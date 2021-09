***Se abre el telón

Hoy se instala la nueva Legislatura local que acompañará el segundo tramo del sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en donde los grandes retos siguen siendo pacificar Guanajuato, reactivar la economía y aminorar la desigualdad social.

*Rostro legislativo

El PAN sostiene la mayoría con 21 que comandará Luis Ernesto Ayala; Morena se fortalece con ocho; el PRI y Verde se quedan con cuatro y dos, respectivamente; Movimiento Ciudadano con uno, pero renovado. Adiós a PRD, Nueva Alianza y PT.

*Agendas por definir

La sesión solemne de hoy es sólo para la instalación y será hasta la del jueves 30 en la que todas las representaciones parlamentarias fijen sus posicionamientos. Hasta hoy ninguna bancada ha puesto sobre la mesa su agenda legislativa. Atentos.

***Hora de acuerdos

Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado desayunaron ayer con el todavía secretario general, Ricardo Narváez, para definir la nueva Mesa Directiva y los detalles de la sesión solemne de instalación.

*Los capitanes

Luis Ernesto Ayala por el PAN; Ernesto Millán de Morena; Alejandro Arias del PRI; Gerardo Fernández del Verde y Dessire Ángel de Movimiento Ciudadano, son los capitanes en un barco cuyo timón tiene firme Acción Nacional, pero que la oposición que son 15 de 36, también tienen voces en número y armas para hacerse escuchar.

*El reparto

Hoy, después de la instalación, seguramente tendrán que reunirse para terminar de afinar el reparto de las comisiones legislativas, el número que le toca presidir a cada partido, que es lo más sencillo; después, cuáles serán esas comisiones; y, finalmente, los nombres y apellidos de quienes las encabezan y sus integrantes.

*Puestos directivos

Pero no es lo único, también deben decidir el resto de los nombramientos directivos del Poder Legislativo. Hasta hoy lo único claro es que el síndico leonés Christian Cruz llegará a la Secretaría General después del 10 de octubre que termine su encargo. Y que otro panista, Omar Mares, repite como el Director de Administración.

***San lázaro

En la Cámara de Diputados ya se definieron las comisiones que encabezan cada partido político, ahora toca a cada uno revisar sus perfiles y realizar los acomodos. Los panistas de Guanajuato esperan quedarse con al menos dos presidencias.

*Romero, seguro

Uno de los que se perfila seguro para encabezar una Comisión es Juan Carlos Romero Hicks, quien para esta Legislatura dejó de ser el coordinador de la bancada. La de Transparencia y Anticorrupción parece ser el asiento para el ex Gobernador.

*Villarreal, tal vez

Entre los perfiles de guanajuatenses con opciones de encabezar comisiones están el sanmiguelense Ricardo Villarreal García, quien ya encabezó la de Federalismo y Desarrollo Municipal que nuevamente quedó en manos del PAN. Y que, ante los embates centralistas en el Gobierno de la 4T, es una posición política importante.

*Fernando, chance

Otra carta panista es el leonés Fernando Torres Graciano, quien viene de ser Secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara, la cual ya presidió antes en el Senado. Para esta Legislatura la encabezará el PAN y es una opción. El PAN también se quedó con Vivienda, de la cual Fernando también fue Secretario.

*En la jugada

De los diputados federales del PAN por Guanajuato también juegan el todavía jefe estatal, Román Cifuentes, y los reelectos Justino Arriaga y Éctor Jaime Ramírez. En el caso de Éctor la Comisión de Salud la mantendrá Morena, pero seguramente repetirá como Secretario y será una voz opositora a las políticas en la materia.

***Arce, al banquillo

A las 9:59 de la mañana salió a la puerta de la sede del PAN Estatal, que se ubica en León, Juan Gustavo Estrada López, secretario técnico de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Estatal del PAN para gritar en voz alta y con semblante serio el nombre de “Carlos Arce Macías” y regresar a la oficina.

*El incómodo

Carlos llegó a las 10:03 minutos y sólo él y su abogado, Juan Antonio García Villa, pudieron pasar al pequeño salón en donde se realizó la audiencia sobre el proceso por el que buscan la expulsión del panista incómodo para la nomenclatura azul.

*Audiencia privada

El acusado solicitó que fuera pública pero dijeron que no, que por estatutos dijo uno, y que por medidas por COVID otros, aunque hace una semana llenaron el recinto para aplaudir el registro de la planilla única que encabeza el irapuatense Lalo López Mares, que es por cierto quien instruye el procedimiento de expulsión contra Carlos.

*No dan la cara

Nadie más dio la cara. Ni un solo integrante de la Comisión Permanente que lo acusa de dañar “la fama pública del partido” por pedir no votar por la reelección del alcalde Alejandro Navarro. Y de la Comisión que se supone auxilia (no decide) al Comité Nacional en el proceso disciplinario, sólo uno, así que pues Comisión no es.

Gerardo con ‘sus (ex) diputados’

Los cuatro priistas que dejan de ser diputados locales: Lupita Guerrero, Celeste Gómez, Hugo Varela y José Huerta, comieron con el ex candidato a gobernador del PRI, Gerardo Sánchez García, quien los palomeó en 2018 para estar en esa lista.

“Una charla muy amena con mis amigos diputados quienes concluyen dignamente su labor a favor de Guanajuato en LXIV legislatura”, difundió Gerardo, quien ha tomado distancia del PRI y de la opinión pública luego de la elección del 2018.

Foto: Twitter Gerardo Sánchez.

