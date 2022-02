Minority Report es una película futurista, en donde el gobierno tiene videntes que anticipan quienes van a cometer crímenes y los castigan antes de cometerlos.

R- Grrr, mi Santias, ¿no se te hace muy jalado de los pelos el tema, como para tratarlo en un espacio tan importante como lo es el periódico a.m.?

S- Mi estimado can, lo veo igual que tu; este espacio al igual que nuestros dos lectores (Catón tiene tres), merecen seriedad y respeto; en lo que no coincido contigo es que el penalizar a alguien que no ha cometido un crimen o una acción punible, sea un asunto jalado de los pelos; y no lo veo así por una sencilla razón, hoy mismo está pasando y ese asunto puede ser la chispa que prenda la mecha de una guerra de proporciones inimaginables.

R- Guau, mi Santias, creo que vas de mal en peor, primero al tratar el tema de un castigo por actos no realizados, lo que es una soberana estupidez y segundo, por llevar esto al grado de ver la posibilidad de un conflicto bélico.

S- Quizás, para entendernos, es necesario darte el contexto, va: 1.- China ya rebasó a USA como primera potencia económica, lo que es inaceptable para los güeros y no encuentran como revertir esto que los trae haciendo rabietas. 2.- Rusia ya rebasó a USA en la tecnología de guerra, es decir, fabrica armas, aviones y misiles más veloces, baratos y eficientes que los de los gringos, que, de nuevo, no encuentran como revertir esto que los trae haciendo rabietas. 3.- Los rusos y los chinos, se han puesto de acuerdo para debilitar al dólar y así evitar las arbitrarias sanciones que los gringos imponen a quienes no actúan de acuerdo a sus intereses. Para ello se están deshaciendo de los dólares, comprando oro y usando en sus transacciones comerciales otras monedas. Esto no solo trae trabados a los güeros, sino que es inaceptable, ya que traería como consecuencia el derrumbamiento total de la hegemonía gringa y de sus sistema político y económico, ya que lo primero que tendrían que enfrentar es su deuda externa y con un dólar sin valor estarían perdidos… Dicho lo anterior, los gringos no tienen otro camino que detener a los chinos y a los rusos, y dado que la economía rusa es frágil, decidieron atacar primero a Rusia, pero, como no hay motivo y peor aún, las relaciones de los rusos con alemanes y franceses pasaban por un buen momento: con los alemanes al surtirles gas barato y ampliar instalaciones con el NordStream2 en una relación comercial respetuosa y de mutuo beneficio que lesiona el mercado de gas licuado gringo… En tanto, con los franceses que están hasta la madre de los caras pálidas, por sus traiciones y su intervencionismo, estaban construyendo una relación similar a la que tienen con Alemania, para desplazar a USA en muchos campos, todo ello aderezado por la perfidia con la que los gringos le jugaron chueco a los franceses al echar para abajo un negocio multimillonario de venta de submarinos a Australia (venta ya realizada por Francia y arbitrariamente cancelada por Australia), a quienes los gringos convencieron ofreciéndoles submarinos nucleares, abrazos y no balazos para enfrentar juntos a los chinos.

Conclusión, al no tener pretexto los gringos para detener a los rusos, pues inventaron uno, como lo hicieron con las famosas armas inexistentes de destrucción masiva de Irak, gritando a los cuatro vientos una mentira: ¡Rusia va a invadir a Ucrania!... Ello, sin que Rusia, quién lo ha negado reiteradamente, haya movido su ejército fuera de sus fronteras; es decir, al grito de: ¡Viene el lobo!, los gringos manipularon a sus títeres en la OTAN, para venderle armas a Ucrania, armarla hasta los dientes, endeudarla a lo idiota y así poder usar a los europeos en sanciones globales contra el invasor ruso, que no ha puesto ni un solo soldado en suelo ucraniano… Dicho lo anterior, mi Rufo, como veras, la idiotez o falacia de castigar a alguien, no por lo que ha hecho, sino por lo que yo creo que va a hacer, como en Minority Report (con Tom Cruise), no es una vacilada, sino una realidad que pone en riesgo al planeta y en evidencia la estupidez, no de los gringos que luchan por no ser perdedores, sino de quienes encabezan los gobiernos en Europa, que, manipulados por los gringos, cual marionetas se ponen a lanzar patadas voladoras sin saber ni por qué, solo siguiendo las órdenes del amo… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

