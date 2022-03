Como prometer no empobrece, y, la prudencia de mi silencio, hacia las retrogradas acciones de quien vive en el mejor Palacio de México, siguen hundiendo a mi amado país, es que hoy, con usted, hago esta reflexión, en el ánimo no de sumar al odio, ni la animadversión –en eso, el señor López es especialista, no me permito restarle a su virtud- el objetivo de este artículo es desmenuzar a detalle, si sus acciones de alguna manera, en realidad han beneficiado a los que menos tienen.

En estos días, envuelto en incienso, en el que le gusta envolverse, y quizá para taparle #elojoalmacho como tanto le gusta, pues ya vimos el tratamiento tan infantil, las respuestas y las acciones que dio ante los abusos de poder, de sus propios hijos; les describo que se ha votado en el senado, motivado por MORENA – protegido y quién sabe si hasta redactado por #donLópez, pues él nos señala #todoslosdías que nada pasa sin su aprobación donde ya escribano se define- “la cobranza delegada” lo que traducido significa: que se legaliza la retención de sueldos, para pagar créditos de nómina, antes que los patrones paguen los salarios, se obliga a que se descuente –con los afilados intereses- aquellos créditos, que los trabajadores hayan contraído, con instituciones de todo tipo, ósea que banco Azteca ya se ahorra a su equipo de cobranza como lo hace FONACOT y #todoslosdemás ahora también copian modelo.

Mientras se veía el tablero de votación, este pasado 17 de marzo, dicen que la diputada de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega Pacheco, expresaba en la tribuna “Esta reforma legítima intereses de banqueros agiotistas y no beneficia a los trabajadores…la clase trabajadora nos demandará la irresponsabilidad que la pone al borde de la quiebra” Definitivamente, nadie debe contraer una deuda sino piensa o puede pagarla, más en nuestra constitución existe algo que se llama libertad , derecho que #donLópezysuPandilla desconoce, pues tampoco es correcto, cobrarme a lo chino, como vulgarmente se dice, pues este dictamen, abre la puerta a que el salario de los trabajadores sea disminuido al adquirir algún crédito, sin grandes oportunidades de determinar el margen de descuento, pues será la entidad crediticia, quien acuerde el porcentaje salarial detenido ¿Cómo la ve? Ósea, querido empleado y trabajador, que no te extrañe recibir después de tu larga jornada, un peso o que engroses, las filas de la delincuencia. Ante esta ley aprobada y obligada, pienso en tantas personas, quienes sobreviven de esos créditos –con intereses descomunales- ante la imperiosa necesidad de mantener, más de una boca. Personas solitarias, a quienes se les ha cargado la manutención de padres mayores, hijos propios y a veces algún pariente; ni todas las dadivas que da MORENA y el #señordelpalacio son suficientes para dignificar a estas familias. Los empresarios, una vez más, quedamos del nabo, pues empresa, que se niegue u omita esta deducción –de hecho, ya con FONACOT es obligado tanto el crédito como el pago- será motivo de una gran multa. Lamentable, que los diputados y senadores de MORENA quienes son mayoría, no votaran en la regulación de tasas de interés y el CAT, aún menos por un seguro de desempleo; quien sabe qué donativo aeroportuario o dos bocas se les habrá ofrecido, para dañar de manera tan cruel y desigual a esos, que ellos, dicen defender. Después de votar, en positivo, el senador Monreal dijo, a través de redes sociales, que se analizará detenidamente, y, como siempre, anteponiendo el interés de las y los trabajadores. A modo de pregunta, señor senador ¿qué eso no debió de hacerlo antes de votar? Ahora #donLópez después de ahogado el niño, señala que está en contra, de embargar el salario de los trabajadores, cito textual “ …el gobierno, no debe prestarse a eso” #hagaméustéelRFavor Harta estoy, no sé usted, amable lector, de las mentiras y los engaños que con cara de #buenagente el señor López, alimenta con su séquito de admiradores. **Aprovecho, para desearle desde mi corazón, algo que nadie, nos puede quitarnos, que es la hermosa llegada, esperanzadora, de la primavera.

