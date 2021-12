Es curioso: se supone que en México se acabaron los gasolinazos, pero el precio sigue sube, sube y sube, al punto de que este fin de semana navideño se vieron estaciones en el país en las que el litro de Premium estaba en ¡25 pesos!

Tanto Andrés Manuel López Obrador siendo candidato, así como sus promotores, aseguraban que en caso de ganar las elecciones, la gasolina se vendería en 10 pesos por litro. ¡Ajá! La realidad, sin embargo, se ha impuesto al discurso y hoy el gobierno está entrampado en sus propias fantasías.

Por un lado, mantiene e incrementa año con año el IEPS, de tal forma que a partir de la próxima semana los bolsillos de los mexicanos se enfrentarán a un gasolinazo hecho y derecho. Y por el otro, sigue manteniendo un "estímulo", que es como llaman al subsidio en el lenguaje populista. Y conste que todavía no es Día de los Inocentes.

*

Lo que en otras partes del mundo ha sido un magnífico instrumento de la democracia, en México la revocación de mandato se ha convertido en un patético monumento a la autocracia.

Y es que, como su nombre lo dice, la idea es que quienes están inconformes con un gobierno se organicen, promuevan la consulta y, así, tirios y troyanos voten sobre si debe revocarse al mandatario. La versión mexicana es parecida... ¡pero al revés! Los que no quieren que se vaya el Presidente (incluido él mismo), promueven una multimillonaria consulta para que les pregunten si quieren que se vaya el Presidente. Buenas noches, lógica.

El colmo es que en todo esto el principal afectado será el INE, pues además de los sambenitos presidenciales que le cuelgan cada semana, ahora tendrá que verificar más de 8 millones de supuestos apoyos a la revocación, que carecen candados de seguridad. Si los avala, malo; y si los rechaza, ¡peor! 'Ora sí que mucha revocación para tan poquita democracia.

*

La senadora Susana Harp sigue indigesta y no por el recalentado, sino porque se quedó con las ganas de ser candidata de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Aunque ella misma reconoce que quedó en segundo lugar, por debajo de Salomón Jara, anda buscándole cualquier recoveco estadístico a las encuestas para impugnar el resultado que no le favoreció. Sin duda fue una sorpresa que no ganara ella, pero más sorprende que la cantante suene tan desafinada en la derrota.

