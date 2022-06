***SHEFFIELD, AL FRENTE

Después de la publicación del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción sobre los negocios creados por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, el abogado leonés salió a medios nacionales a insistir que no hay nada irregular.

* SIN CONFLICTO

Responde que no hay conflicto de interés en tener un hotel en Tlacotalpan Veracruz, en sociedad con un subordinado, porque ellos no dan usos de suelo. “No le he causado ningún daño a la institución ni nos hemos beneficiado de la misma”, anota.

* CON ABUGABER

El jueves el presidente nacional de la Concamin, el leonés Pepe Abugaber, destacó que se reunió con Sheffield y su equipo “para abordar los retos que los procesos inflacionarios globales impactan en la industria mexicana y proteger al consumidor”.

***CONVENCIÓN LEGISLATIVA

Por segunda ocasión, la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso del Estado convocó a sesionar a lo que llaman ellos la “Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, esto es, a los alcaldes, secretarios y/o directores de seguridad, que para aterrizar propuestas.

*AYALA, REFLEXIÓN

El encargado de dar la bienvenida fue el diputado panista Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien les compartió su experiencia como Alcalde (2000-2003 y luego interino en el 2018) en donde acompañaba a los policías en los operativos de medianoche para entenderlos, dijo.

*HAGAN SU CHAMBA

El coordinador azul pidió a las alcaldesas y alcaldes que asuman su responsabilidad, “ …porque ustedes son quienes responden por la seguridad de sus ciudadanos. Y en la medida en que estén cerca de sus policías municipales, en esa medida –además de entenderlos- se van a comprometer con ellos…”, expresó.

*LOS POLICÍAS

Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentó los resultados de la primera encuesta de autopercepción policial municipal 2022, la cual refleja que los agentes no solamente aspiran a un mejor salario, sino a equipamiento, prestaciones, atención en salud y el reconocimiento social a su labor.

*EN PRIVADO

Una segunda parte de la reunión fue privada, se compartieron datos respecto a los avances sobre la implementación de la justicia cívica en los municipios, así como dar seguimiento a la existencia y publicación de los planes de seguridad pública municipal y los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

*VOZ A TODOS

El trabajo que conduce el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, el diputado panista Martín López Camacho, es valioso en la medida en que se da voz a todos: policías rasos, ciudadanos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, alcaldes y funcionarios estatales.

*LOS PRESENTES

Al llamado respondieron ayer 18 alcaldes y alcaldesas, algunos de ellos fueron los de Celaya, Apaseo el Alto, Cortazar, Valle de Santiago, San Francisco y Purísima del Rincón, Juventino Rosas, San José Iturbide, Abasolo, Cuerámaro, el norte, etc. Así como secretarios y/o directores de seguridad de otros 26 municipios del estado.

*HORA DE LA VERDAD

El reto es que estos encuentros aterricen pronto en acuerdos que empujen a mejores resultados por la paz, si eso no pasa, todo quedará en buenas intenciones.

***DOLORES-SAN MIGUEL

De gira por el municipio de San Diego de la Unión el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que espera que este mismo mes esté firmado el convenio para que la Federación entregue al Estado la jurisdicción de la carretera Dolores-San Miguel. Con esto se responsabiliza no sólo del mantenimiento sino de la vigilancia.

*AMPLIACIÓN, VA

Apenas y se firme esa cesión el Estado arrancará con el proyecto de ampliación y modernización de la vía, que dijo tiene un costo de más de 2 mil millones de pesos. Le preguntaron si la Federación apoquina con parte de ese presupuesto y Diego contestó: “Nombre qué nos van a dar, no nos dan ni agua, es lana del Estado”.

*LA AUTOPISTA

Otro de los proyectos esperados desde hace una década en Guanajuato es la autopista Silao-San Miguel de Allende, este será un proyecto en el que necesariamente habrá una alianza público-privada. El Gobernador dijo ayer que “ojalá pronto podamos arrancar, el próximo año este ya no, con la autopista”.

*PREPA MILITARIZADA

En la gira por el norte otra confirmación de Sinhue es que la preparatoria militarizada en Dolores Hidalgo “va para adelante”, aseguró que en próximos días estará reuniéndose con el alcalde azul Adrián Hernández para afinar el proyecto.

*CINCO PROMETIDAS

En la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 publicada en julio del 2021 el compromiso es dejar en operación al menos cinco preparatorias militarizadas en los municipios de León, Irapuato, Acámbaro y Celaya. Actualmente operan ya cuatro: dos en León, una en Irapuato y otra en Celaya. Hay tiempo para ir por más.