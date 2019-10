Siempre hubo gasolina: Reflexión sobre nuestra labor periodística

Apreciables compañeros:



Me dirijo a todos ustedes con el fin de aclarar y contextualizar la situación que se dió ayer con respecto a una nota que publicamos en AM.com.mx, compartirles lo que aprendimos, y lo que vamos a hacer al respecto.



El martes 22 de octubre a las 11.50pm publicamos una nota en AM.com.mx con el título “¿Nueva escasez? Suspende Pemex ducto Salamanca-León y otros tres más”. La fuente de la nota es Agencia Reforma, una fuente confiable y reconocida por su apego a estándares periodísticos. La nota no se publicó en AM impreso.



A quiénes leyeron la información completa no les quedó duda: no habría escasez porque Pemex cerró el poliducto solo unas horas por mantenimiento. Desafortunadamente, en redes sociales circuló una imagen donde sólo se compartió el encabezado y se le dio otra interpretación. La propagación de esa imagen estuvo fuera de nuestro control.



Como probablemente se dieron cuenta, ayer en la tarde había automovilistas haciendo fila en gasolineras preocupados por el recuerdo de la crisis que vivimos en enero. Nuestra reacción ante la difusión de interpretaciones equivocadas de nuestra nota fue inmediata. Pusimos todo nuestro empeño en informar la verdad: Sí hay gasolina, invitando a los lectores a evitar hacer compras de pánico. Difundimos por todos nuestros canales la información de fuentes oficiales del municipio, estado y Profeco. Sin embargo, muchos adjudicaron la incertidumbre del abasto a nuestra información, y esto se ve reflejado en críticas personales y en redes sociales, que espero no les hayan afectado.



Cometimos dos errores:



Falta de precisión en el título: sugerir posible escasez de gasolina haciendo la pregunta ¿nueva escasez? en el encabezado, cuando el cuerpo de la nota no lo insinuaba.

Desactivar la nota original: en el afán de evitar que creciera la desinformación, modificamos y eventualmente desactivamos el artículo, invitando a la especulación de que tenemos algo que esconder, o de que la nota era falsa, lo cual no es cierto.



Vale la pena reiterar que la información publicada es real, en pocas palabras, AM no publica “fake news”. Sin embargo, no anticipamos que pudiera ser interpretada como un posible desabasto o que se fuera a esparcir como sucedió en redes sociales.



Hoy amanecimos y todo parece volver a la normalidad. Nos quedamos con varias lecciones, las más importantes son que cada palabra publicada tiene importancia, y un fuerte recordatorio de nuestra enorme responsabilidad como medio de comunicación.



Seguiremos trabajando para mantener en alto los valores que nos identifican: veracidad, integridad e independencia. Como responsable del área Editorial asumo la responsabilidad y el compromiso de tomar medidas claras para ser más precisos en nuestra labor informativa y evitar errores de este tipo, como establecer manuales de edición, lineamientos para titular notas, y documentar y publicar nuestros estándares periodísticos.



Agradezco su compañerismo y les pido que se sumen a nuestra labor de informar la verdad.

Reitero que la noticia no es falsa. Asumimos esta situación como equipo, y como una oportunidad de aprendizaje, reflexión y mejora.



Muchas gracias, estoy a sus órdenes.



Arcelia Becerra

Directora Editorial de Grupo AM







A continuación la nota original:



¿Nueva escasez? Suspende Pemex ducto Salamanca - León y otros tres más



Sumario: Actualmente, Pemex tiene suspendidos 3 ductos como parte de su estrategia contra el huachicol y uno más por falta de producto

Fuente: Agencia Reforma



Salamanca.- Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene suspendidos tres ductos como parte de su estrategia para combatir el robo de combustible y uno más por falta de producto.

De acuerdo con Héctor Isaac Cruz Farías, Contralmirante de Infantería de Marina de la Guardia Nacional, los ductos Tula-Toluca, Salamanca-León y Salamanca-Morelia se encuentran suspendidos como parte del cumplimiento del programa de la actual Administración.

En tanto, el ducto Tula-Azcapotzalco, suspendido el pasado 10 de octubre, está detenido por falta de producto de la refinería de Tula.

Cruz detalló que como parte del plan conjunto para combatir el robo de hidrocarburos, se identificaron 5 mil 734 tomas clandestinas en 11 ductos del País.

Asimismo, se aseguraron mil 141 millones de litros de combustible en 17 rutas, 13 mil 142 vehículos, 5 mil 72 contenedores y 16 millones de litros de hidrocarburo.

Respecto a las instalaciones de Pemex, se reforzó la seguridad en la Torre Pemex con mil 291 elementos federales. Además, se aseguraron 58 instalaciones terrestres de la petrolera: 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y un centro de control.

En enero, el actual Gobierno puso en marcha el combate antihuachicol para frenar el alto robo de gasolinas y diesel en el País.