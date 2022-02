***Semáforo verde

Hoy el semáforo de reactivación económica, que no el de la pandemia hay que insistir, nos dice que estamos en verde. Aunque con una baja ocupación hospitalaria promedio del 15%, los contagios siguen, y también las muertes. Esto no se acaba.

*Contagios, a la baja

Por mucho enero pasado fue el mes de más contagios en Guanajuato durante toda la pandemia, con 43,085. En los primeros 19 días de febrero son 21,931. De cualquier manera, este febrero cerrará como el segundo mes con el mayor número.

*Muertes, más en febrero

En muertes, gracias a las vacunas, estamos muy lejos de los picos de hace un año. Lo cierto es que en los primeros 19 días de febrero se reportan 563, que ya rebasan las 508 de enero. El promedio es de 30 muertes diarias. Y estamos en verde, dicen.

***Código penal

La fracción del PAN en el Congreso está realizando una revisión general del Código Penal del Estado, informó la diputada leonesa Cristina Márquez Alcalá, quien por segunda Legislatura consecutiva es la presidenta de la Comisión de Justicia.

*Proporcionalidad

Dijo que, en primer lugar, se partió sobre la proporcionalidad de las penas para los delitos y a partir de ahí se hará un desglose.

*Con los ciudadanos

En entrevista, comentó que cuando concluya este trabajo, la iniciativa que surgirá será construida con la ciudadanía, con foros y abogados. La fecha de su realización dependerá de cuando esté concluido el diagnóstico.

*No hay prisa

No sabe cuándo lo terminarán porque eso dependerá de los resultados, pero consideró que no sería en este periodo.

***Policías en riesgo

Los ataques contra policías municipales siguen en Celaya sin que las autoridades den señales de alguna estrategia para parar la tragedia.

*Momentos críticos

Durante las últimas dos semanas se han registrado cinco ataques contra policías celayenses dejando como saldo tres elementos asesinados y dos más lesionados.

*Hay peores

A pesar de esta crisis, el alcalde Javier Mendoza aseguró que su municipio no es foco rojo para los elementos de seguridad ya que la situación es más grave en Zacatecas o Colima.

*Se le olvida

Una vez más, Javier Mendoza dijo que en esos estados se registran masacres contra la sociedad civil mientras que en Celaya no se ha llegado a esos extremos. Las declaraciones del Alcalde, del jueves, no cayeron nada bien en los celayenses.

*Calladito

Sus argumentos tampoco convencieron ni dentro de su propio equipo de trabajo, así que el viernes mejor se calló luego de que asesinaran al séptimo elemento de seguridad en lo que va de su administración.

*Terrible

La escalada de violencia volvió a cimbrar a los celayenses esta semana con el asesinato de un bebé de siete meses en el Barrio de San Juan.

*A la cabeza

Celaya se encamina a ser por tercer mes consecutivo el municipio con más asesinatos en el estado ya que en lo que va de febrero se han registrado 35 homicidios.

***Comunidades, bajo fuego

Las comunidades rurales siguen siendo el foco rojo para la administración de Lorena Alfaro, en Irapuato, con hechos frecuentes de violencia.

*San roque, alerta

Este viernes en la comunidad de San Roque, cuya violencia ha escalado desde el año pasado, fueron asesinadas cuatro personas y uno más quedó herido de gravedad, ataque armado que como muchos otros, se dio a plena luz del día.

***Politikon 2022

En Silao, el PAN Guanajuato reunió a decenas de jóvenes interesados en temas de medio ambiente y política en el evento “Politikon 2022; Let´s Talk about Trends”.

*La invitada

Una de las conferencistas fue la nadadora olímpica celayense, Liliana Ibáñez, quien impartió la charla “La fuerza de trascender”, compartiendo su experiencia para triunfar en el mundo deportivo. De paso reconoció el apoyo del Gobierno de Guanajuato en su carrera.

*La apuesta

El dirigente estatal, Lalo López Mares, sostuvo la importancia que deben tener los jóvenes en las tareas del PAN rumbo al 2024. “Sabemos que, con los jóvenes, podemos rescatar a México, podemos conservar Guanajuato, que no nos embatan, que no nos ataquen, que no pisoteen sus sueños”, les dijo.

*El llamado

La secretaria general del PAN, Rosario Amador, los convocó a continuar capacitándose y preparándose para enfrentar los retos del presente y el futuro. “Las cosas están cambiando y la mayor herramienta es la educación”.

***Antares, en San Juan

La senadora guanajuatense por Morena, Antares Vázquez, estuvo el sábado de visita en San Juan de Abajo, uno de los tantos polígonos de marginación de León. En sus redes acusó que el Gobierno leonés le dijo a los colonos que no la acompañaran. “Amenazan con no darles lo que de todas formas no les dan”, dijo.

Acusa Justino tragedia para la prensa

En la tribuna de San Lázaro el legislador federal panista por Salamanca, Justino Arriaga, acusó que lo que se vive en México es una tragedia para la prensa.

“En este Gobierno se está aniquilando a periodistas de manera impune y atroz. Pero, a pesar de estos homicidios, el Presidente no cesa en sus ataques contra periodistas que revelan información incómoda sobre el fracaso de su Gobierno”.

El salmantino presentó a nombre del PAN una iniciativa que busca aumentar las penas hasta el doble cuando sea un servidor público quien violente a un periodista.

