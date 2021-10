***Subsecretario

Después de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el panista José Luis Manrrique Hernández fue nombrado como subsecretario de Gobierno, para hacer dupla con la secretaria Libia García.

*Defensoría

El anuncio lo realizó el gobernador Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, también nombró a María del Pilar Gómez como titular de la dirección general de la Defensoría Pública.

*Experiencia

Manrrique Hernández es abogado de profesión, ha sido regidor del Ayuntamiento de León y subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo municipio entre 2018 y 2020.

***Hallazgos

Con el cambio de estafeta en las presidencias municipales, los alcaldes recién llegados se encontraron con varias sorpresas, como mientra el alcalde Mauricio Trejo Pureco de San Miguel de Allende, César Prieto de Salamanca y Carlos García Villaseñor.

*Adeudos

En el caso de San Miguel de Allende, resulta que a su llegada el alcaldepriista Mauricio Trejo se encontró con 68 vehículos menos pues la administración anterior que encabezó el panista Luis Alberto Villarreal tenía esa flotilla bajo un contrato de arrendamiento, se dejó de pagar y por lo tanto el municipio se quedó sin esos vehículos.

*Rentados

Parece que fue hasta el 23 de septiembre cuando la empresa notificó al municipio que o le pagaban o ya se llevaba los autos, el alcalde Mauricio Trejo tuvo conocimiento hasta la semana pasada, cuando a falta de pago tuvo que entregar los vehículos.

*Multa

El contrato para el arrendamiento de estos vehículos que hizo Luis Alberto Villarreal fue por solo 29 meses, periodo que concluyó el pasado 15 de septiembre, pero como no se entregaron en esa fecha, para colmo el Municipio de San Miguel de Allende tuvo que pagar una multa de aproximadamente 170 mil pesos

*Devolución

Los vehículos se ocupaban en diferentes áreas administrativas para la atención ciudadana, supervisiones, recorridos, giras de trabajo, mensajería, el jueves pasado los funcionarios tuvieron que entregar los vehículos.

*¿Y ahora?

Ya con el problema encima el alcalde Mauricio Trejo no le ha quedado de otra que entrarle al quite para ver como sustituirá esos vehículos pero también para el pago de un adeudo, porque al parecer la administración pasada no pagó los últimos dos meses.

***Eventuales

En Silao, el alcalde morenista Carlos García Villaseñor también llegó a hacer limpia de la casa municipal y se encontró con que había en la nómina alrededor de 400 empleados eventuales.

*Tijera

En su primera semana después de asumir el mando, el alcalde silaoense hizo el recorte a la nómina y les dio las gracias a estos empleados que pertenecían a varias áreas, aquí lo importante es saber si cada uno de esos 400 que fueron contratados en el trienio del panista José Antonio Trejo, desquitaban su sueldo.

***Super lonches

En Salamanca a pesar de que el partido gobernante es el mismo, el alcalde César Prieto también se ha llevado sorpresas, una de ellas una factura por 92 mil pesos por la compra de 45 lonches fríos, 60 aguas y 45 chocolates.

*De lugo

Si no hay error en la factura, cada desayunó costó más de dos mil pesos, por lo que el alcalde César Prieto pidió una explicación por el pago de estos alimentos que solicitó la administración de su antecesora, la alcaldesa Beatriz Hernández.

*Excesos

Quién sabe si no se encuentren más facturas de precios elevados, pues estos lonches de lujo no es el único pendiente que dejó la ex alcaldesa, en su administración se dieron varios excesos, como la compra de su camioneta y las luminarias.

***Sucesor

Si esto fuera un maratón dicen que el que va ganando la carrera por la dirección del Sistema Integral de Aseo Público de León es Allan León, panista del terruño.

*Renuncia

Roberto Centeno Valadez renunció al cargo el viernes pasado, estuvo como director general desde diciembre del 2015, luego de que el consejo avaló su nombramiento, estuvo durante los seis años que duró la administración de Héctor López Santillana.

*Consejo

Pero al parecer sus cartas ya no convencieron a la alcaldesa Alejandra Gutérrez por lo que dejó el cargo y si no hay cambios de última hora y los integrantes del consejo del SIAP lo avalan, Allan León estará asumiendo el cargo en unos cuantos días.

De presidente a ex presidente

En una reunión en Torreón Coahuila, al empresario zapatero y actual presidente nacional de la Concamin, José Antonio Abugaber Andonie le tocó entregar un reconocimiento a su antecesor, el industrial Francisco Cervantes, por el trabajo que realizó como dirigente de esta confederación.

