¡Saludos mágicos! La magia la inició el autor francés Michael Escoffier, creando con su magia de ser creador de literatura infantil, el personaje de nombre Carlota, quien nos cuenta su aventura para regresar a su planeta. Hay otra magia: La aventura fue escrita en francés. ¿Cuántas personas hicieron magia para que llegara a tus manos en español? “Como todos los niños, Carlota adora a sus papás. Sólo que ellos no son sus verdaderos padres pues, en realidad, Carlota viene de otro planeta. De uno en el que los niños pueden hacer lo que quieran, Todo lo que quieran. Mientras espera que alguien vuelva y la lleve de regreso a su planeta, ella debe soportarlos. ¡Lávate las manos! ¡No olvides hacer la tarea! ¡Recoge tu ropa sucia! ¡Ya no comas dulces! ¿Te cepillaste los dientes? ¡Arregla tu cuarto! ¡A dormir se ha dicho! Como regalo de cumpleaños, Carlota pide un estuche de magia. -¿No prefieres una muñeca? -¿Qué tal un disfraz de hada? -¿Un patín del diablo? -¡No, no y no! – les responde. Porque Carlota tiene un plan. Esta misma noche, luego de que su mamá la mandó a dormir, Carlota agita su varita mágica: -¡Desaparece!- le dice. Y en un abrir y cerrar de ojos, su mamá desaparece ¡PUF! Asustado por el ruido, su papá llega corriendo: -¿Qué pasa aquí? –Y ahora, ¡shazam! ¡Desaparece tú también! –le ordena Carlota…¡PUF!... desaparece. Carlota no puede creerlo. ¡Es tan fácil! Y ahora sí… Por fin haré lo que yo quiera. ¡Todo lo que yo quiera! Carlota empieza por vaciar el refri. Come todo lo que puede hasta quedar muy, muy llena. Luego se pone a hacer locuras: brinca en su cama, se cuelga de las cortinas… ¡Yujuuuu! ¡Viva la libertad! Finalmente, y luego de ver caricaturas durante tres horas, Carlota se queda dormida. Al despertar, no se siente muy bien. Está tiritando de frío y le duele el estómago. Necesita una cobija para calentarse y puede ser que en la habitación de sus papás…Al llegar a la puerta, escucha ruidos inquietantes. ¿Un ladrón se habrá metido a su casa? ¿Un ogro? O peor aún: un ogro ladrón. Carlota se aferra a su varita mágica. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Regresen! -¿Nos hablaste, cariño? -¿A dónde se fueron? ¡Creí que iba a morir! – Nos pediste que desapareciéramos. Así es que desaparecimos. – le responde. -¡Carlota! ¿Qué es este desastre? Le preguntan asombrados. –Este… ¿Eso? No es nada. Con un pequeño truco de magia todo volverá a su lugar. -¡Ve a tu cuarto inmediatamente! ¡Shazam! -¡Desaparece! ¿A dónde creen que se va? Precio: $163. Editorial: Castillo.

“El Primer Verano del Cachorrito”

Tenemos un poquito de espacio para leer otra aventura de un cachorrito preguntón de la autora Rebecca Elliott. “Era el primer día de verano y el cachorrito se acababa de despertar. Buenos días, le dijo su mamá. Vamos y exploremos el bosque y empiezan las preguntas: ¿Por qué hace tanto calor mamá?- “Porque así podemos nadar en el agua fría”. Le contestó mamá mientras jugaban a la luz del sol. ¿Por qué los grillos son tan ruidosos? “Porque quieren que brinquemos como ellos”, le explicó su mamá mientras jugaban en el calor. Pasaron algunas horas y el sol empezó a desaparecer. Y las nubes empezaron a juntarse en el cielo y amenazaron una tormenta. Volvió a preguntar: ¿Por qué las abejas están tan ocupadas? “Porque nos quieren hacer mucha miel deliciosa”. ¿Qué es ese ruido mamá? Había empezado la tormenta. La mamá preocupada le contesta ¡rápido! Sígueme antes que la tormenta empeore. Ya en casa el cachorrito sigue preguntando. ¿Por qué la tormenta da miedo?” Nos leeremos en la próxima. “Quién lee mucho, sabrá expresarse mejor”. Precio: $40. Editorial: Dreams Art. Capturista: Mónica Caballero.

MGL

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos