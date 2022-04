Trump exhibió como dobló a Marcelo Ebrard y AMLO, el Presidente de México, para que sirvieran a los intereses de USA. Siento asco y vergüenza de nuestros pseudolíderes (punto).

S- Una vez dicho lo anterior, te comparto estimado lector que, ante la realidad de un mundo que se cae a pedazos en lo social, lo económico, lo ambiental y lo moral: ¡Algo hay que hacer!

R- Guarraguauuu, mi Santias, me da gusto que le entres de frente a los problemas y no por pedazos que dan como resultado soluciones parciales o mochas. Ya en artículos anteriores, ¿me preguntaste que haría?, y sugerí un modelo como el de la Isla: Tristán de Acuña, un paraíso de origen volcánico perdido en la mitad del Atlántico, entre América y África, en donde todos los habitantes son pescadores y agricultores y comparten tierras comunales, mientras son dueños de sus casitas, pocos son los que tienen un trabajo subordinado; un lugar en donde todos se ayudan para sobrevivir viviendo en comunidad, cooperando unos con otros conscientes de que la unión y el mutuo apoyo es lo que les permite salir avante.

S- Lo recuerdo, mi Rufo, pero eso que sugieres es una Utopía, algo irrealizable…

R- Grrr, para tu carrito, mi Santias; en este planeta no hay nada irrealizable, si se quiere, se puede; el problema está en querer y es que siempre existirán intereses a los que conviene el desmadre y la corrupción, por ejemplo, una policía corrupta le es útil a un gobernante corrupto y también a los malandros organizados; una pandemia interesa a los laboratorios que venderán la vacuna o medicina; que la gente fume, aunque se muera de cáncer, conviene a las tabacaleras, y así, a cada cosa que le escarbes o propongas encontraras intereses encontrados, gente interesada en el perjuicio de otros o de su explotación para su beneficio bajo la premisa que sostiene el modelo neoliberal: ¡Tu pérdida es mi ganancia!

S- Ya te entendí, mi Rufo, lo que sugieres es anteponer el bien común a intereses particulares de grupo, de consorcio o de partido político.

R- Guarraguauuu, mi Santias, así de simple, una vez tomada la decisión de hacer las cosas bien, pues a definir el objetivo; uno que me gusta es buscar la felicidad de las mayorías.

S- Comparto lo que alguna vez escribí del tema, perro, cito: En contraposición con el PIB (Producto Interno Bruto, que nos rige), el concepto mide el progreso con el indicador FNB (Felicidad Nacional Bruta), que debería regirnos. Este indicador mide el índice de satisfacción ciudadana, no en términos de consumo o producción, sino a partir de la premisa, cito del IndraCompany.com: “…de que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.” Este concepto nace en Bután, en donde tienen indicadores de: indicadores de: 1- Bienestar psicológico. 2- Uso del tiempo. 3- Vitalidad de la comunidad. 4- Cultura. 5- Salud. 6- Educación. 7- Diversidad medioambiental. 8- Nivel de vida y 9- Buen gobierno. Con esto estaríamos en sintonía, mi Rufo; si medimos felicidad en lugar de riqueza, estamos construyendo una sociedad de personas, no de empresas y así tendríamos rumbo.

R- Guauuu, si tenemos rumbo, entonces no suena tan loca la idea de legislar para tener poblaciones pequeñas, ya que las mega ciudades tipo México o Los Ángeles, son antinaturales, contaminantes, imposibles de administrar e inhumanas. Poblaciones pequeñas no tendrían problemas de inseguridad, todos se conocerían, tampoco de basura o agua, pues estos serían resueltos fácilmente con la tecnología actual; la educación tendría que ver con el desarrollo regional y no con el servicio al capital, todos seríamos prójimo del vecino, nos conoceríamos, nos apoyaríamos y resolveríamos juntos y sin conflictos los problemas.

S- Chinche perro, ya me estas pintando un mundo feliz y si bien al escuchar tus ladridos suena factible y me emociono, en el fondo sigo pensando en la estupidez humana; vecinos que se ayudan, pueblos que colaboran, sociedades que desean vivir en paz, gente que no vive de explotar al prójimo y sus debilidades, suena hasta antinatural, mi Rufo.

R- Grrr, lo mismo decían de la esclavitud, que dado que había existido desde principios de la humanidad, era natural ¡Mentira!, esa fue una falacia para justificar el abuso de pocos en contra de muchos, como hoy lo son el sistema financiero, el modelo socio económico neoliberal y el enriquecimiento a lo pendejo de unos pocos, abusando de muchos, aunque, como durante la esclavitud ¡La decisión es nuestra!, el punto es empezar… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador