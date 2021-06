SI EL nuevo mapa electoral de la CDMX demuestra que la sociedad capitalina está más polarizada que los vidrios de la Suburban de un líder sindical, poco ayudan a revertir ese clima de división los dichos de Andrés Manuel López Obrador al calificar a las clases medias de aspiracionistas y egoístas.

AL LANZARSE contra ese sector de la sociedad, el Presidente se olvidó de las palabras "reconciliación" y "fraternidad" que tanto repitió desde su llegada al poder y dejó en entredicho su promesa de que su gobierno representaría a todos sin hacer distingos.

QUIZÁS lo que más llamó la atención de la andanada presidencial es que acusa a las clases medias de querer "triunfar a toda costa", como si el deseo de mejorar las condiciones de vida personales y familiares fuera un pecado.

LO DICE quien se postuló tres veces a la Presidencia hasta que la ganó, quien lleva años empeñado en imponer su visión de país sin escuchar otras voces, quien ataca a quienes no opinan igual que él y quien ha devastado los contrapesos al poder presidencial.

ADEMÁS, no deja de sorprender que regañe a las ciudadanas y ciudadanos que no votaron por su partido. En el diccionario de la 4T, dice la definición de Conservadores: aquellos que osan no votar por nosotros.

ASÍ COMO en Palacio Nacional ya comenzaron los cambios en el gabinete, a unos cuantos metros se alistan modificaciones en el primer círculo de la vapuleada jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

UNA DE las prioridades para la segunda mitad de su sexenio será la relación con los nueve alcaldes de oposición que entrarán el 1o. de octubre, y esa tarea recae en la Secretaría de Gobierno cuyo titular, Alfonso Suárez del Real, no parece tener la energía ni el colmillo para ese desafío.

DE AHÍ que está cantada su salida y la llegada de un nuevo perfil que podría salir de entre los muchos morenistas derrotados el domingo. A ver a quién le toca el tigre en esa rifa.

UNA BUENA: por fin fue vendido el "Avión Presidencial" por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Malbaratado, perdón... lo Robado.

UNA MALA: el avión que salió en una subasta fue el ya retirado del servicio Boeing 757 que compró Miguel de la Madrid y que fue usado desde 1988 y hasta 2016, no el Boeing 787 que este gobierno insiste en vender, sin éxito.

UNA PEOR: además de que el avión viejo fue rematado a un precio de ganga totalmente fuera de mercado, el TP-01 sigue parado, el gobierno aún lo está pagando, los costos de mantenimiento no dejan de acumularse y no tienen para cuándo conseguir un comprador. ¡Negociazo!