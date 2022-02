¿Se acuerdan cuando el Presidente dijo que para trabajar en su gobierno se necesitaba 10% de capacidad y 90% de honestidad? Pues el chistecito está costando -en el mejor de los casos- 60 mil millones de pesos.

Esa es la cifra de malos manejos financieros en el Gobierno federal, sólo durante el año de 2020, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. O sea que en la 4T no sólo no son muy eficientes, sino que tampoco son muy honestos. Aunque la ASF no revisó las cuentas a profundidad, prácticamente sin querer hacerlo encontró boquetes presupuestales por todos lados, especialmente en las obras insignia del Presidente.

Será interesante ver cómo le hace Andrés Manuel López Obrador para decir que los auditores son neoliberales, las matemáticas son sus enemigas y la rendición de cuentas es un capricho de los fifís.

*

Entre los concesionarios de carreteras hay preocupación, pues se ha desatado una intensa campaña para presentar como víctima a Kenia Hernández, dirigente de grupos que han hecho de la toma de casetas un gran negocio.

De acuerdo con las denuncias que existen en su contra y por las cuales fue detenida, Hernández encabeza cuatro grupos que han tomado casetas en Guerrero, Morelos, el Estado de México y San Luis Potosí, para cobrarle a los automovilistas y camioneros una cooperación "voluntaria" para dejarlos pasar.

Algunos senadores andan promoviendo que sea liberada, pues dicen que esas tomas fueron por ¡activismo! y que por eso no debería ser encarcelada. La realidad, sin embargo, es que a la lideresa se le tienen acreditadas -por lo menos- 4 tomas en el Circuito Exterior Mexiquense, 26 en la carretera a Atlacomulco, 18 en el libramiento de Toluca y 3 en el Arco Norte. A ver si pesan más las pruebas que las palancas.

*

¡Ups! Cuentan que el coordinador de la ONU en México, Peter Grohmann, presentó una queja formal ante la Cancillería, por el uso inadecuado del nombre y del emblema de la organización por parte de diputados panistas.

Resulta que el coordinador albiazul en San Lázaro, Jorge Romero, acudió con varios legisladores de su partido a la sede local de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos. El motivo: denunciar el clima de acoso y hostigamiento contra la prensa por parte del gobierno.

Sin embargo, al dar a conocer el documento, los panistas difundieron una foto en la que aparece el emblema de ONU-DH, lo cual provocó la protesta del organismo, pues no puede ser usado con fines partidistas. Al final la fotografía tuvo que ser editada y, al parecer, el asunto ya no pasó a mayores.

*

¡Asunto aclarado! Ya se supo que el Presidente planea recuperar Texas para los mexicanos, nomás que lo está haciendo poco a poco: hasta ahora van una casona en Houston y una refinería. ¡Ya falta menos!

