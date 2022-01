Impresionante el logro que se pretende alcanzar al poner en órbita a un millón quinientos mil kilómetros de la tierra al telescopio James Webb.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿y para qué quieren tan lejos ese telescopio?

S- Son temas que rebasan tu comprensión mi Rufo, pero te lo voy a explicar; pero antes déjame describirlo, cito de Wikipedia: “El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de veinte países,construido y operado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer.” Es entonces un reemplazo con nueva tecnología de los telescopios que se enviaron en el pasado, en donde el más famoso es el Hubble, cuyas fotos del universo, estrellas y galaxias, han ampliado el conocimiento del cosmos de una manera notable; hoy, todos los programas televisivos sobre el universo usan imágenes reales del Hubble, lo que antes imaginábamos hoy lo podemos ver.

R- Grrr, no entiendo, si ya tenemos fotos del universo, para que mandar otro telescopio, que hasta donde he escuchado, costó diez mil millones de dólares.

S- Así es perro, un proyecto que empezó con un presupuesto de quinientos millones de dólares, al igual que el aeropuerto de Sta. Lucía y el tren Maya se salió de control y elevó su costo de manera exponencial, por lo que en varias ocasiones estuvo a punto de ser cancelado.

R- Guauuu, entonces, ¿el aeropuerto de Sta. Lucía y el Tren Maya se pueden cancelar?

S- No, mi Rufo, las obras que son producto del interés presidencial en México no se pueden cancelar, podemos no tener dinero para comprar medicinas o tratamientos para niños con cáncer, pero cancelar una obra que es del interés de YSQ… ¡Nunca!, pero no me cambies de tema; decía que aún con el costo inflado, después de muchos tropiezos y retrasos se concluyó el telescopio Webb y fue enviado al espacio de manera muy creativa, pues dado su tamaño no cabía en ningún cohete, por lo que tuvieron que diseñarlo como rompecabezas con la intención de armarlo en el espacio; si ves imágenes del telescopio, te darás cuenta que los espejos principales, cubiertos con una capa de oro muy fina, forman una lente de 6.5 mts. que parece un panal de abejas, en tanto, la protección de calor sobre la que va montado, parece un abanico que se cierra para meterlo en la nave y se despliega en el espacio, esto contrasta con la lente del Hubble que solo mide 2.4 mts., es decir, el Webb es casi 3 veces mayor y tiene tecnología para captar imágenes en infrarrojo, es decir, imágenes que están mucho más lejos de la tierra y que permitirán conocer cómo era el universo en sus inicios.

R- Grrr, ya me volviste a hacer bolas, mi Santias. ¿Qué es eso de imágenes en infrarrojo?

S- Toda la luz, cualquier tipo de luz, se transmite por ondas, mi Rufo, esas ondas tienen diferente longitud y esa longitud define el tipo de onda que es, cito de Wikipedia de nuez: “La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética, de mayor longitud que la luz visible, pero menor que la de las microondas.” Esto hace que sea invisible el ojo humano y solo con lentes especiales la podemos ver. Hay animales que pueden ver un rango mayor de radiaciones o de luz que los humanos, por ejemplo: el salmón, la rana toro y algunas serpientes, pueden “ver” el infrarrojo, de la forma en que el gato o el ciervo pueden ver en la oscuridad… Pues eso mismo sucede con el telescopio Webb, está diseñado para ver más que el ojo humano y que el Hubble y como consecuencia tener imágenes más claras y de objetos más lejanos que las que se obtuvieron en el pasado, además, el tamaño de sus lente y la tecnología asociada, le dan muchas más capacidades, lo que nos permitirá conocer más detalles sobre el universo y sus inicios y sobre las características de estrellas y planetas.

R- Guau, visto así estamos ante uno de los mayores logros tecnológicos y científicos de la humanidad, mi Santias.

S- Lo dirás de chía pero es de horchata, mi Rufo, así es. A la fecha el telescopio está a un millón ciento cincuenta mil kilómetros de la tierra, es decir, a 16 días de su lanzamiento, ya recorrió el 80% de la distancia total y poco a poco va frenando para quedarse en la órbita planeada, si todo sale bien, empezarán a prepararse sus instrumentos para estar operativo en unos meses y sí, será el mayor logro tecnológico de la humanidad y nos tocó vivirlo.

R- Guarraguauuu ¡Qué impresionante, mi Santias!, lo que contrasta con la estupidez de la raza humana que, al tiempo que tiene este extraordinario logro, está acabando con el planeta tierra al contaminarlo y depredarlo de forma inmisericorde… ¡Que contraste! ¡Que tristeza!… ¡Así de sencillo!

