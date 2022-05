R- Guau. Me sorprendiste el domingo, mi Santias, contrario a lo que parece una posición opositora mayoritaria, tus estas en contra de la alianza PRI/PAN/PRD…

R- Grrr, ¿consideras mi Santias, que la 4aT está haciendo un buen gobierno?

S- No, mi Rufo, es terrible la ineficacia que ha exhibido la 4aT, cosa de ver la inseguridad y los territorios que controla el crimen organizado, o el desabasto de medicinas en el IMSS y en el ISSSTE,… a pesar de que siguen cobrando las cuotas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

R- Guau, ¿y piensas que los de la 4aT son menos corruptos que los anteriores?

S- No, mi Rufo, tengo la impresión de que son más corruptos; algo así como cuando invitas a comer a quién lleva tiempo con hambre y come como desesperado; así veo a muchos políticos y funcionarios de la 4aT, como “hambreados”, diría mi abuela, llevándose hasta los platos de unicell.

R- Guau, ¿y piensas que para ganar en el 2024 y quitar a Morena del gobierno, es suficiente con un partido, sea el PAN, el PRI, el PRD o Movimiento Ciudadano?

S- Así como están ahorita, ¡ni en sueños!

R- Grrr, entonces no te entiendo, si sabes que solos no pueden ganar y estás convencido que la continuidad de Morena sería perjudicial a México, ¿por qué pitos estás en contra de la alianza opositora?

S- Estoy en contra de la alianza opositora mi Rufo, porque es más de lo mismo, no es solución y no oferta un futuro halagüeño a México; cosa de ver los líderes de los partidos: Alito, exhibido hasta el cansancio en su corrupción, Marko, cuyo mayor logro, en mi opinión, ha sido convencer a los panistas que sin el PRI no pueden ganar y, como diría Nino Canún, el Chucho ratero. ¿Qué cambio o futuro pueden ofertar esos pseudo líderes?... Como he expresado, mi Rufo, durante 50 años luché para sacar al PRI del gobierno y no estoy de acuerdo con que Marko me los quiera regresar mediante una alianza cupular.

R- Auuu, pero el riesgo de una debacle republicana si continua la 4aT es más grave, mi Santias.

S- No soy bueno adivinando el futuro, mi Rufo; pero la única debacle que anticipo es que el crimen organizado tome el control mediante narcogobiernos y que los militares intervengan.

R- Grrr, ¿te parece poco, mi Santias?

S- Pues en mi opinión, con Genaro García Luna como Secretario de Seguridad, el gobierno de Felipe Calderón fue narcogobierno, como lo fueron muchos de los gobiernos priístas, cuyo argumento era la necesidad de pactar con el narco para evitar la violencia,… claro, a cambio de un % porcentaje o cuota.

R- Auuu, ¿y no te preocupa la militarización, mi Santias?

S- Vuelvo de recordar, que quién metió a los militares en tareas de seguridad fue Felipe, cuyo mayor logro político, en mi opinión, es aparentar ser gente decente y brincar a la alberca con Checo Pérez.

R- Grrr, a riesgo de ser necio, ¿Qué opinas de Andrés Manuel, mi Santias?

S- Mi opinión es que es un cínico, mentiroso compulsivo; pero eso ya los sabíamos desde antes, el problema es que la oferta en el 2018 que hicieron los opositores de Morena era más de los mismo con Ricardo Anaya o con Pepe Toño Meade y ahí está el problema; si un partido y pienso en Acción Nacional, tuviera como candidato un líder de los tamaños del Maquío, sin duda podría competir con ventaja VS la 4aT; pero eso es imposible con la alianza, cuyo proceso no está en encontrar el mejor candidato, sino en “negociar” las candidaturas y repartirse el gobierno y el presupuesto. Como muestra un botón: Marko aceptó que la candidata a gobernar Hidalgo, sea la esposa de Rubén Moreira (nepotismo puro), secretario del PRI y exgobernador del endeudado Coahuila; Con esos arreglos y componendas que puede ofrecer la alianza para el 2024;… más de los mismo que rechazamos los mexicanos en el 2018; por eso, el primer paso para ser competitivos en el 2024 es competir sin alianzas, el segundo, encontrar un candidato como el Maquío, al que sin duda se sumarían muchos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador