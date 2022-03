Estamos en la época del 'estás conmigo o estás contra mí'. Razonar, ser crítico, objetivo o analítico es cuestionado, lo único aceptado es creer el dogma.

S- Mi Rufo, hoy hablaremos de la situación en Ucrania, me parece muy importante poner las cosas en contexto y en su justa medida, ya que los interesados de cada bando, que casualmente controlan la mayoría de los medios de comunicación, o con chayote o con amenazas, por razones obvias son parciales…

R- Y ¿cuál es tu conclusión, mi Santias?

S- Como dijo Diógenes: entre más conozco a los humanos, más te quiero perro.

R- Grrr, me refería a tu conclusión sobre el conflicto de Rusia con Ucrania.

S- Sobre ello, como dicen en VisualPolitik; primero hagamos un poco de historia.

En 1945 termina la segunda guerra mundial, pero, los hasta entonces aliados, los norteamericanos y la Unión Soviética, empiezan a competir por el liderazgo mundial y nace la guerra fría creando dos monstruos armamentistas para “defenderse”, el Pacto de Varsovia, que liderados por Rusia unía a los ejércitos del bloque socialista y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), que en 1949 une a doce países que juramentan apoyarse en caso de que alguno sea atacado.

A principios de los 60´s, el bloque occidental puso misiles en Turquía, que es parte de la OTAN, apuntando a Rusia; en contraposición, en 1962 Rusia intentó poner misiles en Cuba apuntando a USA, lo que obligó a una negociación, occidente quitó los misiles de Turquía y Rusia regresó sus barcos sin desembarcar los misiles en Cuba.

En 1991, bajo el liderazgo equivocado de Mijaíl Gorbachov se disuelve la Unión Soviética, la asociación de repúblicas socialistas que estaba bajo el liderazgo de Rusia y con ella, al constituirse las nuevas naciones “independientes”, desparece el Pacto de Varsovia, con lo que se da fin a la guerra fría por lo que en un sentido práctico y lógico, al acabarse la amenaza, debió desaparecer la OTAN, ¡pero NO!, la OTAN, triunfadora en la guerra fría continúa con una promesa, no avanzar en sus alianzas hacia el este, hacia la frontera rusa… Y aquí viene el primer conflicto, la OTAN, liderada por los gringos, incumple la promesa e incorpora a 18 países más para llegar a 30, acercándose a la frontera rusa, sin incluir a Ucrania.

Ucrania solicita ser aceptada en la OTAN, le dan largas.

En el 2014, mediante un referendo que no reconoce Occidente, la península de Crimea, dónde está la base de submarinos nucleares de Rusia, se independiza y acto seguido se anexa a Rusia.

En ese mismo año, se revela en Ucrania la región de Donbass con mayoría étnica rusa, que incluye a dos provincias, Donetsk y Lugansk, que se declaran independientes.

En 2015, Rusia y Ucrania, con la presencia y testimonio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) firman el tratado de Minsk acordando un alto al fuego y dónde se otorgan a las provincias separatistas algunas concesiones de autonomía… Este tratado lo incumple Ucrania y nunca entra en vigor.

En el 2016 Alemania y Francia lideran una negociación para resolver el conflicto, a nada llegan.

En el 2018 Rusia pacta con Alemania e inicia la construcción de un segundo gasoducto, Nordstream2, los gringos, sin deberla ni temerla, se dedican a boicotear el proyecto.

En 2019 Putin y el nuevo presidente de Ucrania, Zelenski, acuerdan reiniciar los acuerdos de paz. Se canjean presos, pero los ataques de Ucrania a Donbass continúan.

A principios del 2021 Rusia inicia maniobras militares dentro de su territorio, cerca de la frontera con Ucrania.

En julio del 2021, Merkel y Biden, negocian la terminación del Nord Stream 2.

