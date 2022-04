Segundo round

El ex secretario de Estado con Barack Obama, ex candidato presidencial y hoy Enviado Especial de la Casa Blanca sobre Temas Climáticos, John Forbes Kerry, acompañado de veinte empresarios norteamericanos, se reunió ayer con el Presidente López y miembros de su Gabinete. Es la segunda reunión reciente que celebran AMLO y Kerry, con el mismo tema que la primera vez: Estados Unidos OBJETA en los términos más enérgicos la contrarreforma eléctrica impulsada por el Presidente.

Ello porque afecta intereses LEGÍTIMOS de empresas norteamericanas, es contraria a los términos del T-MEC y ATENTA contra las energías limpias al promover, fomentar e impulsar el uso de combustibles FÓSILES altamente contaminantes como el combustóleo (restringido en el mundo entero), y DISCRIMINA a las energías limpias y a sus productores.

Mientras se celebraba la reunión, la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, anunciaba en Washington ante el Congreso que Estados Unidos contempla ya tomar acciones legales bajo los términos del T-MEC contra el gobierno mexicano derivadas de sus políticas energéticas. Es decir: a menos de que entienda nuestro Presidente que su contrarreforma simplemente no vuela, y la retire, los cocolazos con Estados Unidos se van a poner de a peso.

Conocemos la terquedad del ocupante del Palacio Nacional, quizás los norteamericanos apenas la estén aquilatando, por lo que mucho tememos que estamos frente a un topeteo disparejo que puede acabar en llanto, y no al norte del Bravo, sino del lado sur. Caracteriza a este señor un NARCISISMO que lo lleva a rechazar toda idea, o concepto, que no sea suyo: le es imposible darle la razón a quien no coincida con él y es su costumbre denostar, atacar y agredir a quien disienta de sus ideas, propuestas o decisiones.

Hay varios ejemplos de lo anterior, siendo un caso notable la saña con la que se le echó encima a Eugenio Derbez por formar parte del grupo ecologista que defiende la Selva Maya ante la deforestación que ocasionará el Tren Maya, el cual arrancó sin ningún estudio válido de impacto ambiental.

Otro ejemplo es su defensa a ultranza del Fiscal chamuscado, Alejandro Gertz Manero, quien ya debió haber sido destituido pero que por sus pistolas López mantiene en el cargo, incapaz de aceptar que en su Gobierno se abusó del poder, se torció la justicia y se encarceló a una mujer inocente (que sepamos) por capricho e interés personal del Fiscal, vulnerando la CONFIANZA en la impartición de justicia.

Nada indica que en el tema de su retrógrada Ley Eléctrica exista disposición para aceptar que ésta resulta inaceptable por vetusta y violadora de los principios más básicos de equidad en un sistema de mercados libres y globalización al que ingresamos por conducto del T-MEC, el cual su mismo Gobierno firmó. No fueron los “conservadores”, ni los “neoliberales”, ni los “fifís”. ¡FUE ÉL!

Todos esperamos que la Guadalupana ilumine a este señor para que logre rectificar el rumbo chueco que lleva. Pero, la verdad, dudamos mucho de que esto suceda.

Ya podrá protestar cuantas veces quiera “injerencismo”, repetir por enésima ocasión que “no somos colonia” de Estados Unidos, rasgarse las vestiduras por nuestra soberanía y todo el rollo acostumbrado. Pero la realidad es que al momento de que este gobierno firmó el T-MEC, adquirió -junto con los beneficios del libre comercio- ciertas OBLIGACIONES de manera formal, legal; no existiendo manera alguna de ELUDIR -o invalidar- estos compromisos adquiridos. Cuya violación es la que protesta el Gobierno de Biden.

Irónico nos parece que lo que hizo movilizarse a los norteamericanos fue la boca del Presidente López, ello cuando respondió al Embajador Ken Salazar que iba a cancelar contratos y que no iba a haber indemnización.

Esto se traduce al inglés como DESPOJO, ROBO, ABUSO, algo que allá no toleran, y de hecho se sorprenden que aquí lo permitamos, no solo por la contrarreforma: sino hablando de desaparecer el INE, de eliminar los plurinominales para agandallar el Congreso, y etcétera.