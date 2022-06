Se atoran ciudades

Lejos de presumir

Las zonas metropolitanas de León (incluye Silao), Celaya (Comonfort, Cortazar y Villagrán), San Francisco del Rincón (Purísima del Rincón) y la de Pénjamo-La Piedad, están lejos de ser atractivas para vivir y orgullo de Guanajuato y México.

El miércoles, el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) en colaboración con el CIDE y el Centro Mario Molina publicó el Índice de Ciudades Sostenibles -ICS- 2021 que mide el avance de las zonas metropolitanas hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU rumbo al 2030.

Mide 92 indicadores de desarrollo sostenible -ambiental, social, y económico-. Se reporta en una escala de 0 al 100, en donde 100 representa el mejor avance.

La zona León-Silao tiene 59.36 puntos para ubicarse en el lugar 21 entre 63.

La de Celaya (Comonfort, Cortazar y Villagrán) está en el sitio 39. San Francisco del Rincón (Purísima del Rincón) en el lugar 50 y la de La Piedad-Pénjamo en el 59.

El promedio nacional es de 56.06, sólo la zona León-Silao alcanza más de eso.

Las cinco zonas metropolitanas del país con mayor puntaje como Ciudades Sostenibles son: Guadalajara, Hermosillo, Culiacán, Querétaro y Aguascalientes.

En la León-Silao, de los 17 objetivos, en ninguno hay una meta lograda; sólo cuatro tiene un buen avance (agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, vida de ecosistemas terrestres; y paz, justicia e instituciones sólidas).

En ocho más hay un avance regular (por ejemplo salud, energía, trabajo y crecimiento económico, industria e infraestructura, reducción de desigualdades).

Sin embargo lo que prende focos de alerta son cuatro indicadores con metas lejanas: fin a la pobreza, hambre cero, educación de calidad e igualdad de género.

León es 9 en la posición por PIB pero 24 en el PIB per cápita.

En el objetivo de “fin de la pobreza”, como ya lo reportó en diciembre pasado el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación a la Política Social), hay datos críticos, como el de un 57% de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso y un 19.3% con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.

En “hambre cero” el 28.5% tiene carencia por acceso a la alimentación, en 2020.

En “educación de calidad” el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de apenas 9.2. Y en “igualdad de género” alerta que hay 11.1 defunciones por homicidios en contra de mujeres por cada 100 mil mujeres.

De mal a más mal

En la zona metropolitana de Celaya también son cuatro de 17 los objetivos de la ONU que hoy tienen metas lejanas de cumplirse (fin de la pobreza, salud y bienestar, reducción de desigualdades, y el de paz, justicia e instituciones sólidas).

En los Pueblos del Rincón los objetivos están peor. En el de paz, justicia e instituciones de plano está en rojo (meta muy lejana), no sorprende. Hay otros siete con metas lejanas, seis en regular, sólo dos buen avance y ninguno meta lograda.

Y por último La Piedad-Pénjamo (zona interestatal) tiene en rojo (como meta muy lejana) el objetivo de la reducción de desigualdades, siete más apuntan a meta lejana, tres en avance regular, tres en buen avance y ninguno en meta lograda.

Está al fondo del ranking junto con Tecomán, Tapachula, Tehuantepec y Poza Rica.

No está incluida la Irapuato-Salamanca porque, a pesar de años de intento, no ha sido considerada oficialmente por la Federación como una zona metropolitana. Temo decir que, si lo estuviera, tampoco estaría en un sitio para presumir.

Esa es la realidad, el común denominador en las zonas metropolitanas de Guanajuato son rezagos en el fin de la pobreza, en educación y en paz y justicia.

Mucho trabajo el que tienen (ya transcurrieron ocho meses de sus gobiernos) alcaldes como Alejandra Gutiérrez (León) y Javier Mendoza (Celaya). La primera viene hablando desde la campaña de la estrategia “León Sin Hambre” con apoyo de la sociedad, va siendo hora de que la presente con metas, acciones y presupuesto.

