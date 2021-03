Es curioso, aún existen muchos que apuestan a un régimen que caerá por su propio peso, rebasado por la realidad, rendido contra las cuerdas ante el fracaso económico, de seguridad y de polarización social que ahogará a la sociedad mexicana en algunos pocos años.

Lo curioso resulta en los ciudadanos que apuestan a ese giro del destino, no están errados.

Sí, eso pasará en México: nuestra economía será más pequeña, habrá, en síntesis, más hambre y sí, también tienen razón, la violencia será algo constante y, sí, para colmo, las oportunidades se evaporarán casi por completo en una o dos o hasta tres generaciones. Sí, seremos un país fracasado. Pero, lo que aún no queda claro a estos ciudadanos es la realidad de hoy.

La mayor parte de México vive en estos momentos en la miseria, la cosa estaba muy mal desde hace mucho tiempo y no ha parado de empeorar pero lo que el régimen ha logrado es, simplemente, empatizar con la realidad, ha logrado lo que el periodo neoliberal, simplemente, nunca pudo: vender una esperanza. Esa esperanza, para la ciencia y para la técnica es imposible, irrisoria incluso, sin embargo existe en el discurso nacional y eso, aunque duela, es lo único que queda cuando se está muriendo de hambre.

Esperanza. Es la esencia de la 4T. Esperanza de un futuro distinto. Y la razón es simple: a este país se le ha dañado tanto, que lo único que nos queda es, para la mayoría, eso, simple esperanza. Tenía razón Carlos Loret cuando hace algunos días, decía en su espacio de internet que este es, simplemente, el gobierno de palabras. Cuando la realidad vive arrebujada de tragedia con soluciones de largo plazo que no podrán ni verse ni disfrutarse, lo único que queda es eso, palabras.

Por eso es que hoy ser ciudadano es tan importante, entendernos como una colectividad que tiene que dar la mano al de abajo, al más necesitado, al que no tuvo las oportunidades que otros sí y al que la marginación llenó de resquemores, quizá legítimos, contra quien pudo salir avante.

Porque, ser ciudadano es también ser un voto. Y en una democracia, todos los votos cuentan, aunque la mayoría de ellos apueste solo a la venganza.

De Colofón

El presidente ha perdido el piso, ¿cómo hacemos para convencer de que existe otro camino?, si seguimos en la polarización estamos jugando su juego. Es hora de ser ciudadanos.

¿Caerá o no caerá la Cabeza de Vaca?

Mientras la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avanza en el juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y los legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los testimonios e informes de Santiago Nieto, de la UIF, y de Carlos Romero, de la Procuraduría Fiscal, dos de los arietes de la 4T que sostienen la denuncia de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, en el ámbito jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y procesar penalmente al mandatario panista.

Si bien en la Fiscalía General de la República sostienen la tesis defendida por varios juristas y constitucionalistas importantes, de que en cuanto la Cámara de Diputados apruebe por mayoría el desafuero, ellos podrán proceder de inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que se calcula ocurriría a finales de mayo próximo, en Tamaulipas, tanto en la oficina de gobernador como en el Congreso Local, se sienten seguros porque afirman —como también lo hace otra corriente importante de abogados y juristas de renombre— que aun cuando la Sección Instructora y la mayoría del pleno de San Lázaro declaren el juicio de procedencia, la decisión federal tendrá que ser enviada a los diputados locales para que ellos decidan, en votación, si proceden o no las acusaciones contra el tamaulipeco.

El debate constitucional y legal aún no resuelto no es algo menor, pues dependiendo de la posición que se tome, se generan distintos escenarios en este juicio de procedencia contra un gobernador de oposición. Por ejemplo, si la FGR decide hacer valer su punto de vista y procede con base en él, en cuanto la mayoría morenista declare la procedencia de las acusaciones, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener a Cabeza de Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible orden de detención.

Por el contrario, si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su posición, azuzado por el propio gobernador panista, entonces veríamos un segundo procedimiento de votación entre los diputados locales en el que claramente la mayoría panista de legisladores locales declararía improcedente el desafuero y las acusaciones en contra del Ejecutivo de su estado, con lo cual también habría confrontación no sólo con la FGR y el gobierno federal sino con la Cámara de Diputados que reclamaría su supremacía constitucional.

Un tercer escenario posible es que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver el debate sobre constitucionalidad. En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones federales y locales del 6 de junio que aparecen también de fondo y como contexto de todo este proceso. Ya se vería, en caso de que ocurriera este último escenario, el efecto que tendría todo este proceso de acusación y desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas y si el tema beneficia a Morena, como algunos piensan que es el cálculo, o si por el contrario el dominio del PAN y del gobernador se fortalece en Tamaulipas ante la amenaza federal al mandatario local.

La ley reglamentaria clarifica con precisión que sí debe haber una segunda parte del procedimiento a nivel local y que quien debe —en su caso— poner a disposición de la FGR al gobernador no es la Cámara de Diputados federal sino el Congreso local y se trata de una ley aprobada por el Congreso de la Unión desde fines de diciembre de 1982 (hace 38 años, en el gobierno de Miguel de la Madrid), de manera que ahora la Cámara no podría reclamar una competencia propia que no reclamó cuando se aprobó esa ley.

Veremos cómo avanza el juicio de procedencia y cómo se decantan los distintos escenarios en un caso que se volverá paradigmático y en el que la pregunta aún sigue en el aire, ¿caerá o no la Cabeza de Vaca?