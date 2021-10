Se acerca un invierno de energía aterradora

De vez en cuando, las placas geopolíticas tectónicas que sostienen la economía mundial cambian repentinamente de manera que pueden sacudir y desestabilizar todo en la superficie. Eso está sucediendo ahora mismo en la esfera de la energía.

Se están uniendo varias fuerzas que podrían convertir a Vladimir Putin en el rey de Europa, permitir que Irán se burle de Estados Unidos y construir una bomba atómica, e interrumpir los mercados energéticos europeos lo suficiente como para que la próxima conferencia climática de la ONU en Glasgow pueda sufrir apagones debido a muy pocos energía limpia.

Sí, este es uno grande.

Los precios del gas natural y del carbón en Europa y Asia acaban de alcanzar sus niveles más altos registrados, los precios del petróleo en Estados Unidos alcanzaron un máximo de siete años y los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron 1 dólar el galón respecto al año pasado. Si este invierno es tan malo como predicen algunos expertos , con algunos de las clases medias y pobres que no pueden calentar sus hogares, me temo que veremos una reacción populista a todo el movimiento climático / ecológico. Ya puedes oler lo que viene en Gran Bretaña.

Soy fanático del boletín financiero Blain's Morning Porridge, escrito por un estratega de mercado inteligente e irreverente en Londres, Bill Blain. El jueves pasado resumió sin rodeos la situación energética del Reino Unido y Europa de esta manera:

Este invierno, la gente va a morir de frío. A medida que suba el precio de la energía, los costos recaerán desproporcionadamente sobre los más pobres de la sociedad. Las desigualdades de ingresos se verán dramáticamente expuestas a medida que los más vulnerables de la sociedad se enfrenten a una dura elección: calentar o comer … Este invierno, es probable que el Reino Unido esté de rodillas, pidiendo energía desde donde sea que esté disponible. Europa estará en tantos problemas. Oriente Medio cobrará todo lo que pueda y la capacidad de entrega es limitada … Y Vladimir Putin no puede esperar... Invitará a cada líder europeo a defender su caso individualmente, preguntando amenazadoramente a cada líder por qué debería abrir los grifos de gas a su nación específicamente … No se equivoquen, este invierno va a ser espantoso. Sea consciente.

¿Cómo llegamos aquí? En verdad, es una historia de buenas noticias y malas noticias.

La buena noticia es que todas las economías importantes se han comprometido a reducir su huella de carbono eliminando gradualmente los combustibles más sucios como el carbón para calentar hogares y alimentar industrias. La mala noticia es que la mayoría de las naciones lo están haciendo de manera totalmente descoordinada, de arriba hacia abajo, y antes de que el mercado haya producido suficientes energías renovables limpias como la eólica, la solar y la hidroeléctrica.

Si no tiene suficientes energías renovables pero quiere ser ecológico, la mejor alternativa es el gas natural, que emite aproximadamente la mitad de C0₂ que el carbón (siempre que no se libere metano en el proceso de extracción). Pero no hay suficiente combustible de transición para todos. Por lo tanto, todos están luchando por obtener más, razón por la cual el mayor proveedor de gasoductos de la Unión Europea, Rusia, está ahora en el asiento del pájaro y los precios se están disparando junto con los apagones.

Como informó Bloomberg Businessweek el 27 de septiembre, cuando se trata de gas natural, “los inventarios en las instalaciones de almacenamiento europeas se encuentran en niveles históricamente bajos para esta época del año. Los flujos de oleoductos desde Rusia y Noruega han sido limitados. Eso es preocupante, ya que el clima más tranquilo ha reducido la producción de las turbinas eólicas, mientras que las antiguas plantas nucleares de Europa se están eliminando gradualmente o son más propensas a interrupciones, lo que hace que el gas sea aún más necesario. No es de extrañar que los precios europeos del gas subieran casi un 500 por ciento el año pasado y están cotizando cerca de los récords ”.

Pero no es solo Europa. Esta crisis energética podría afectar a los proveedores de cerámica, acero, aluminio, vidrio y cemento en China, agrega la historia, mientras que presenta a los hogares en Brasil con facturas de energía alucinantes porque los bajos flujos de agua del río han reducido drásticamente la producción hidroeléctrica. Y los problemas de la cadena de suministro del carbón relacionados con la pandemia están empeorando el problema.

Pero, ¿cómo surgió tan rápido el lado de las malas noticias de esta historia?

