En diciembre del 2021 la nota era: “El jefe del Kremlin considera una línea roja el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica (OTAN).”

S- Después de charlar con Biden, mi Rufo, la nota era: “Es la OTAN y no Rusia la responsable de la actual tensión militar en torno a Ucrania.” Eso lo informó el Kremlin en un comunicado divulgado después de la cumbre virtual entre ambos presidentes

R- Grrr, esa es noticia vieja, mi Santias, todavía Rusia no invadía a Ucrania en diciembre pasado. Yo también leí la nota oficial del Kremlin, cito: "No hay que poner toda la responsabilidad en los hombros de Rusia, ya que es precisamente la OTAN quien efectúa peligrosos intentos de colonizar territorio ucraniano e incrementa su potencial militar en nuestras fronteras"… Me deja la impresión, mi Santias, de que los rusos se estaban curando en salud para justificar la agresión.

S- Esa es una manera simplista de ver las cosas, mi Rufo, no la comparto; si vamos a ver los antecedentes, habría que reconocer: las agresiones del gobierno ucraniano contra el 17% de población rusoparlante en Ucrania, ubicada mayormente en Donbass, es decir, el gobierno ucraniano, incumpliendo los acuerdos de Minsk, atacó, discriminó y masacró a ciudadanos ucranianos por ser prorusos, ya que sus ancestros eran rusos y formaron parte, primero del imperio ruso en tiempos de los zares y después fueron parte de La Unión Soviética (rusa). En otras palabras, los ucranianos que hablan ucraniano, han estado en conflicto con los ucranianos que hablan ruso y que tienen pasaporte ruso; ello llevó al extremo de hacer leyes discriminatorias contra ese grupo de población, tema del que, por estos lares occidentales, pocos hablan.

R- Guau, eso me queda claro, mi Santias, pero no justifica una invasión y una guerra fratricida contra Ucrania.

S- ¡No!, no la justifica y en mi opinión no debió suceder, es más, creo que Putin calculó mal y se equivocó, el creyó: 1.- Que invadir Ucrania sería cosa de días y prácticamente sin resistencia, le falló gacho, el costo en vidas, tiempo y económico ha sido enrome. 2.- Que los ucranianos los iban a recibir como libertadores, también le falló; los ucranianos que hablan ucraniano quieren ser independientes de los rusos. 3.- Que Europa se iba a distanciar de USA, grave error, Europa es política, económica y militarmente dependiente de USA. Y 4.- Que las sanciones europeas y mundiales iban a ser menores (manejables), obvio, también ahí erró.

R- Guauuu, parece que coincidimos en que Putin la regó gacho, mi Santias.

S- Sin duda la regó gacho, en mi opinión Rusia debió apoyar a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk con una “fuerza de paz” y mantenerse en su petición original, sin invadir a Ucrania, cito: "Rusia está seriamente interesada en obtener garantías confiables, plasmadas jurídicamente, que excluyan la ampliación de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armamento ofensivo en países vecinos de Rusia".

R- Guauuu, ¿entonces por qué atacó?

S- Por las provocaciones del gobierno de Ucrania, de la OTAN y de USA, en mi opinión, Voldímir Zelenski, hoy presentado como un héroe, se equivocó gacho y sacrificó a su país y a sus connacionales; primero creyendo que lo apoyarían incondicionalmente los europeos, aceptó endeudar a su país a lo idiota comprando armas a occidente, cuando era obvio que no había manera de defenderse de Rusia sin la participación de la OTAN, en otras palabras, creyó el canto de las sirenas de USA, segundo, amenazó públicamente con volver a tener armas nucleares, algo inaceptable para Putin, tercero, amenazó con recuperar Crimea (hoy parte del territorio ruso), dónde está la base de submarinos nucleares de Rusia, otra balandronada inaceptable que, en mi opinión, con el apoyo logístico y propagandístico de occidente, puso contra la pared a los rusos y los obligó a actuar y cuarto, sigue insistiendo en ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, absurdo, pues atenta contra la seguridad nacional y la supervivencia de Rusia.

R- Guau, ¿a ver si te entendí, mi Santias?, según tu, el bombardeo propagandístico de los medios occidentales, oculta las intenciones y responsabilidades de USA y de la OTAN que, opinas, acorralaron a Putin para obligarlo a entrar a una guerra cuyo objetivo es eliminarlo como competidor comercial y militar, es decir, sacrificaron a Ucrania para acabar con Rusia convirtiéndola en la mala de la película.

S- Así es perro, todavía ayer, USA estaba viendo como entregar aviones a Ucrania a través de Polonia, otra posible víctima de las intrigas de los güeros. Entendamos: el ganón es USA, vende su gas licuado caro, refuerza su economía de guerra vendiendo armas, hace dependiente a Ucrania, elimina a Rusia como competidor comercial y lo debilita económicamente para reducirlo en su capacidad militar y manda un claro mensaje (amenaza) a China, mientras, pagan los platos rotos los europeos con inflación y dependencia de la OTAN y Ucrania con muertos a lo tarugo y pérdida de territorio y de soberanía… A los gringos, con su economía en quiebra, les urgía una guerra, Putin, opino, fue el tonto útil… ¡Así de sencillo!

