Sr. Biden, su buena economía no se venderá sola

Trece meses después de la administración de Biden, los demócratas se enfrentan a una paradoja preocupante. Según muchas medidas, a la economía le ha ido muy bien, superando con creces las expectativas de crecimiento y creación de empleo. Un número récord de estadounidenses dice que es un buen momento para encontrar un trabajo de calidad. Pero la inflación se ha disparado, la confianza del consumidor se ha desplomado y las encuestas muestran que las percepciones económicas son actualmente una gran responsabilidad para su partido.

¿Cómo debería hablar el presidente Biden sobre esta situación? Obviamente necesita reconocer el problema de la inflación. Pero hay un debate entre los expertos, y presumiblemente dentro de los círculos internos del partido, sobre cuánto debería promocionar sus logros. Algunos comentaristas parecen creer que enfatizar las buenas noticias sería un error, que su mejor movimiento sería demostrar que está en contacto reconociendo que las cosas salieron mal, que debería, en efecto, ratificar las narrativas negativas sobre la economía.

Bueno, recuerdo la década de 1970, y si me preguntas, los expertos que piden a Biden que muestre "humildad" parecen estar sugiriendo que debería dar una versión del infame discurso de "malestar" de Jimmy Carter.

Además, si Biden enfatiza lo positivo, tendrá la realidad de su lado. He estado argumentando durante un tiempo que a la economía le está yendo mucho mejor de lo que sugieren las encuestas de consumidores o las encuestas. Y dos nuevos estudios importantes refuerzan ese caso.

El primer estudio, realizado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas, involucra salarios reales, salarios corregidos por inflación. He visto muchos artículos que simplemente afirman como un hecho que los salarios no han seguido el ritmo de la inflación. ¿Pero es eso cierto?

Puede pensar que esta es una pregunta fácil de responder: simplemente compare los salarios promedio con el nivel de precios. Pero la pandemia ha arruinado tales comparaciones al sesgar la composición de la fuerza laboral. En 2020, los salarios promedio aumentaron mucho, no porque los trabajadores individuales obtuvieran grandes aumentos, sino porque los millones de estadounidenses despedidos estaban desproporcionadamente en ocupaciones mal pagadas como el trabajo en restaurantes. Esas mismas ocupaciones han liderado la recuperación del empleo durante el último año, por lo que el verdadero crecimiento de los salarios ha sido más alto de lo que podría sugerir el promedio.

El estudio de la Fed de Dallas, que intentó corregir estos efectos, encontró que los salarios reales en realidad aumentaron en 2021, aunque cayeron ligeramente en la segunda mitad del año.

No estoy diciendo que a los trabajadores les esté yendo muy bien, no es así. Tampoco debemos tomar este estudio como la última palabra; tal vez los salarios reales en realidad hayan bajado un poco en lugar de subir un poco. Pero estas estimaciones son inconsistentes con las afirmaciones de que los trabajadores han sufrido grandes disminuciones en su poder adquisitivo.

Y en cuanto a la política, parece que vale la pena señalar una comparación histórica: los salarios reales de los trabajadores de cuello azul disminuyeron de manera bastante consistente durante el transcurso de la presidencia de Ronald Reagan, a pesar de la caída de los precios mundiales del petróleo en 1985-1986 . Sin embargo, los republicanos obtuvieron no una, sino dos victorias aplastantes en las elecciones presidenciales de la década de 1980, en gran parte debido a la fuerza del éxito económico percibido .

Aún así, a la gente no le gusta la inflación incluso cuando sus ingresos se mantienen, tal vez porque la inflación crea la sensación de que las cosas están fuera de control. Esto ayuda a explicar el declive en la confianza del consumidor durante el año pasado, aunque tanto Nate Cohn de The Times como yo descubrimos que el declive en la confianza es mayor de lo que se esperaba, incluso dada la aversión a la inflación.

Pero hay más Los investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señalan que la encuesta de consumidores de su banco, al igual que otras encuestas, dice que los estadounidenses esperan una alta inflación este año, pero no esperan que persista. Además, las expectativas de inflación a largo plazo se han vuelto menos sensibles a los aumentos de precios actuales que en el pasado, que es lo contrario de lo que esperaría ver si las personas realmente percibieran una economía fuera de control.

Por lo tanto, los estadounidenses no están sufriendo grandes caídas en los salarios reales y ven la inflación como algo temporal, no como un fenómeno descontrolado. ¿Por qué, entonces, las buenas noticias económicas en otros frentes no los han hecho más optimistas?

Tal vez porque, por la razón que sea, no han escuchado esa buena noticia.

Hay muchos indicadores de una gran divergencia entre lo que la gente dice sobre su propia situación, que califica como bastante buena, financieramente y en otros aspectos , y lo que dice sobre lo que le está sucediendo a la nación en su conjunto. Es decir, imaginan que a los demás les va mal aunque a ellos les vaya bien.

Parte de esto representa un partidismo inamovible: nada convencerá a los republicanos de que las cosas no son terribles. Pero como señala Greg Sargent de The Washington Post , una encuesta reciente revela que cuando a los votantes se les presenta información sobre las buenas noticias sobre el empleo, el crecimiento y el desempleo, su evaluación de la economía, y de los demócratas, mejora sustancialmente.

Entonces Biden debería hablar sobre sus éxitos. No debería ignorar los aspectos negativos, aunque históricamente la negación de la incómoda realidad ha funcionado bien para los republicanos. Pero debería promocionar las cosas buenas que han sucedido bajo su mandato. Después de todo, si él no lo hace, ¿quién lo hará? Una buena economía no se vende sola.

