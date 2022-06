El dirigente del PAN de Guanajuato dice estar optimista del resultado electoral del pasado domingo 5 de junio, “porque Morena planeaba ganar seis de seis, pero solo ganó cuatro”. En solo cuatro años, el partido fundado por el presidente López Obrador pasó de no tener ninguna gubernatura a gobernar en 22 estados.

Pero, el dirigente, López Mares, afirma que “los triunfos de Durango y Aguascalientes les dan vida y que hay un gran ánimo porque sí se pueden hacer las cosas. Debemos seguir con la misma estrategia que tenemos a nivel nacional, que está funcionando, a pesar de lo que digan”. Además, manifiesta su respaldo a su presidente nacional, Markito Cortés.

Habría que preguntarle a López Mares ¿en qué país vive? Seguramente le dieron otra información, no le han dicho que en la votación global, el PAN y sus aliados obtuvieron el 32% de los votos emitidos, a diferencia de Morena y aliados que obtuvieron el 52% de la votación. Es sorprendente la pobreza del análisis y consideraciones que hace el líder de marras, la exigua reflexión a la que conllevan sus vanas expresiones y sus argumentos del juego de bebeleche.

El consuelo del dirigente es que, Morena quería ganar seis de seis, y como solo ganó cuatro, entonces el dirigente dice estar optimista.

Esta visión alucinada por algunos dirigentes del albiazul, sobre los resultados electorales, es surrealismo político: se sobrepone el deseo del inconsciente sin importar la realidad monda y lironda del mundo externo.

El PRI y el PRD, están en peligro de perder algunos registros estatales, porque no alcanzaron el 3% requerido de votos. Por ejemplo, la contribución del PRI y PRD en Aguascalientes, juntos sumaron el 5%. Ahí habría ganado solo, sin alianzas, el PAN. Por su parte, Movimiento Ciudadano no pintó para nada en estas elecciones. Por lo tanto, el zorruno Dante Delgado ya se dio cuenta que no puede ir solo en el 2024, lo que lo obligará a hacer alianza, pero no con el chico, sino con el que tenga más posibilidades de ganar: Morena.

Pero ¿por qué no están conectando los partidos de oposición con el pueblo? En su tradicional mañanera, el Presidente resaltó que Morena, el partido que fundó en 2014, gobernará a 12.6 millones de mexicanos más, luego de ganar las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo y recomendó a la oposición cambiar de estrategia, aunque el líder azul en Guanajuato se aferre a seguir haciendo lo mismo y aplaudirle todo lo que diga y haga Markito Cortés.

Cabe recordar que ya al dirigente de marras en el 2021, le tocó como líder de su partido enfrentar las elecciones para gobernadores en 15 entidades, de las cuales 12 fueron para Morena, dos para el PAN y una para la menudencia, a excepción del PRI que perdió todo y no ganó nada. Lo sorprendente de todo esto es que, ante la pobreza de los resultados, el plan de Marko fue buscar la reelección y aliarse con el partido que perdió todas: PRI.

Dice el presidente López Obrador que: “El pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptarlo nuestros adversarios, yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría que poner un letrero que toda consulta causa honorarios, pero deben hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo”, dijo.

El primer mandatario criticó que haya quienes afirman que “Morena sigue ganando debido a que tiene el voto de los pobres y de los más ignorantes. Esto es una ofensa para el pueblo. Así, más seguirán votando por nosotros”.

Hasta el momento, no se les ha escuchado a los partidos de oposición ninguna propuesta capaz de gestionar esperanza, entusiasmo, proyectos de gobierno que vendan mejor futuro. No, ni siquiera ofrecen una nueva relación del poder político con la sociedad. Los partidos no han ganado adeptos, porque su discurso se sustenta en la crítica, se calientan entre ellos mismos, le hablan a su misma gente, no crecen su audiencia, es un diálogo viciado, circular, que no les permite avanzar de manera sustantiva. Quieren crecer a partir de los supuestos errores del otro, y no de propuestas propias que generen entusiasmo y esperanza.

Los buenos cuadros pensantes del PAN deben analizar la conveniencia de seguir en alianza con el PRI y el PRD, que no le aportan nada, le restan. Aguascalientes la ganó el PAN con sus propios votos, los aliados no aportaron juntos ni el 4%. En Durango, el PRI ganó también con sus propios votos y el voto duro que tenía el PAN ahí bajó en un 40%. Chihuahua, Yucatán, Querétaro y Guanajuato, los han ganado a pulso, en solitario, con buenos candidatos y propuestas…sin alianzas.

Tienen que placear ya a sus buenos cuadros aspirantes rumbo al 2024, no pueden llegar tarde; mejorar la narrativa para que genere alguna esperanza y evolucionar así, de la insulsa crítica, a la propuesta, para conectar con el electorado; cambiar de dirigencia, porque Markito Cortés enarbola la bandera de la derrota desde el 2021; reforzar la imagen del albiazul y recuperar su identidad perdida.

Pero López Mares, el eco de Markito, dice que: “Debemos seguir con la misma estrategia que tenemos a nivel nacional, que está funcionando…” Estos bisoños dirigentes están instalados en el surrealismo. De seguir así, “no habrá tiro para el 2024, habrá tirititito”. ¿Qué le aporta al PAN los conciliábulos con Alito Moreno, el sepulturero del PRI? Las alianzas deben de hacerlas con el pueblo…

P.D. Germán Martínez, ex presidente del PAN, tuvo la delicadeza de renunciar a la dirigencia de su partido, después de las elecciones federales del 2009, a causa de los malos resultados y pidió abrir un periodo de reflexión crítica sobre las causas internas y externas de la debacle. ¿Qué, Alito y Markito, no deberían hacer lo mismo y renunciar a la dirigencia de sus partidos?