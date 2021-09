Se requieren más

Ánimo que ya es lunes. Las inversiones como la anunciada por Ferrero Rocher en Guanajuato también deben ser replicadas.

Si, por las compañías ya existentes y por aquellas que vendrán.

En días pasados; la empresa italiana acordó con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que invertirán 10 millones de pesos para la implementación de uno de sus programas insignia, Joy of Moving.

Una metodología que la firma chocolatera ha venido expandiendo a nivel mundial con el objetivo de promover un estilo de vida activo en la niñez.

En el caso de la entidad guanajuatense proyectan que beneficie a 50 mil niñas y niños, así como a 600 docentes en Guanajuato. De los cuales ya están los primeros capacitados que comenzarán a esparcir lo aprendido entre sus colegas.

En Guanajuato existe un importante número de compañías trasnacionales sobre todo en sectores como el del automotriz, autopartes y agroalimentos.

Sabemos que varias de ellas promueven el deporte de forma interna con torneos de futbol, carreras atléticas, reforestación, pero queda la sensación de que por su cultura, visión y robustez pueden hacer que sucedan más cosas en equipo con las autoridades de gobierno e incluso haciendo partícipes a las mipymes locales.

Se imagina que existiera una escuela lograda por alguna armadora o proveedora extranjera o qué tal un parque, o ayuda de forma periódica en temas sociales, de educación a zonas marginadas en Guanajuato.

Esperemos este tipo de temas puedan suceder en Guanajuato como sucede en estados como Nuevo León, de esta forma no solamente una gran parte de la población no tendrá la percepción de que la llegada de una nueva inversión no se ve reflejada en su vida económica o social como actualmente sucede.

A considerar

Quien ahora sí ha comenzado a diversificar su agenda y tener mayor actividad en su cuenta de Twitter es el empresario José Abugaber Andonie que busca ganar la presidencia de la Concamin.

En la actualidad en la mesa directiva que aún preside Francisco Cervantes Díaz hay varios rostros conocidos, además de Abugaber Andonie que actualmente es secretario, están Alfredo Padilla Villalpando y Alejandro Gómez Tamez, Enrique González Muñoz, Ismael Plascencia Nuñez, Javier Plascencia Reyes, Luis Gerardo González García, Roberto Novoa Toscano, Ricardo Muñoz Arrona, Mario Medrano Lozano y David Novoa Toscano.

Sin embargo los que solamente podrán votar por organismos empresariales guanajuatenses son Alfredo Padilla Villalpando de la CICEG y Ricardo Muñoz, de la CICUR, con dos votos de cada uno.

Y el caso de González Muñoz que votará por Canacar, sede nacional.

El titular de los zapateros y los curtidores ya expresaron su apoyo en representación de sus gremios y confían en que su trayectoria, compromiso y pasión le permitan lograr su objetivo.

En su primer discurso para hacer oficial su reto de llegar a la presidencia de la Concamin, Abugaber Andonie recuerda que fue estando como presidente de la CICEG sucedió la marcha por la unidad que reunió a más de 50 mil personas en defensa del sector zapatero, además de haberse fundado el Centro de Innovación y Competitividad Prospecta.

Hoy tendremos oportunidad de charlar con el industrial José Abugaber para posteriormente presentarles la entrevista completa de sus aspiraciones en próximos días en Valor Agregado.

Cambios

Amanecimos con la novedad de que el hotel Misión ubicado ahí a unos pasos del Puente del Amor en León ya no es parte de la cadena al frente de Roberto Zapata.

El edificio ahora lleva el nombre que lo vió nacer, Enterprise Inn.

Se desconoce porque se puso fin a la relación que tenían este par de marcas, una de las posibilidades es la situación tan complicada que vive la hotelería en México.

El hotel que también regresó pero no con el nombre NH, sino con el de Metria es el ubicado entre López Mateos y Francisco Villa en León.

Hay 3 hoteles que siguen a la espera de un mejor escenario para llegar a León, sin embargo esto no se ve que sea posible que suceda antes de que termine el 2021.

Por lo pronto los edificios siguen en construcción y las negociaciones para elegir a la marca que los “hospede” también fue interrumpida a causa de la pandemia.

La ubicación de los hoteles pendientes de seguir su construcción están en los bulevares Adolfo López Mateos, Mariano Escobedo y José María Morelos.