En agosto del 21, lideradas por USA, 46 naciones firman una declaración y urgen a Rusia que regrese la península de Crimea a Ucrania; Rusia las ignora.

Alemania tiene elecciones, a finales del 2021 sale Merkel, entra Olaf Scholz, Biden recula y reinicia bloqueo del gasoducto amenazando con sanciones a quienes colaboren y de inmediato USA inicia una estrategia propagandística, afirmando que Rusia va a invadir a Ucrania, al tiempo que la Unión Europea, haciendo eco a la campaña gringa, amenaza a Rusia con sanciones si ataca a Ucrania,… en tanto les apoyan financieramente y con armamento.

En enero del 2022 se realizan negociaciones de conciliación con los gringos, Rusia pone dos condiciones a las que llama líneas rojas no negociables: 1.- Dejar de armar a Ucrania, y 2.- Poner por escrito la no anexión de Ucrania a la OTAN… La razón es muy sencilla, un misil atómico atacando a Rusia desde Ucrania, no da tiempo a defenderse ni a contraatacar, deja a Rusia en estado de indefensión, lo que es inaceptable… La OTAN, la comunidad europea y sus aliados, hacen oídos sordos a peticiones rusas, mientras siguen armando a Ucrania y USA manda soldados a Europa.

En febrero USA y la OTAN rehúsan firmar un tratado de seguridad en Europa con Rusia; y dejan abierta la puerta para incorporar a Ucrania a la OTAN. El presidente de Francia, Emmanuel Macrón, visita a Putin, no se llega a ningún acuerdo. Siguen las naciones lideradas por USA armando a Ucrania.

USA continúa la batalla propagandística asegurando la invasión de Rusia a Ucrania.

Rusia reconoce a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como independientes y firma tratados de mutua ayuda y defensa. Alemania cancela la certificación del gasoducto Nord Stream 2.

Se dan enfrentamientos entre las repúblicas separatistas y el ejército de Ucrania, Rusia entra en el territorio independentista con lo que describe como un ejército de paz.

La Unión Europea condena en bloque la entrada de los rusos y siguen armando a Ucrania, en tanto piden a sus connacionales abandonar el país.

24 de febrero, Rusia invade a Ucrania y le pone un “hasta aquí”… Muere gente de ambos bandos.

El presidente de Ucrania, Zelenski, se queja de que los dejaron solos pues no llega ayuda militar del extranjero, después recula y agradece el apoyo de las naciones de Occidente.

Occidente presiona con sanciones financieras, comerciales y deportivas; incluido sacar a los rusos del sistema internacional de transferencias y pagos (SWIFT).

Rusia y Ucrania plantean una mesa de negociación, ya se celebró el primer encuentro, hubo avances, se espera pronto se realicen una segunda reunión.

No puedo validar la invasión rusa y justificar las muertes derivadas de una guerra sin sentido, pero sí puedo decir que nada de esto hubiera pasado si la OTAN cumple su promesa de no recorrer sus territorios hacia la frontera rusa, o si se firma un acuerdo de no inclusión de Ucrania en la OTAN y se le deja de armar… Tampoco, en mi opinión, hubiera habido invasión si la Unión Europea y Ucrania no juegan, como marionetas, el juego de intereses gringos cuyo objetivo es obvio, frenar a Rusia, detener el comercio de gas que beneficia a los europeos para vender su gas licuado y cubrir los negocios de Biden Jr. en Ucrania. Zelenski calculó mal y estiró la liga hasta posiciones inaceptables para Rusia, creyendo que la OTAN lo aceptaría o mínimo que enviaría tropas, le falló.

¿Qué sigue?:

En mi opinión se firmará la no entrada de Ucrania a la OTAN, el desarme de Ucrania, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la independencia de Donetsk y Lugansk, mientras, USA seguirá impulsando las sanciones para eliminar a un competidor incómodo y así enfocar sus baterías contra China... Pronto veremos si tengo razón o continúa la guerra…

