Se buscan suelas para los zapateros

Hoy en Valor Agregado le comparto detalles de uno de los principales retos que tiene la industria del calzado para su recuperación que es la escasez de mano de obra, pero no es el único también le están sufriendo con la ausencia de varios de sus componentes. Principalmente la suela en sus diferentes versiones y la razón es que la mayor parte de este material viene procedente de China. La buena noticia es que esta industria presentó mejoría en sus niveles de producción en el comparativo del primer trimestre de 2021 con este año, aunque sí aún a un 16% promedio de llegar a los niveles que tenía en ese mismo lapso de 2019. Aprovechando que hablo del sector calzado en la columna de ayer escribí del próximo Foro de Calzado Latinoamericano que Grecalzado organizará los días 8 y 9 de agosto, con la presencia de todos los socios de ACCAL y hasta ahí todo es cierto, lo que no lo es, es que será León la sede, le pido una disculpa por el error, el evento será en Guatemala, habrá representación de la CICEG, y se tratarán los temas que también le había compartido ayer. Ecuador fue la sede antes de la pandemia y en Guatemala justamente estaba pendiente de realizarse por la misma razón.

Una alternativa para cubrir los puestos de trabajo

Hay un tema que se ha intentado, sin embargo no ha logrado los resultados proyectados y el de llevar empresas de calzado a otras entidades de México, por ejemplo al sur. Recuerdo que en 2018 si la memoria no me falla, se hizo el más reciente intento que se dio a conocer, incluso fue tema principal de una rueda de prensa dentro de Sapica. La idea era que se comenzara a producir zapatos de cierta marca y se instalara en un parque industrial de Oaxaca. La idea no solamente ayudaría al industrial, sino a los habitantes de aquella entidad por la inversión y por llevar empleos formales. Hace poco pregunté sobre el tema y lo que me contestaron es que al final no se consolidó, pero hoy que es urgente el recuperar los empleos en la industria zapatera, debería volverse a considerar. Otro intento era el de llevar plantas a los polígonos de pobreza en León y los Pueblos del Rincón. Este programa funcionó muy bien en su momento es más hoy día existen empresas que siguen funcionando por ejemplo en municipios como Cuerámaro.

Les hace falta más surtido de cerveza… y cajeros

Los propietarios de negocios que comercializan bebidas alcohólicas como la cerveza de plano están teniendo que hacer su propia ruta para encontrar quien les llene sus bebidas para no quedarse los fines de semana a medias. Platicando con encargados de restaurantes, bares y cantinas en León coincidieron que sin importar la marca cervecera están teniendo problemas con el vidrio y por ende con la cantidad de unidades que están haciendo de cerveza. Este tema de la falta de insumos como el vidrio no es nuevo, sino mal recuerdo se viene mencionando desde el año pasado, el problema es que ahora es más marcado y por ende está afectando a más productores. En un inicio los que le estaban batallando más era las casas tequileras, que en varios de los casos optaron por meterle creatividad y hacer algo con cerámica, pero ahora las dos cerveceras más importantes están teniendo que apostar por hacer más cervezas en lata y de vidrio aquellos productos que más venden por ejemplo en los supermercados. A propósito, durante los dos años pasados por la pandemia, hubo una baja en el número de cajas en servicio y hoy que los niveles de consumo se han retomado siguen siendo en la mayoría de tiendas, 3 cajas en promedio las que atienden y los fines de semanas las filas son largas y hay que sacar la paciencia. Por qué está pasando esto, hay varias respuestas una por la transformación que están teniendo las tiendas de autoservicio al autocobro y otra porque los sueldos que están ofreciendo versus carga de trabajo son muy distantes por lo que tienen una alta rotación de personal.