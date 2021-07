Solo los incompetentes necesitan postularse

Hace unos días escribí sobre cómo la ignorancia (ignorancia sobre la historia, la ciencia, la economía y más) se ha convertido en un valor conservador fundamental. Esta exaltación de la ignorancia, naturalmente, va de la mano con el desdén por la experiencia: una gran mayoría de científicos pueden estar de acuerdo en que las emisiones de gases de efecto invernadero están calentando el planeta, pero bueno, todo es solo un engaño gigantesco .

Pero espera hay más. A la derecha, la experiencia no solo se considera inútil, sino que la descalifica. Las personas con un conocimiento real de un área de políticas, ciertamente aquellas con algún tipo de reputación profesional, a menudo quedan excluidas de cualquier rol en la formulación de políticas. Se da preferencia a los incompetentes, a menudo a los horriblemente incompetentes.

Actualmente estoy leyendo “ Nightmare Scenario ”, un relato de Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta sobre el catastrófico mal manejo de la pandemia de coronavirus por parte de la administración Trump. Gran parte de lo que informan cae en la categoría de "impactante pero no sorprendente". Sin embargo, una cosa que no sabía era el papel destructivo especial que desempeñó Stephen Moore, un asesor económico externo.

Fue Moore, informan los autores, quien entró en la oficina de Donald Trump pocos días después de que Estados Unidos se bloqueara para instar a reabrir en Pascua. Si bien no se produjo un levantamiento inmediato de las restricciones pandémicas, la creciente insistencia de Trump en que la pandemia no era gran cosa ayudó a inspirar protestas armadas contra el distanciamiento social y el uso de máscaras, y contribuyó a un desastre de salud pública que hasta ahora se ha cobrado 600,000 vidas estadounidenses. - con el 95 por ciento de las muertes ocurridas después de la Pascua de 2020.

No hace falta decir que Moore no es un experto en epidemiología. Pero tampoco es un experto en economía. De hecho, tiene fama entre muchos economistas de equivocarse en casi todo. No quiero decir que haya hecho algunos malos pronósticos, eso le pasa a todos (aunque algunos lo admitimos cuando nos equivocamos y tratamos de aprender de nuestros errores). Quiero decir que es inusual para él alguna vez aclarar los hechos, o incluso lograr aterrizar en las inmediaciones de la verdad.

Por ejemplo, en 2014 Moore publicó un ataque a los suyos sobre los efectos de los recortes de impuestos estatales en el que todos los números clave eran incorrectos. Y no un poco fuera de lugar: hizo afirmaciones sobre el crecimiento del empleo durante ciertos años, pero ofreció números de diferentes años, e incluso esos números se equivocaron tremendamente.

Otro ejemplo: en 2015 escribió un ataque contra Obamacare en el que todas las afirmaciones fácticas principales estaban equivocadas.

Sin embargo, en los círculos de derecha, Moore ha fracasado constantemente, sirviendo como miembro del consejo editorial de The Wall Street Journal, convirtiéndose en economista jefe de la Heritage Foundation y más. Trump trató de nombrarlo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y podría haber tenido éxito si Moore no hubiera sido encontrado en desacato al tribunal por no pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos.

Y allí estaba, en un momento crucial de la pandemia, instando a Trump a minimizar la emergencia médica y poner en peligro la vida de los estadounidenses.

Lo extraño de la historia de Moore, sin mencionar la decisión de Trump de convertir a Larry Kudlow, también famoso por equivocarse, en su principal funcionario económico, es que hay bastantes economistas técnicamente competentes que estarían ansiosos por servir al Partido Republicano.

Como todas las materias académicas, la economía se inclina por los demócratas , pero menos que en muchos otros campos: hay proporcionalmente más republicanos en economía que en biología o química. Algunos de estos economistas están dispuestos a humillarse en un intento de demostrar su lealtad, como Tomas Philipson, un profesor de la Universidad de Chicago que se desempeñó en el Consejo de Asesores Económicos de Trump y afirmó que Trump tiene instintos económicos "a la par de muchos economistas Nobel".

Sin embargo, según el propio relato de Philipson, prácticamente nadie siguió su consejo. Y, en general, la derecha estadounidense, no solo los trumpistas sino el movimiento en su conjunto, desconfía de cualquiera cuya competencia haya resultado en una reputación profesional independiente. Después de todo, nunca se sabe cuándo alguien así podría adoptar una posición por principio.

He escrito en el pasado que “el Partido Republicano moderno no quiere escuchar a economistas serios, sean cuales sean sus políticas. Se prefiere charlatanes y manivelas, que son este tipo de personas “. Y resulta que lo mismo ocurre con los epidemiólogos.

El odio de la derecha al Dr. Anthony Fauci es una historia familiar. Sin embargo, gran parte de "Nightmare Scenario" sigue la saga de la Dra. Deborah Birx, una profesional de salud pública con experiencia que encabezó el grupo de trabajo de Trump sobre el coronavirus y recurrió a halagos y adulaciones vergonzosas en un esfuerzo por lograr que Trump actúe de manera responsable.

En su mayor parte, falló; Parece claro que el círculo íntimo de Trump nunca confió en ella precisamente porque estaba bien informada y tenía una reputación que defender. Fue excluida a favor de charlatanes políticamente confiables.

Entonces, ¿cómo terminamos aquí? ¿Cómo llegó uno de nuestros dos principales partidos políticos no solo a rechazar la democracia, sino a exaltar la ignorancia y despreciar la competencia de cualquier tipo?

No lo sé, pero si no estás aterrorizado, no estás prestando atención.