El primero en tomar nota debe ser el Gobernador y el gabinete, empezando por Chucho Oviedo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con el relanzamiento de la política social. Ya lo dijo Diego en la semana, primero resultados, luego soñar en el 2024.

Morena, la que se viene

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una prueba de fuego en todo el país, en Guanajuato se pondrá sabroso, ahora que lanzaron la convocatoria para elegir nuevos consejos y comités estatales en las 32 entidades.

En el terruño eso quiere decir que el salmantino hoy diputado local Ernesto Prieto Gallardo no será más el Presidente de Morena en Guanajuato y tendrán que elegir al liderazgo que conduzca a este partido a la histórica elección del 2024.

Lo primero que habrá son congresos distritales, 300 en el país, en Guanajuato son 15. De ahí saldrán los 150 consejeros estatales que elegirán el nuevo Presidente, titular de la Secretaría General y otras carteras más del Comité Ejecutivo Estatal.

Los congresos distritales se realizarán el domingo 31 de julio. El Consejo Estatal será el domingo 7 de agosto. El Congreso Nacional 17 y 18 de septiembre.

Ahora bien, ¿quién será el jefe de Morena Guanajuato? La realidad es que es temprano para aventurar nombres y apellidos, en lo primero que están concentrados los grupos es en ganar la mayor cantidad de los 150 consejeros estatales que tomarán la decisión de quién de ellos será el nuevo Presidente o Presidenta.

El equipo de Prieto Gallardo intentará quedarse con el control, uno de los que no oculta que va a pelear para ser electo es el leonés Enrique Alba Martínez, quien fuera suplente de Ernesto la anterior Legislatura y fue diputado unos meses. De ese bando hay otros perfiles como el de la ex regidora capitalina Magaly Segoviano.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y la senadora Antares Vázquez, aspiran a la candidatura a la gubernatura en el 2024 y querrán tener a alguien de los suyos moviendo los hilos de Morena Guanajuato. Hasta ahora no hacen ruido para no ‘quemar’ sus naves tan pronto y enfocan las baterías en los congresos distritales.

La duda no es quién pueda encabezar este partido, sino si lograrán procesar una renovación (no hay padrón de militantes) sin destruirse en el intento. No tardaremos en saber si Morena llega vivo para competir al PAN en Guanajuato en el 2024.

Frente al acoso sexual, voltean a otro lado

“Tengo miedo de perder mi trabajo y mi contrato para el próximo año, así como de poner en riesgo mi integridad física, debido a hacer pública esta situación, en donde no se ha hecho nada por parte de mis superiores para salvaguardar mi integridad, más que ofrecerme un cambio de área, en donde lo único que se hubiera logrado sería revictimizarme. No obstante han dejado a mi agresor en su cargo”.

Con estas estremecedoras palabras finalizó la narración una joven empleada de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que ahora encabeza Ramón Alfaro, quien se armó de valor y denunció ante el Ministerio Público y la Contraloría Interna de esa dependencia el 22 de marzo pasado.

Esto lo hizo cansada y harta de casi un año de soportar el acoso sexual de su jefe inmediato con comentarios lascivos e invasivos de su privacidad, y luego tocamientos.

Esta mujer presentó su caso ante Mariano Zavala, ombudsperson de la SDES el 14 de septiembre de 2021, si le dio opciones de queja, que ella prefirió no utilizar por temor a ser despedida o no recontratada en diciembre. Entendible sobre todo en alguien que vive de su trabajo, tiene una hija de seis años que mantener y estaba recién divorciada.

El acoso sexual siguió y con ello la comisión de un posible delito tipificado en el Código Penal, a pesar de que las leyes mandan que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito, tiene la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público.

El 9 o 10 de marzo de 2022, la víctima habló con Mauricio Usabiaga cuando todavía era Secretario, quien a pesar de que le expresó apoyo moral, no hizo nada, ni tampoco el Comité de Igualdad y no Discriminación.

