Pasan las horas y sigue causando todo tipo de comentarios aquello de que el Presidente ya hizo su testamento político, aunque sigue siendo un misterio qué dice. Según el propio Andrés Manuel López Obrador, la idea es garantizar con esto la gobernabilidad, en caso de que falleciera antes de terminar su mandato.

Sin duda resulta muy considerado de su parte preocuparse por la patria desde el más allá peeero... ¿qué le hace pensar que la gobernabilidad depende del enigmático contenido de un texto personal? No es por romperle la ilusión al mandatario, pero precisamente para eso se tienen la Constitución y las instituciones de la República. A lo mejor no lo recuerda, pero éstas justamente fueron creadas para que el país no dependa de un caudillo, sino de algo mucho más sólido y permanente.

Agachones y complacientes, pero el país sigue teniendo Senado y Cámara de Diputados; así como un Poder Judicial que trata de mantener la cabeza en alto. Tal vez López Obrador debería preocuparse, más bien, por lo que va a pasar en Morena si él llegara a faltar. Porque la realidad es que el partido más votado en el país sigue sin contar con instituciones internas y depende, básicamente, de lo que diga, desee y decida el señor Presidente.

*

Entre las víctimas de acoso y agresión por parte de Andrés Roemer hay nuevas preocupaciones. Cuentan que de unos días a la fecha, la oficina del canciller Marcelo Ebrard decidió frenar cualquier información sobre la extradición del autoproclamado intelectual que está prófugo de la justicia.

Las afectadas y quienes llevan sus casos se preguntan si la Cancillería decidió darle carpetazo al asunto, si fue que dejó de ser relevante en la agenda del secretario o si hay alguna razón política para este silencio. Resulta extraño que justo ahora que se acercan las manifestaciones por el Día de la Mujer, en la SER hayan optado por callar sobre el tema. ¿Será orden del propio Ebrard o alguien de su oficina se está tomando atribuciones que no le corresponden? Es pregunta.

*

Para quienes gustan de interpretar las señales políticas, resultó muy revelador que Jennifer Granholm se reuniera con los tres presidenciables de Morena. El encuentro con el canciller Marcelo Ebrard resultaba obligado; la foto con Claudia Sheinbaum fue porque la anexaron en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, y en cambio a Ricardo Monreal fue a visitarlo al Senado. Visto que la secretaria de Energía de Estados Unidos no se anda por las ramas, alguna puerta habrá visto con el zacatecano.

*

Dicen hay una razón de peso para que Movimiento Ciudadano esté planeando postular en Quintana Roo a un personaje tan impresentable como Roberto "Bobby" Palazuelos. Y esa razón es que nadie como el mirrey de mirreyes da el color para ser el candidato naranja.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos