Sin denuncia

La Fiscalía General del Estado ya nos dijo, que bueno que lo precise, que no había denuncia alguna por extorsión al restaurante Barra 1604, de Salamanca, cuyo socio comercial y gerente perdieron la vida en un ataque por explosivos que iba dirigido.

No había denuncia, hay que apuntarlo, no es igual a descartar la extorsión, ya sabemos que en muchos casos es un delito que la víctima no denuncia. Así que habrá que esperar a que la Fiscalía informe del móvil y capture a los criminales.

En el pleno del Senado se rindió ayer un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas del ataque explosivo del domingo en Salamanca. Y hoy Diego tendrá un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán López, mucho de qué hablar.

Hoy al mediodía habrá por fin encerrona de los cuatro diputados locales electos del PRI (Ruth Tiscareño, Alejandro Arias, Yulma Rocha, Adolfo Alfaro); el delegado del CEN, Mauricio Ortiz; y estará el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Aguilar. Ahí se confirmará el próximo coordinador de la bancada.

*Arias, perfilado

Al terminar la reunión, a la 1 de la tarde, se dará el anuncio oficial en conferencia de prensa en la sede del PRI. Si no hay sorpresas de última hora el nombramiento recaerá en el secretario general interino del partido, el leonés Alejandro Arias Ávila.

En la comparecencia ante el Senado de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y el gabinete de seguridad, la morenista Malú Mícher habló en tribuna de lo que pasa en Guanajuato. También celebró que el Gobernador, la SSPC y la Fiscalía, estén colaborando para aclarar los hechos del domingo en Salamanca.

*Las fosas

En la Tribuna Malú dijo: “Quisiera pedirle que ya no se desconozca en Guanajuato el número y ubicación de las fosas clandestinas, menospreciando el dolor de las miles de familiares, una situación que ha llevado a la Comisión Nacional de Búsqueda a situar a Guanajuato en semáforo rojo por la falta de rendición de cuentas”.

*Malú vs. Lily

A la morenista no le gustó la intervención de la sonorense ex Morena y ahora panista, Lily Téllez, quien regaló un libro a la Secretaria acusando el olvido para combatir al crimen organizado. “La burra hablando de orejas”, le reviró Malú. “En este sexenio quien se sienta con Vox no tiene autoridad en este sexenio”, remató.

La bancada del PAN en el Senado convocó a una conferencia de prensa y fue para cuestionar sobre la opacidad en la contratación de los médicos cubanos en México. Una de las voces más críticas del tema es la leonesa Alejandra Reynoso Sánchez.

*Gana el régimen

“Les cayó como anillo al dedo para poner de pretexto la pandemia y financiar al régimen cubano”, acusó “La Wera”. Apuntó que mientras el médico cubano que viene a México recibe sólo $4,800 al mes, su Gobierno gana $90 mil por cada uno.

Hoy tiene lugar el sexto y último informe de gobierno del alcalde de León, Héctor López Santillana. Se realizará de manera híbrida. A las 10 de la mañana será la sesión solemne del Ayuntamiento con aforo restringido en la sala de Cabildos.

*De despedida

A las 18:00 horas el Presidente dirigirá un mensaje a la ciudadanía en la Sala C1 del Poliforum de León, en donde también se contará con aforo restringido y ambos eventos se transmitirán a través de Facebook León Municipio y de la señal de TV4.

La que salió regañada nuevamente fue la directora general del Instituto Municipal de Planeación (Implan), la arquitecta Graciela Amaro, quien en Comisión de Desarrollo Urbano solicitó la asignación de uso de suelo para una nave industrial que ya se instaló y opera en el rancho de Guadalupe, en la carretera a Santa Ana del Conde.

*Por la libre

“Otra vez, Chela, ya hemos visto varios casos que están así en operación... Se saltan a la autoridad y una multa de 80 mil pesos se me hace poco para el tamaño que tiene su planta”, señaló la regidora del PAN Ana Maria Carpio.

*Las multas

El regidor Salvador Sánchez agregó: “Estamos tratando de regularizar, tampoco los podemos dejar en el limbo, en este tema lo que yo propondría es que se deben de analizar las multas, porque no es lo mismo construir un cuarto que un edificio”.

*En abonos

La empresa ya concluyó el proceso de multa, que además les permitieron pagarla en plazos, por lo que no había tampoco un argumento jurídico para detener la asignación de uso de suelo, por lo que la solicitud fue aprobada por unanimidad.

Reclama Éctor Jaime uso de fondo de salud como ‘cochinito’ de 4T

En la Tribuna de San Lázaro el diputado federal leonés, Éctor Jaime Ramírez Barba, arremetió contra Morena por usar el fondo de salud para gastos catastróficos como si fuera su “cochinito” personal. En 2019 tomaron 40 mil millones, en el 2021 fueron 33 mil millones y en 2022 van por lo que resta, que son 66 mil millones de pesos.

El panista propuso blindar el dinero para atender gastos catastróficos, incrementar los recursos y que se amplié en 33 nuevos padecimientos a los 66 de la cobertura.

“En diciembre del 2020 este fideicomiso tenía 101 mil millones y ya nada más le quedan 66 mil millones, sin atender los padecimientos...Primero los pobres, apoyemos al Presidente aprobando estas iniciativas que presentamos”, expuso.

Foto: Éctor Jaime Ramírez.