Mauricio le informó al entonces subsecretario de Empleo Ramón Alfaro de la situación. Y a pesar de que Alfaro era jefe directo del acosador, tampoco hizo nada.

El acosador siguió en su puesto y no recibió ninguna sanción.

Y fue precisamente la inacción de las autoridades la que la orilló a hacer pública su denuncia.

Solo así funcionó y al fin Ramón Alfaro decidió cambiar de área al director acosador para que ya no trabaje cerca de su víctima, según dio a conocer él mismo.

Otra arista de este asunto es el rol que jugó el IMUG que encabeza Anabel Pulido. A pesar de que la víctima aseguró y destacó en la entrevista que el Instituto se ha portado muy bien con ella, que le han dado todo su apoyo, porque una abogada estuvo con ella asesorándola en todo momento, en realidad, tampoco lograron ningún resultado: el acosador seguía siendo el jefe de su víctima.

Pepenadores al grito de guerra

La manifestación de pepenadores en Celaya reveló las irregularidades que existen en el relleno sanitario de Tinajitas.

La protesta de los separadores se resume en que les llega menos basura para pepenar acusando a los trabajadores municipales de separar la basura antes de llegar al relleno, situación que ha disminuido sus ganancias.

Sin embargo, el problema es más de fondo ya que la directora de Servicios Municipales, Ivone Torres Moreno, ha permitido que haya compradores de basura reciclable al interior del basurero cobrándoles un peso por kilo generando cuantiosas ganancias que podrían alcanzar los 7 mil pesos por día.

La gran pregunta es a dónde va a parar ese dinero ya que la Ley de Ingresos no estipula este cobro por lo que esta situación deja mucho a la especulación.

Si bien por años se ha hablado que al interior del relleno sanitario se realizan estas prácticas, lo cierto es que a partir de esta administración se destapó el gran negocio que representa, además de la presión que están teniendo los pepenadores para vender los residuos con los compradores que hay en el basurero.

Por años también se ha permitido la pepena al interior del basurero municipal situación que está prohibida en la NOM-083-SEMARNAT al considerarla una actividad que pone en riesgo la salud de las personas.

Esta situación evidencia poca capacidad de la Directora para este encargo.

Los acuerdos a los que llegaron las autoridades municipales y representantes de los pepenadores dejaron más dudas que certezas. Ya veremos si solamente patearon el bote.

Hemodiálisis, a corregir

El Gobierno de Lorena Alfaro intentó quedar bien parado después de anunciar “en exclusiva” para un medio local que las personas que recibían hemodiálisis continuarán con el servicio e incluso, tendrán apoyo con programas sociales.

En un principio, se dijo que eran hasta 100 beneficiarios al año, pero después la sorpresa fue que sólo se tenían 24 expedientes de pacientes con insuficiencia renal que eran apoyados por el Gobierno local, ahí se nota claramente el fuego amigo.

Esto debió ser aclarado desde un principio, pero la cerrazón de la Alcaldesa no le permitió dar datos específicos para disminuir el impacto negativo en el tema.

Es aquí donde debe quedar bien claro que el Municipio efectivamente ya no destinará ni un solo peso para pagar las hemodiálisis de estos 24 irapuatenses, su gestión se basó en canalizarlos con la Secretaría de Salud de Guanajuato. Y verán la posibilidad de ingresarlos a las listas de espera de trasplantes renales.

También es bueno que ofrezcan el apoyo de programas sociales de vivienda, empleo temporal y otros, en beneficio de los familiares de las personas que desde marzo de 2022 no reciben las sesiones de hemodiálisis pagadas por el Municipio.

El Gobierno local debe aprender a hacer frente a estos temas, no sólo con sensibilidad, sino también con toda la transparencia, un asunto que se pudo tratar bien desde el principio, creció y se convirtió en otra mancha más para la administración que desde principios de mayo no sale de una para entrar en otra.

