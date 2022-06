Se viene nueva inversión

Ánimo que ya es lunes. En la planta de Beiersdorf -Nivea- en Guanajuato Puerto Interior se construye la expansión de la trasnacional.

En septiembre del 2015 con una inversión de 130 millones de dólares se puso la primera piedra de su primera planta productiva; en donde se hacen cremas, lociones, productos de ducha y barras protectoras de labios de Nivea, Eucerin, y Labello que son enviados a diferentes partes de México, al norte y centro de América.

A un costado de la planta también tienen su Centro de Investigación y Desarrollo más grande del continente americano.

Su fábrica actual está en una superficie de 140 mil metros cuadrados e invirtieron 6 millones en medidas de cuidado al impacto ambiental que implementarán también en sus nuevas instalaciones.

En los enlaces laborales de León, Silao e Irapuato han estado buscando principalmente personal operativo y de almacenamiento, y en otros medios ingenieros en construcción.

Mauricio Usabiaga, ex secretario de Desarrollo Económico Sustentable un día antes de que cumpliera su ciclo en el puesto me comentó que no era posible compartir temas de inversión y empleos, lo que sí podía mencionar es que el proyecto contemplaba crecer la cantidad de productos ya existentes y comenzar a hacer nuevas marcas.

Además de que destacó que la ampliación era muestra de la confianza que tienen estas grandes firmas en Guanajuato.

Se reunirán industriales del calzado

En agosto León será sede del Foro de Calzado Latinoamericano que organiza el Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines (GRECALZA).

Esto sucederá los días 8 y 9 de agosto, con la presencia de los socios de Cámaras de Calzado de América Latina (ACCAL).

En la agenda hablarán de diversos temas que le atañen a este importante sector, pero sin duda los asuntos relacionados con la competitividad y los “viejos y conocidos fantasmas” como son el contrabando y la piratería.

Por darle un dato en Guatemala en el 2019 producían 40 millones de pares de calzado sin embargo importaban 120 millones, eso sin tomar en cuenta el zapato que entra de contrabando.

La búsqueda de empleados

Ampliando al tema que le comentaba al cierre de la semana pasada, otro punto de encuentro en donde están en busca de personal es en la entrada de la Plaza Venecia.

En este punto hay quienes de plano les ofrecen hasta un “cafecito” a aquellos que amablemente les darán unos minutos para escuchar su propuesta de trabajo.

Recientemente le contábamos en Valor Agregado que hay otras empresas zapateras que en alianza con la gente de CIPEC están considerando el contratar a personas de Centroamérica a las que antes de entrar a la fábrica pasan por una capacitación en el puesto que habrán de cubrir.

Pespuntador es uno de los cargos que más requiere el sector zapatero y por tanto uno de los que en la mayoría de los casos se ofrece un mejor sueldo. Gracias por su tiempo, que tenga una productiva semana.