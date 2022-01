Tal vez la situación del país no está para festejos, pero siempre es bueno aprovechar la última noche del año para hacer un recuento de estos 365 días. Esta noche, como en 2020, una uva habrá que dedicarla a quienes ya no están, sea por el COVID-19 o por la violencia que no para.

Otra uva que sea un deseo de que en México empecemos a mirar el futuro que queremos, en lugar de estar añorando un pasado que ya no existe. La tercera que sea para pedir por una verdadera reconciliación entre las y los mexicanos, sin que nadie se atragante en divisionismos o ideologías.

Levanten sus copas quienes apostaron por nuestro país, siguieron invirtiendo y mantuvieron la creación de empleos, pese a la incertidumbre jurídica, energética y social que prevalece. Otro brindis por aquellos funcionarios públicos que sí se preocupan por dar resultados y no por mantener a un partido en el poder.

Antes de que suenen las 12 campanadas, vaya un agradecimiento para el personal de salud, público y privado, que no sabe de olas de contagios, sino de dos años imparables de pandemia. Y es importante incluir a médicos, académicos y especialistas que siguen iluminando con información y ciencia las inquietudes de la gente.

Sin duda 2021 fue un año de grandes problemas y grandes esperanzas. Ojalá que 2022 sea un año de grandes soluciones.

*

Para algunos fue regalo adelantado del Día de Reyes y para otros fue un mal chiste del Día de los Inocentes. Se trata de la estatua develada en Atlacomulco en honor... ¡a Andrés Manuel López Obrador!

Como sucedía en los viejos tiempos del priismo (que tanto se parecen a los nuevos tiempos de la 4T), el alcalde morenista Roberto Téllez Monroy se aventó la puntada -con cargo al erario, por supuesto- de erigir la efigie del Presidente. Ni los priistas mexiquenses, que tienen ahí su corazón histórico, se atrevieron a tanto.

Téllez buscaba reelegirse y perdió ante la tricolor Marisol Arias Flores, por lo que apenas dos días antes de dejar el cargo salió con su sorpresita. Está por verse si este monumento a la genuflexión política le ayuda en algo a su carrera.

*

Recuerde: para atraer el amor, esta noche debe usar ropa interior roja. Para el dinero, de color amarillo. Si busca una candidatura de Morena, los calzones deben de ser guindas. Si anda huyendo de la UIF, lo mejor son calzones de camuflaje. Si cree en un milagro de Movimiento Ciudadano, póngaselos naranjas, fosfo-fosfo de preferencia. Y si no sabe lo que quiere, busque unos tricolores con listones blanquiazules y bordados en amarillo. ¡Feliz Año Nuevo!

