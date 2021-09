Si se educa con el ejemplo, queda claro que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, está haciendo un trabajo desastroso después de que el INE multara a Morena por sus acciones cuando fue presidenta municipal de Texcoco.

Está documentado que cuando la hoy integrante del gabinete federal estaba al frente del gobierno texcocano, se le retuvo el 10% de su salario a trabajadores de esa demarcación para financiar la campaña morenista.

Y si bien esa ilegalidad ya fue sancionada en el terreno electoral con una multa por 4.5 millones de pesos, falta ver si habrá sanción administrativa o incluso penal para Gómez, pues se trata de un delito que fue comparado por los propios consejeros electorales con el Pemexgate en el que el PRI desvió dinero del sindicato petrolero a sus campañas.

SEGURO que la Fiscalía para Delitos Electorales, que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, ya debe estar armando el expediente y pronto la secretaria tendrá que rendir cuentas por esos hechos.

Porque ni modo que lo que tanto se presumió apenas el miércoles en Palacio Nacional de que en los tiempos de la 4T no hay impunidad sea puro jarabe de pico.

¿Qué sigue para el PAN en el Senado? ¿Un seminario sobre el Ku Klux Klan? ¿Una conferencia sobre la inexistencia del cambio climático? ¿Proponer la medalla del Águila Azteca para Jair Bolsonaro? Parece un mal chiste, pero después de la visita del líder de VOX, Santiago Abascal, el asunto no hace gracia.

Lo que sí va en serio es la molestia al interior de Acción Nacional. Varios militantes se deslindaron públicamente del acto promovido por el coordinador senatorial Julen Rementería y, en lo privado, incluso le pidieron a su presidente nacional, Marko Cortés, removerlo del cargo. A ver si aprenden que no hay que hacer cosas malas... ¡que parezcan peores!

Allá en Hidalgo cuentan que el ex jefe de Gobierno de la CDMX José Ramón Amieva quiere volver al Poder Ejecutivo, pero en esa entidad en donde actualmente es alcalde de Mixquiahuala de Juárez.

Quien acabó el sexenio de Miguel Ángel Mancera como sustituto suena como aspirante de Morena a la gubernatura que estará en juego el año que entra, pero cuentan que no la tendrá fácil, pues también están en la lista el ex candidato a la alcaldía de Pachuca Pablo Vargas, identificado como cercano al ex titular de Hacienda Arturo Herrera, y el cantante y ex panista Francisco Xavier Berganza. ¡Saquen la barbacoa que se va a poner bueno!

