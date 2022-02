Para nadie es secreto, la única manera que tiene USA para vender su gas licuado, caro e ineficiente, en Europa, es confrontar a la Unión Europea con Rusia.

R- Guarraguauuu, mi Santias, que bien que tocas el tema de Ucrania, ya me tienen hasta la madre Biden y los medios a favor de USA con sus conclusiones en contra del Oso Ruso, cuando, quienes han abusado de su fuerza, con mentiras y de manera inmoral han sido los gringos; es más, son la única nación que ha usado una bomba atómica en contra de civiles inocentes, destruyendo, al final de la segunda guerra mundial a dos ciudades japonesas con ancianos, niños y mujeres incluidos: Hiroshima y Nakasaki.

S- Con los gringos tengo una dualidad, mi Rufo, por un lado tengo un nieto, amigos y clientes, gente decente y honesta a la que respeto y estimo, y por el otro tengo un rechazo contra los gobiernos de Estados Unidos y su política imperialista con la que históricamente, con la falaz justificación de defender la libertad y la democracia, han cometido crímenes de lesa humanidad… En Irak, en Japón, en Vietnam, en Libia, en Siria, en Panamá, en Chile, en Afganistán; además de apropiarse de territorios ajenos, como la mitad de México, Hawai y Puerto Rico, entre otros.

R- Grrr, ya entendí, los gringos no son santos de tu devoción, pero el tema era el conflicto en Ucrania, mi Santias.

S- ¡Así es!, perro. Pues resulta que el conflicto en Ucrania tiene su antecedente histórico en 1962, cuando los gringos pusieron misiles en Turquía, amenazando a Rusia; en reciprocidad la rusos intentaron poner misiles en Cuba apuntando a USA y, como es usual, los gringos respingaron bajo la consigna, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre y si bien estaban contentos amenazando a Rusia desde Turquía, cuando vieron la posibilidad de quedar expuestos con los misiles rusos en Cuba, pues simplemente recularon y hubo empate; los rusos regresaron sus barcos con los misiles y los gringos quitaron los misiles de Turquía ¡Claro!, los medios de información occidentales lo cacarearon como un triunfo de los güeros.

R- Guau, no conocía la parte de los misiles gringos en Turquía, mi Santias.

S- Claro que no, porque los medios en México siguen línea por conveniencia, por miedo o por ignorancia con los dictados del imperio; como lo ha hecho y lo hace el gobierno de México.

R- Guauuu, visto así, ¿entonces las noticias sobre Ucrania están distorsionadas?

S- En mi opinión ¡Sí!... Cosa de leer la cantidad de fechas en las que el gobierno y los medios de USA anunciaron la invasión de Ucrania por las tropas rusas, lo que no ha pasado.

R- Auuu, no han invadido a Ucrania, pero los rusos ya entraron con su ejército a Ucrania, mi Santias.

S- Esa es otra historia contada con el punto de vista gringo, mi Rufo; desde hace años, territorios habitados por pueblos rusos en Ucrania, están luchando por su independencia, es así como las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk se declararon independientes hace unos días, como en el 2014 lo hizo Crimea, lo que Rusia reconoció de inmediato; enseguida hicieron un acuerdo de mutuo apoyo, porque el ejército de Ucrania los estaba mascarando por querer ser libres; razón por la que los rusos enviaron una “fuerza de paz”… Con ese acto, rusa se hace de dos aliados colindando con sus fronteras, evitando así que los gringos y la OTAN le pongan misiles nucleares apuntando al corazón de Rusia; en otras palabras, occidente no hizo caso a los que los rusos definieron como línea roja, cito: “no armar a Ucrania en contra de Rusia y no admitir a Ucrania en la OTAN”… En otras palabras, con una política, en mi opinión maquiavélica, los gringos acorralaron y obligaron a los rusos a intervenir en defensa propia, para luego acusarlos de invasores y así obligar a la Unión Europea a romper relaciones comerciales (que les benefician), para (en su perjuicio) castigar al “agresor ruso” con las banderas de: ¡En defensa de la democracia y la libertad de los pueblos!, es decir, usaron a los europeos como títeres, para sacar a los rusos del juego comercial y tratar de debilitarlos en los militar, para seguir controlando un mundo que ya no los soporta, me incluyo… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

