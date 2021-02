SI QUIERE evitarse leer las 18 páginas de la iniciativa presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, el resumen es: "Por favor no invierta en México; estamos mirando hacia el pasado". Y es que mientras el mundo acelera hacia la energía limpia y más barata, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca que todo el país pague por sus caprichos.

AQUÍ la pregunta es para los morenistas que suspiran por el 2024, como Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard: ¿en serio van a apoyar una contrarreforma que se volverá una carga para el próximo gobierno? Debería haber un punto en que la razón detenga a la lealtad. ¿O no?

MUCHA EXPECTATIVA hay por la decisión que deberá tomar mañana la Comisión Permanente del PAN sobre la postulación de candidatas y candidatos apartidistas. Se suponía que uno de los compromisos para este 2021 era abrir espacios a ciudadanos con ganas y preparación para la lucha política, pero la convocatoria no fue tan amplia ni tan difundida como se esperaba.

COMO SEA, una de las que sí logró anotarse fue María Elena Pérez-Jaén, la ex comisionada del IFAI y del entonces InfoDF, que le hizo sudar la gota gorda a López Obrador en cuestiones de transparencia durante su mandato capitalino. Será interesante ver si resulta palomeada.

NO SE lo digan a nadie, pero hoy se conocerá a las cuatro finalistas de la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno potosino. La decisión tiene relevancia porque con la exclusión de Xavier Nava como candidato del PAN a gobernador, se dispararon las posibilidades de las morenistas.

DE LAS 18 precandidatas, una hace mucho ruido y otra es la que más suena. La del ruido es Paloma Aguilar, quien paradójicamente es desconocida para las huestes morenistas de San Luis, pero resulta muy conocida a nivel nacional porque pasó de escolta de AMLO... ¡a directora de área en el SAT!

DEL OTRO LADO está Mónica Rangel Martínez, que hasta hace unas semanas despachaba como secretaria de Salud en el gobierno de Juan Manuel Carreras, con todo y que no es militante priista. Según cuentan, la invitación le llegó directamente del CEN de Morena, aunque eso no garantiza que se quede con una candidatura que, de manera sorpresiva, se volvió muy atractiva.

MÁS DE UNO se pregunta para quién iba dirigida la efímera iniciativa de Martí Batres que buscaba permitir que hubiera diputados que no sean mexicanos por nacimiento. ¿O lo correcto es llamarla Ley Ackerman? It's just a question.