SIN DUDA resulta una muy buena noticia que -¡por fin!- se haya publicado en "The Lancet" el estudio que avala el uso de la vacuna rusa Sputnik V, a la que le otorga un 91 por ciento de efectividad. Para el gobierno mexicano puede convertirse en un logro, dado que existe el compromiso de Vladimir Putin de enviar 24 millones de dosis a nuestro país.

AHORA falta ver si los rusos realmente hacen buena su promesa, pues al igual que a otros laboratorios, el abastecimiento ha fallado y no se están cumpliendo ni con los tiempos de entrega ni con los volúmenes acordados. Cosa de ver, por ejemplo, que el gobierno de Argentina, que tanto presumía haber iniciado la vacunación masiva con la Sputnik V, ya tuvo que salir a buscar dónde conseguir otra vacuna porque la rusa nomás no llegó.

EN TODO ESTO, el que seguramente se mordió la lengua fue Hugo López-Gatell, pues hace apenas unos meses acusó a "The Lancet" de ser una revista mentirosa, pues evidenció el mal manejo de la pandemia en México. En cambio ahora, el subsecretario la presume por todo lo alto y ya hasta quiere suscribirse.

AUNQUE ya pasó el Día de la Candelaria, el gobierno federal quiere dar atole con el dedo con el cuento de que AHMSA devolverá 200 millones de dólares de la planta de Agronitrogenados.

Y ES QUE, en el remoto caso de que llegara a darse el reembolso, ese dinero no pertenece al gobierno sino a Pemex. Ya se sabe que para la 4T es difícil entender que el Ejecutivo no lo es ni lo puede todo, pero legalmente dichos recursos tendrían que ir a la petrolera y no para el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

ADEMÁS hasta ahora no existe proceso penal alguno en el que se señale el supuesto daño patrimonial por 200 millones de dólares por la polémica. Si AHMSA llegara a pagar ese dinero, la FGR va a tener que hacer muchas maromas para justificar recibirlo... y luego entregárselo al Presidente para sus tamales.

ENTRE los priistas se comenta que la hidalguense Carolina Viggiano quería servirse con la cuchara grande en el reparto de candidaturas, pero se quedó con las ganas. Según esto, en su papel de presidenta de la Comisión Nacional de Candidaturas anduvo empujando a sus cercanos para las tres diputaciones federales que le tocan al PRI en Hidalgo, donde va en coalición con el PAN y el PRD. Sin embargo, el priismo local le cerró el paso y ahora cuidan que no se les quiere colar por la puerta de las listas plurinominales.

VAYA PARADOJA que Jóvenes Construyendo el Futuro resultó ser un programa "nini": ni cumple sus objetivos, ni tiene controles para ejercer su multimillonario presupuesto.