comparto… y que contrasto con el grito de plañideras de quienes, argumentando un derecho inexistente, critican a quienes en su derecho, cierran fronteras a migrantes ilegales.

R- Guauuu, me sorprende tu falta de humanismo, mi Santias, nada más es cosa de ver el estado en el que se encuentran hombre, mujeres y niños en las caravanas de migrantes, para sentir lástima y por ende criticar a los gobiernos que de manera cruel les cierran las puertas en sus fronteras.

S- Lo dicho, un problema incomprendido y mal analizado el de la migración ilegal; por ello incluí en el análisis el tema del agua, el que hoy, hoy, hoy, ya representa un riesgo de supervivencia para millones de seres humanos. Imagina que estas en un lugar que tiene desertificación, un lugar en donde el agua solo alcanza para beber y no para todos; un lugar en donde, si llegan más personas, la carencia de agua pone en peligro tu vida. Dado que eres un perro humanista, Rufo: ¿A cuántos migrantes ilegales recibirías?

R- Grrr, estás tratando de poner ladridos en mi hocico, bien sabes, mi ínclito dueño, que los perritos somos territoriales y que para proteger a nuestra manada, no dejamos que otros cacen en nuestro territorio.

S- Lo mismo que hacen en Bután, cuyo eje de gobierno es la felicidad de su pueblo, la que protegen no dejando entrar a extraños libremente. En Bután el turismo está restringido, está controlado y es caro. En Bután no hay migrantes ilegales, por una sencilla razón, no pueden entrar, su gobierno prioriza la felicidad de su pueblo y permitir que entren extraños sin control y con una cultura diferente, afectaría las reglas de convivencia que sostienen a esa sociedad, así como la disponibilidad de recursos.

R- Grrr, déjame ver si te entiendo; me queda claro que no quieres migrantes ilegales, pero, me puedes decir: ¿quién se hará cargo de esas personas cuyos problemas les obligan a migrar?

S- Una lección que he dado y sigo dando a mis hijos, es que ellos son responsables de su realidad y de lo que les sucede; no el gobierno, no sus papás, no sus maestros, no la suerte. La razón es simple, en el momento que asumen la responsabilidad por su situación, queda en sus manos la solución, es decir, ellos asumen el control de sus vidas… No veo porque con los migrantes tiene que ser diferente. En el momento que cada quien se haga responsable de su realidad, el mundo va a cambiar para bien, ello incluye no tener hijos que no puedas mantener y hacer lo necesario para tener las competencias para sobrevivir en tu entorno... En otras palabras, el problema de los migrantes, es de los migrantes,… incluido el mandar al carajo sus malos gobiernos o a quienes les explotan… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

