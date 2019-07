*** TARIFA, ANÁLISIS

La Comisión Mixta Tarifaria sesiona hoy para avanzar en el análisis del ‘ajuste’. Los transportistas deben presentar información complementaria y la Dirección de Movilidad sus estudios técnicos.

*** EL EXHORTO

Sobre el tema se pronunció ya el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción enviando un comunicado oficial a la Comisión para exhortar a la mayor transparencia.

*** TRANSPARENCIA

La petición es que hagan pública toooda la información en la que fundamentan la decisión que tomen. Y piden “preservar el interés colectivo por encima de los intereses particulares”.

***REGRESO A CLASES

La presidenta del DIF Estatal Guanajuato, Adriana Ramírez, está agitando las redes sociales por una buena causa. El 1 de julio lanzó el “Reto Regreso a Clase” para que cualquiera (ciudadanos, negocios, empresas, oficinas públicas) se sumen a recolectar -hasta el 1 de agosto- útiles escolares nuevos. La colecta se hará en las oficinas del DIF Estatal, en los DIF municipales y en los Centros Impulso Social.

*LANZA EL RETO

El reto invita a subir a redes las fotos de los útiles a donar con el hashtag #RetoRegresoAClase. El arranque lo dirigió a su esposo, el gobernador Diego Sinhue, a las presidentas (es) de DIF municipales, la Red de Voluntariados, el Patronato DIF Guanajuato y al director general del DIF, Alfonso Borja.

*ECO EN REDES

El video-reto en su cuenta de Twitter sumaba ayer por la tarde más de 3 mil 700 reproducciones. Y ya se han sumado Secretarías de Estado, integrantes de cabildos, legisladores, dirigentes empresariales, etc. Una buena idea el aprovechar las redes sociales para sumar a favor de lo importante.

***IP VS. AMLO

La masiva celebración en el Zócalo y sobre todo el mensaje que dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador por su primer año del triunfo electoral, no gustó al Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y así lo dejó claro en varios tuits su capitán, José Arturo Sánchez Castellanos.

*EL REPROCHE

Le reprochó que se diga que no hay incremento de impuestos cuando se canceló la compensación universal, lo que se tradujo en un mayor desembolso de impuestos para los contribuyentes. Además, faltó abordar cómo se compensará la desaparición del Inadem, ProMéxico, Consejo de Promoción Turística, apoyo a las estancias infantiles, la cancelación de inversión privada en CFE y Pemex.

*ZAPOTILLO, POR VERSE

Del evento lamentaron recurra al acarreo. “Presume ahorros de 113 mil millones, pero han dejado al Gobierno en los ‘huesos’ y prácticamente tienen detenida la economía y las inversiones”. Una buena, dijo, es que se rescata el proyecto El Zapotillo para abastecer de agua a León, pero “habrá que ver”.

*COPARMEX TAMBIÉN

A las críticas se sumó el presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes, quien dijo que hay incertidumbre por malas estrategias en seguridad, economía, migración y grandes proyectos. El ex síndico Eugenio Martínez y el ex regidor Aurelio Martínez le reviraron que no digan nada cuando se trata de errores o irregularidades cometidas por la administración municipal y la grave inseguridad.

***DEUDA, POSIBLE

La diputada local leonesa, Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda, ve factible un posible endeudamiento por 5 mil millones de pesos que solicitaron los constructores agrupados en la CMIC, y que baraja el Gobernador, con el fin de reactivar la inversión en obra pública.

*A LA ESPERA

Su opinión se basa en la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado, pero antes se tendrá que hacer un análisis riguroso de las condiciones del crédito y del destino del recurso. No se sabe la fecha en la que el Ejecutivo vaya a enviar la solicitud de deuda al Congreso (donde debe aprobarse o no). “Guanajuato tiene finanzas sanas y es claro que hay un recorte federal que afecta”, apuntó la panista.