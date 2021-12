La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda Pública correspondiente al tercer trimestre de 2021. La Secretaría de Salud tuvo un subejercicio por 3,826 millones de pesos, 49% de éste fue en el sector central, resaltando la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSAHE) con 1,203.9 millones de pesos no ejercidos.

La CCINSAHE tiene como misión diseñar e implementar políticas, estrategias y modelos innovadores para propiciar que los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad generen conocimiento científico de vanguardia y formen recursos humanos especializados, que contribuyen a mejorar la salud de la población mediante el uso óptimo de los recursos institucionales disponibles. Para cumplir esta misión le autorizamos en el presupuesto 2021 para el programa “E023 Atención a la Salud” la cantidad de 1,962.6 millones de pesos. Para servicios personales 567.5 millones de pesos y no tiene subejercicio; para gasto corriente 1,395 millones de pesos, habiendo ejercido tan solo 191.6 millones de pesos (13.7%).

¿Qué puede significar el no haber ejercido 1,203.3 millones de pesos (86.3%) en un gasto dedicado a medicamentos, materiales de curación, suministros, servicios profesionales, científicos o técnicos como laboratorio o banco de sangre? La respuesta es contundente: no hubo el ejercicio óptimo marcado en su misión con el efecto de servicios especializados de salud no atendidos. Cabe señalar que la población potencial de la CCINSAHE es superior a tres millones de personas que acuden por ejemplo al Hospital Juárez del Centro, Hospital Homeopático y Hospital de la Mujer.

Dice la SHCP en su documento “Estrategia Programática” que a través del programa presupuestario "Atención a la Salud" (E023), a cargo de la CCINSHAE, se atienden las necesidades de salud de la población asegurando que las instituciones garanticen la calidad y seguridad de los procesos de atención a los pacientes, de manera accesible, con mecanismos ágiles para la referencia y contrarreferencia para la atención integral, que permita la más alta capacidad resolutiva, en las mejores condiciones y con medicamentos, principalmente favoreciendo el abasto de aquellos de alta especialidad.

La atención de calidad se traduce en egresos de pacientes por mejoría o curación de las causas que pudieran requerir de los diferentes servicios, documentando que los procesos se han llevado de acuerdo con lo establecido por las mejores prácticas del conocimiento médico y la aplicación de la medicina a favor de la población, contribuyendo con la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social. Estimados lectores, saquen ustedes sus concluciones del CCINSAHE al no haber ejercido el 87% del presupuesto asignado.

Los efectos identificados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) del árbol del problema de la demanda no atendida de los servicios especializados que debería haber atendido el CCINSAEH están el incremento en el diferimiento de la atención especializada: consulta, hospitalización, diagnóstico y rehabilitación; el incremento en las complicaciones y muertes potencialmente evitables; la inequidad, desigualdad y discriminación en la prestación de los servicios; el crecimiento indiscriminado de servicios privados y; un mayor gasto en salud proveniente de los bolsillos de la población económicamente más vulnerable.

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control deberán investigar las causas del subejercicio y sugiero otras que debieran igual hacer como las políticas públicas restrictivas en la cobertura de servicios de salud; insuficiencia de recursos humanos; saturación de servicios especializados; deficiente coordinación externa e interna; acelerada transición demográfica y epidemiológica y; déficit de infraestructura y tecnología hospitalaria.

Mientras se investiga y se corrigen estas fallas garrafales, la cuentas satélites de salud 2020 reportadas estos días por el INEGI muestra que el PIB ampliado del sector salud fue de 1.5 billones de pesos, 3.1% superior al 2019 -último año sin pandemia-. En la contribución del PIB del sector salud por componente fueron el sector público (2.5%), privado (2.1%) y trabajo no remunerado de los hogares (1.9%). Hago visible que solo el 38% del PIB ampliado en salud es el Sector Público y 62% del Sector Privado (hogares incluidos).

El trabajo no remunerado en cuidados de la salud pasó de 26.3% a 28.7%, observándose un desplazamiento de los cuidados de salud hacia los hogares. Las actividades auxiliares -laboratorios clínicos- crecieron 16.1% y los servicios hospitalarios 2.6%. En contraste, el cierre temporal de establecimienos de actividades no esenciales impactó con una disminución del 4.5% en la producción de bienes de apoyo para la salud como la materia prima para la industria farmacéutica, productos ortopédicos, confección de uniformes y equipo de uso médico entre otros.

Con datos objetivos provenientes de fuentes gubernamentales los legisladores de Acción Nacional participamos en los debates del Congreso, hago votos porque mis compañeras y compañeros de las Comisiones de Salud y Seguridad Sociales tomen también cartas en el asunto.