Culpa a COVID-19. Primero, la pandemia estalló y señaló a todas las economías importantes que nos dirigíamos hacia una profunda recesión. Esto hizo que los precios de todo tipo de productos básicos, incluidos el petróleo y el gas, cayeran en espiral.

Esto, a su vez, llevó a los bancos a interrumpir la inversión en nueva capacidad de gas natural y pozos de crudo después de siete años de inversiones ya en declive en estos hidrocarburos debido a los pésimos rendimientos.

Pero la economía se recuperó, gracias a los programas de estímulo del gobierno, mucho más rápido de lo previsto. Y también lo hizo la demanda de energía. Pero esta industria no se acelera rápidamente. Entonces, no había suficiente gas natural, y mucho menos energías renovables, para llenar el vacío.

Estados Unidos tiene suficiente petróleo y gas natural para satisfacer sus propias necesidades por ahora, pero su capacidad para exportar gas natural licuado para ayudar a otros es limitada, especialmente cuando todas las empresas de servicios públicos en Europa y Asia están tratando de cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza recién acuñados para energía limpia y, por lo tanto, está desesperada por importar gas natural.

Cuando todos los países entran de inmediato, el precio se vuelve loco. O se apagan las luces.

No me malinterpretes. Estoy tan verde como siempre. Pero no soy un verde agradable. Soy un verde malo. Lograr la escala de energía limpia que necesitamos no solo requiere la energía eólica, solar e hidráulica, sino también un impuesto al carbono en todas las principales economías industriales, la energía nuclear y el gas natural como puente. Si se opone a todo eso, no se toma en serio lo que los científicos nos dicen que debe hacerse en este momento: poner en marcha suficientes combustibles que no emitan carbono para gestionar los aspectos destructivos del cambio climático que se han vuelto inevitables, para que podamos evitar los que sería inmanejable.

Lamentablemente, en una reacción exagerada al accidente nuclear de Fukushima, Alemania decidió en 2011 eliminar gradualmente toda su energía nuclear para 2022: centrales nucleares que en el año 2000 generaron el 29,5 por ciento de la combinación de generación de energía de Alemania. Todo eso tiene que ser reemplazado por energía eólica, solar, hidráulica y gas natural, y ahora no hay suficiente.

Como señala Bill Gates en su inteligente libro "Cómo evitar un desastre climático", la única forma de alcanzar nuestros objetivos climáticos es cambiar la producción de todas las grandes industrias pesadas, como el acero, el cemento y los automóviles, así como la forma en que calentamos nuestras casas y la energía de nuestros automóviles, a la electricidad generada a partir de energía limpia. Segura y asequible de energía nuclear tiene que ser parte de nuestra mezcla porque, Gates, argumenta , “es la única, fuente de energía escalable libre de carbono que está disponible las 24 horas del día.”

Mientras tanto, sin embargo, esta crisis energética coincide con el estancamiento en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la restauración del acuerdo nuclear que Donald Trump rompió imprudentemente en 2018, sin ningún plan alternativo para frenar el programa nuclear de Irán. Para presionarnos, Irán ha reanudado el enriquecimiento de uranio a niveles tales que los funcionarios estadounidenses ahora creen que podrían estar a solo unos meses , o menos, de tener suficiente material fisionable para una sola bomba.

Irán tardaría mucho más en construir una ojiva y un sistema de entrega, pero algunos funcionarios estadounidenses creen que Irán solo quiere convertirse en una potencia nuclear de umbral, como Japón, donde se quedaría a solo unas pocas vueltas del tornillo de tener realmente una bomba. Esto le daría toda la disuasión que necesita. Tanto Israel como Estados Unidos han prometido no permitir que Irán se acerque tanto a la puerta de un arma nuclear. Por desgracia, estamos entrando en un momento decisivo.

Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos o Israel sienten que tienen que atacar el programa nuclear de Irán en medio de lo que podría ser el peor invierno energético desde 1973? ¿Y si Irán responde disparando contra petroleros estadounidenses u occidentales en el Golfo Pérsico, donde reside Qatar, el mayor exportador mundial de gas natural licuado? Los precios del petróleo y el gas subirán a la estratosfera. Entonces, Irán de repente tiene una nueva influencia: golpéanos y arruinarás al mundo.

Si puedo darme cuenta de eso, los iraníes pueden.

Querida, será un invierno largo, frío y loco.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos