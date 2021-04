Ser realistas sobre el carbón y el clima

"Se acerca el cambio, lo busquemos o no". Así lo declara un notable documento titulado “Preservando el país del carbón”, publicado el lunes por United Mine Workers of America, en el que el sindicato, que en su apogeo representó a medio millón de trabajadores, acepta la realidad de que el carbón no va a regresar. En cambio, argumenta, el objetivo debería ser "una verdadera transición energética que mejore las oportunidades para los mineros, sus familias y sus comunidades".

Es bueno ver este tipo de realismo. Recuerde, en 2016, Donald Trump prometió que devolvería el carbón a su antigua grandeza, reabriendo las minas cerradas , y los votantes en el país del carbón le creyeron. Muchos de ellos probablemente todavía imaginan que algo así es posible.

Sin embargo, el sindicato entiende que no lo es. Lo que mató a las minas no fue una "guerra contra el carbón"; fue un avance tecnológico, primero en la extracción de gas natural, luego en energía solar y eólica. Generar electricidad a partir del carbón sería económicamente inviable incluso si no tuviéramos que preocuparnos por el cambio climático.

Por supuesto, debemos preocuparnos por el cambio climático, que es una amenaza existencial para la civilización. La pregunta es cómo abordar esta amenaza.

El documento del sindicato es, de hecho, un respaldo, al menos en principio, de los planes de la administración de Biden para hacer de la acción contra el cambio climático una pieza central de su impulso al gasto en infraestructura, algo que supongo que ahora debemos llamar Build Back Better en lugar de Green New Deal, pero lo que sea. También es una reivindicación pequeña pero alentadora del pensamiento detrás de Build Back Better, la creencia de que es más probable que la acción climática sea políticamente factible si evita el purismo económico y se basa más en las zanahorias que en los palos.

Algunos antecedentes: la economía convencional sugiere que la mejor manera de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es imponer un impuesto al carbono o crear un sistema de límites máximos y comercio en el que los contaminadores deben comprar permisos para sus emisiones.

Este argumento subyace en iniciativas de alto perfil como el Climate Leadership Council, cuyos miembros fundadores incluyeron una amplia gama de líderes empresariales y economistas, incluida Janet Yellen, ahora secretaria del Tesoro, y varias corporaciones importantes. El consejo, cuya creación se anunció en 2017, pide tarifas de carbono cuyas ganancias se redistribuirían a las familias. Este plan es parte de una “hoja de ruta bipartidista” para la acción.

Sin embargo, este no es el camino que está tomando la administración Biden. ¿Por qué?

Primero, el argumento económico para depender casi exclusivamente de un impuesto al carbono pasa por alto el papel crucial del desarrollo tecnológico. La razón por la que las grandes reducciones en las emisiones parecen mucho más fáciles de lograr ahora que hace una docena de años es que hemos visto un progreso espectacular en las energías renovables : una caída del 70% desde 2009 en el costo de la energía eólica, una caída del 89% en el costo de la energía solar.

Y este progreso tecnológico no sucedió por casualidad. Fue, al menos en parte, resultado de las inversiones realizadas por la administración Obama. Estas inversiones fueron ridiculizadas por los conservadores; En 2012, Mitt Romney declaró que todo el dinero se destinó a "perdedores" como Solyndra y, eh, Tesla. Sin embargo, en retrospectiva, está claro que el gasto público proporcionó un impulso tecnológico crucial. Y esto sugiere que la inversión pública, así como o incluso en lugar de un impuesto al carbono, puede ser una forma de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

En segundo lugar, la idea de que un impuesto al carbono puede lograr el apoyo de ambos partidos es desesperadamente ingenua. Solo el 14% de los republicanos aceptan la noción de que el cambio climático es un tema importante. Y redistribuir las ganancias de dicho impuesto a las familias en general no ganará a los votantes que creen que la acción climática amenazará sus trabajos y comunidades.

Sin embargo, lo que podría convencer al menos a algunos de estos votantes es el tipo de programa que pide United Mine Workers: gastos específicos diseñados para ayudar a volver a capacitar a los ex mineros y apoyar el desarrollo en las comunidades de los países del carbón.

No quiero ser demasiado optimista sobre la estrategia de Biden. Por un lado, si bien existe un caso convincente en contra de depender exclusivamente de un impuesto al carbono para combatir el cambio climático, la inversión pública por sí sola probablemente tampoco sea suficiente. Con el tiempo, es casi seguro que tendremos que poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, por muy difícil que sea desde el punto de vista político.

Por otro lado, si bien es genial ver que el sindicato de trabajadores mineros pide políticas que apoyen el “país del carbón”, no los empleos del carbón, es decir, comunidades en lugar de una industria específica, eso sigue siendo una tarea difícil. Aunque Covid-19 creó interrupciones temporales , sigue siendo cierto que la economía del siglo XXI “quiere” concentrar buenos trabajos en las principales áreas metropolitanas con fuerzas laborales altamente educadas. Promover la creación de empleo en Virginia Occidental o el este de Kentucky no será fácil y puede ser imposible.

Pero podemos y debemos hacer un esfuerzo de buena fe para ayudar a los trabajadores y las regiones que perderán mientras tratamos de evitar una catástrofe ambiental y, en general, para hacer que la política climática sea lo más políticamente aceptable posible, incluso con algún costo en eficiencia. La acción climática es una tarea demasiado importante para insistir en que se haga a la perfección.

@PaulKrugman