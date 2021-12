Los días se corren como agua, la impresión de que el tiempo se cuela más rápido, es quizá por esa absurda idea de que el año se acaba y, con éste, la vida; entonces, mágicamente, surge la esperanza del año nuevo y compramos agendas, diligentes acotamos citas, planeamos para el veinte veintidós, en la fabulosa certeza del aquí seguimos.

En este ir y venir, la vida me llevo a Moroleón, esa tierra cuyo origen se remonta a la antigua congregación del Moro, de relieves ásperos; como cofre en el llano, formado por una cuenca de cerros y lomas se encuentra.

Las aguas dicen, corre por arroyos broncos que quizá este alimentados por la laguna de Yuriria, por el poderoso Lerma. Dueños de una deliciosa gastronomía, donde pude darle una ligera probadita, en el Lugarcito, un pequeño restaurante, en donde fui atendida por sus propietarias, dos bellas y trabajadoras mujeres, quienes sin pedirlo se pusieron a contarme de las maravillas que hay en su tierra, además de la vendimia de tejidos, fuente de ingresos, para una gran mayoría de sus habitantes.

Me contaron que tiene unas hermosas iglesias, como la del Señor de las Esquipulas, o del Buen temporal también llamada por otros, Parroquia de San Juan Bautista, quede sorprendida por su hermosa construcción de arte gótico, ubicado en el jardín principal, mismo que cuenta con una bella arquería, en donde ahora, por estas decembrinas fiestas, para disfrute de sus habitantes y de los visitantes, cuenta con una pista de hielo.

Puede observar su bello quiosco, donde me puede mirar sentada, disfrutando de una nieve o solamente mirando el delicioso pasar de las nubes. Y, desde ese lugarcito, observé una gran escalinata, que me parecía eterna y santa, la cual remata con la Iglesia de la Virgen de Guadalupe.

Quedé encantada con la experiencia, la cual amable lector le invito a experimentar. Esta ciudad como bien sabemos, asolada ha vivido también por la delincuencia, misma que con laboriosidad compartida –ciudadanos- autoridades- trabaja para erradicar y echar fuera esta mala yerba, que solo genera abandono y ruina.

Por eso quise escribir sobre ellos, quiero contarles de Susana, del amor con el que me habló de su tierra, de cuantas cosas bellas me dijo, para que llevara a mi familia, a mis amigos; sus ojos eran fotografías, sus manos danzaban, para contarme de la música, de la jarana, de las tradiciones de su pueblo; su comida, fue prueba de que no mentía, ahí se comía bien y se servía abastanza. Guanajuato, mi bello estado, no está secuestrado, mientras todos y cada uno de los habitantes, podamos mirar la oportunidad y la belleza, a pesar del miedo, de esa lacerante y corrupta violencia que azota en todas nuestras avenidas, pues no es lo que queremos, ni lo que buscamos, es más ni siquiera, nos dejamos.

Anhelo, que todos pudiéramos hermanarnos, para darnos cuenta, de que el daño de uno, lo hacen a todos. Algunos queretanos, se pueden ostentar orgullosos de su gran ciudad y su cero delincuencia ¿será? No me lo parece, pues México está, dañado de arriba para abajo, se me hace que el señor presidente, deveritas, no sabe barrer, ni de abajo hacia arriba, menos a los lados, ojalá se hiciera a un lado y dejará que nosotros, los mexicanos #deadeveras pongamos orden en esta casa, que es el techo de muchos que estamos bendecidos, por el santo manto de Nuestra patrona de Guadalupe, más nuestro trabajo honesto y constante de todos los días.

*Desde estas letras, orgullosa felicito, al Conservatorio de Música, por el bellísimo concierto navideño con el que nos deleitaron el miércoles y jueves pasado, así como las facilidades de gestión por parte de la dirección del gran teatro de nuestra ciudad.

