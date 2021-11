“In God We Trust”; en Dios creemos, es el lema nacional de los Estados Unidos y fue escogido por su Congreso en 1956… es por ello que: ¡Se creen el pueblo elegido 2.0! y justifican actuar por mandato divino.

Hablemos de historia: en 1949, los comunistas, comandados por Mao, ganan la guerra civil (revolución) china. El perdedor, el dictador Chiang Kai-shek, huye con sus tropas a la isla de Formosa, hoy Taiwán, y se declara oficialmente República de China, reconocida por USA y la ONU. En el continente se queda Mao Zedong, triunfador y el pueblo chino, sin reconocimiento mundial por ser comunistas.

En 1971, los intereses económicos cambian y la ONU reconoce a la República Popular China, de Mao y borra del panorama internacional a Taiwán que a la fecha solo es reconocida por un puñado de países que no incluyen a USA; reconociendo desde hace 50 años que Taiwán es parte de China…

No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti, reza el proverbio... En 1962, con Kennedy en la presidencia de USA y Nikita Jrushchov como mandamás en la Unión Soviética, estos últimos pretendieron armar con misiles a Cuba, lo que obligo, en lo que se llamó La Crisis de los Misiles, a un bloqueo de parte de USA que puso al mundo al borde de una guerra nuclear… Hoy, si bien USA, ni tiene tratados ni reconoce a Taiwán, lo ve, en contra del sentido común y el derecho internacional, como un aliado para debilitar a China… Todo es tan sencillo como ver un mapa del planeta, para entender que los barcos de guerra de USA nada tienen que hacer en el mar de china ni en el “estrecho” de Taiwán, donde, con cierta regularidad “patrullan” para incomodar a los chinos.

Si bien China tiene como objetivo la unificación, a la fecha se ha manejado con prudencia con un esquema político que definen como: “Un país, dos sistemas”; en donde se da el espacio y la libertad a Taiwán de tener autogobierno, sin dejar de considerarlos como parte de China… Lo que el mismito Taiwán pone en riesgo, al incorporar estrategias de los norteamericanos en sus políticas comerciales y armamentistas y al hablar de separación.

A la fecha tres eventos de USA manchan el panorama mundial; primero una declaración irresponsable de Joe Biden, en la que asegura defenderán a Taiwán con las armas, en caso de agresión armada de China, ello, sin mediar ningún acuerdo o tratado entre USA y Taiwán, segundo, el entrenamiento de soldados Taiwaneses por parte del ejército de USA y tercero, el gran negocio de vender armas de USA a Taiwán.

Ante esto, el embajador chino declaró, no sin razón: “Detrás de las reciente intensificación de las provocaciones de parte de USA en la región de Taiwán, está la intención de controlar a China y apoyar su “independencia”; lo que será en vano. La mayor amenaza para el estrecho de Taiwán, es que los líderes políticos (gobernantes) de Taiwán, intensifican sus lazos con fuerzas externas (USA, Inglaterra, etc.) y siguen expresando provocaciones sobre la “independencia” de Taiwán; debilitando la teoría de “Un país, dos sistemas”. Es un intento vano de USA armar a Taiwán y generar problemas, al desafiar los intereses fundamentales de China. Actualmente China no teme la opresión de ningún país y exhortamos a los norteamericanos, a respetar el principio de una sola China y detener la venta de armas a Taiwán para ayudar a mantener la paz. Hoy, los gobernantes están usando el dinero del pueblo de Taiwán para comparar armas a precios exorbitantes, dónde podemos ver a simple vista quienes se llenan los bolsillos a costa de quién. En ese camino, los líderes taiwaneses están entrando en un callejón sin salida.”

No se necesita sr experto en Geopolítica para entender que, ceder la soberanía de Taiwán, pone a China en un escenario en donde el enemigo estaría apuntándole desde la calle de enfrente, lo que, por ser inaceptable, no es negociable, por lo que seguir en ese camino llevará a una inevitable guerra de proporciones inimaginables… ¿Será lo que busca USA ante la crisis económica y de liderazgo que hoy vive?, ese es el tema... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

