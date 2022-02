Pregunta: ¿Por qué si Romero Deschamps es un pillo, no solo anda libre, sino que le permitieron heredar el sindicato de Pemex a su segundo de a bordo? ¿Por qué?...

S- Mi Rufo. La verdad, ando cansado y hoy no estoy de ánimo para escribir sobre la bronca que se nos viene encima con la crisis mundial. Y es que mis problemas los tengo casa. Hace unos días me llegó un anónimo con las siguientes reflexiones: “El Rufo duerme 20 horas al día. Todos los días le preparan su comida. Puede comer cuando quiera y cuanto quiera. La comida se le provee sin costo alguno para él. Visita al médico una vez al año para su revisión de rutina y ¡Nunca va al IMSS ni al ISSSTE! Por obtener todo esto no se le exige nada. Vive en un buen vecindario, en una casa que es mucho más grande de lo que requiere y no se le pide que le dé mantenimiento. Si hace cualquier tiradero o desastre, alguien más lo limpia por él. Él Rufo escoge donde y cuando dormir. Todas estas facilidades las recibe totalmente gratis. Vive como rey y no tiene absolutamente ningún gasto. Ni siquiera paga impuestos. Todos sus gastos son absorbidos por su servidor, quien tienen que salir todos los días a romperse la madre para ganarse la vida… En una palabra, no hay de otra: ¡El Rufo es diputado!

R- Grrr, no me ofendas mi Santias.

S- Los hechos hablan por sí solos, mi Rufo, salvo honrosas excepciones, vives como diputado, o peor aún, como hijo de Presidente con esposa rica.

R- Grrr, paso, pobre pero decente mi Santias y mantenido o vividor… ¡Jamás!

S- Cambiemos de tema, mi Rufo, estoy cansado, sin embargo, no puedo quitarme de la mente la mega bronca que se nos viene encima: Me preocupa y ocupa el sector agropecuario y el desarrollo de la sociedad rural, ya que solo veo un camino para mitigar la crisis que viene: ¡La seguridad alimentaria!, es decir, anticiparnos con estrategias y políticas públicas para que los mexicanos no pasemos hambre…

R- Guau, si dejas de compararme con los diputados, te ayudo a pensar, mi Santias.

S-Antes déjame hacer un poco de historia con un tuit que le envíe a Felipe Calderón cuando era presidente y una reflexión sobre el actuar del ejército que parece estar vigente hoy: “<@FelipeCalderon escribió primero: "Quienes se oponen a reformas dañan a México" Disiento, no se requiere Ley de Seguridad.(contesté)>” Estimado lector, me molesta cuando me quieren lavar el coco, el argumento de que hay que hacer las reformas a como dé lugar, es insostenible, me explico: La ley de seguridad (detenida en el Congreso en aquel tiempo ¡Bendito sea Dios!) contemplaba regular la actuación del ejército mexicano en la “guerra” contra el crimen organizado, es decir, pretendía legalizar y normalizar la actuación de las Fuerza Armadas en funciones de policías ¡No lo compartí!, y no lo hago hoy porque estoy convencido de que hay otras soluciones, por ejemplo: ¡Cuidar nuestras fronteras!, si lo hacemos ya no contrabandearían armas los gringos, los malosos perderían capacidad de “fuego” y de violencia y las policías podrían ser eficaces. Hoy no lo son, para empezar, porque los malos de malolandia tienen más y mejores armas... Además, al cuidar nuestras fronteras, no pasarían drogas a gringolandia, con lo que se detendría el flujo de dólares a los narcos, lo que les da tanto poder para armarse y para corromper. Es decir, antes de haber hecho leyes a lo idiota debimos ir al origen del problema y atacar las causas, no los efectos…

R- Guauuu, ¡coincido contigo, mi Santias!, como que anticipabas lo que sucede hoy con el ejército en las calles y la legalización de su actuar como albañiles, aduaneros, banqueros, golpeadores de migrantes, policías, cuida vacunas y demás minucias; mientras nuestras fronteras son violadas diariamente y entran todo tipo de alimañas y artefactos, escondidos entre la turba que aspira llegar a los Estados Unidos, donde no los quieren. Pero, te sugiero mi Santias, regresar al tema de la seguridad alimentaria.

S- ¡Así es, perro!, lo que viene con el calentamiento global, la contaminación, el crecimiento poblacional y el agotamiento de los recursos naturales es ¡Hambruna!; pero aderezada con un modelo de esclavitud moderna mediante el trabajo subordinado: ¡Entendamos!, abaratar la mano de obra es estúpido, bajar costos reduciendo sueldos o el valor de los productos del campo, es condenar a la nación a la dependencia, ya que al no contar con mercados locales y regionales por no tener el pueblo poder adquisitivo, se deja al sector productivo dependiente de los mercados globalizados, con una desventaja tecnológica y económica inmensa; en otras palabras, ese camino condena al pueblo de México a la dependencia y a la pobreza… Por eso cierro el presente con una propuesta: El énfasis en México debe estar en la soberanía alimentaria y en el desarrollo del campo, sin descuidar los mercados; conscientes de la realidad globalizada y de que el rompimiento del sistema ya se dio... ¡Así de sencillo!

Escritor y soñador

