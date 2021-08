‘Soy tu compañere’

Quizá ya vio el video, ha sido viralísimo en las redes: es una clase virtual que toman jóvenes de preparatoria, el profesor de psicología habla sobre el suicidio y, explicando que la depresión no excluye circunstancias propias como la raza, la clase o el "género", provoca la molestia y ofensa de una joven sobre ese último término, "género", ¿cómo pudo el maestro cometer ese craso error?, ¿pues qué no sabe que sexo y género no es la misma cosa?