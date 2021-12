El mejor aditivo para la vida conyugal es la risa; por eso, en los matrimonios que la pareja ríe no hay divorcios, porque nadie se va de donde está divertido.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿de dónde sacaste convertirte en consultor matrimonial si tuviste dos divorcios?

S- Pues de ahí precisamente, mi Rufo, echando a perder se aprende, de las vivencias, equivocaciones y errores aprende uno.

R- Guarf, guarf, guarf, entonces debes ser experto en el tema mi Santias, guarf, guarf.

S- No des lata perro, sabes que no me gusta el sarcasmo ni que te burles de mí, menos en un tema tan doloroso como el fin de una vida en pareja.

R- Guauuu, perdona mi ínclito amo, no sabía que todavía quedaban resabios de sufrimiento por tus separaciones.

S- Para nada, mi Rufo, solo bromeaba, nada de sufrimiento ni resabios de nada, simples experiencias que trae la vida, cada una de ellas bella y enriquecedora; de hecho soy de la opinión, mi Rufo, de que eso del matrimonio para toda la vida es antinatural y me explico: La constante en el ser humano es el cambio, ello implica que las razones y características que nos llevan a decidir formar pareja con una persona, con el tiempo cambian y muy probablemente los que a los 20 o 25 años éramos compatibles, a los 40 o 50 años ya no lo seamos.

R- Grrr, no te entiendo mi Santias, ¿entonces eres partidario del divorcio?

S- Para nada, creo que aquellos que viven en pareja toda la vida están bendecidos, porque es una ardua tarea; siempre y cuando vivan juntos en el respeto y en el amor y no por obligación social, familiar o religiosa, porque entonces, opino, se vive en un infierno; bien lo expresa la conseja popular: a hu… fuerzas ni los zapatos entran.

R- Grrr, ya me hiciste bolas, mi Santias, ¿estás a favor o en contra del divorcio?

S- Ni a favor ni en contra, mi Rufo, lo que he aprendido es que cuando una pareja se vuelve disfuncional, lo mejor es separarse respetuosamente, por lo que el divorcio me parece solución, pero, cuando en la pareja hay respeto armonía y una convivencia que nutre, una relación de toda la vida es a todo dar… Por lo que mi posición al respecto es que lo mejor para cada pareja va en función de: ¿cómo es la convivencia?, si viven como perros y gatos, mejor separarse, si viven en el respeto y la ternura, pues que padre que se acompañen toda la vida.

R- Guau, llama mi atención que recurrentemente mencionas el respeto…

S- Porque en mi opinión el respeto es la base de todo; pero ojo, muchas personas no entienden lo que es el respeto, por ello, yo defino el respeto como la aceptación total del otro(a), en otras palabras, respetar a una persona es aceptarla con todo, sus virtudes y sus defectos.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿y si la mujer es alcohólica?

S- Pues se le acepta alcohólica.

R- Auuu, ¿y si el marido es mujeriego?

S- Pues se le acepta y se le ama mujeriego.

R- Guau, ¿y cómo saber cómo es para poder decidir si se le acepta y se le ama?

S- Para eso es el noviazgo, mi Rufo, para conocer a la persona y decidir si es la adecuada.

R- Grrr, ¿y si miente y se presente de manera diferente a como es?

S- Pues tarugo que te dejaste engañar,…y para eso es el divorcio, lo mismo si es de una manera y cambia con el tiempo, haciendo imposible la convivencia. Por eso digo, el matrimonio puede ser para toda la vida, pero no a todos les funciona así, por lo que la alternativa es un divorcio respetuoso…

R- Guau, mi Santias, creo que el tema da para más, pero de ello seguiremos hablando la semana entrante... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

