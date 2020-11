Templo Mayor

POR LO VISTO en el gobierno de Donald Trump también se cuecen habas y son de mucha complicidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

COSA DE VER que la liberación del general Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo meramente político entre ambos, en el que se hizo a un lado el sistema de justicia. De hecho, por la mañana la fiscalía había pedido a la juez que llevaba el caso que mantuviera en secreto algunas partes del juicio, a lo que la juzgadora se negó y pidió que se lo sustentaran.

POR LA TARDE, en lugar de explicar la necesidad de la secrecía, el Departamento de Justicia simplemente se desentendió del asunto y decidió devolver a México a Cienfuegos. Es curioso que, así de pronto, los norteamericanos recuperaron la confianza que n-u-n-c-a les tuvieron a los funcionarios mexicanos durante las investigaciones.

VAYA regalo de despedida le envió Mr. Trun a su amigou Andy Many.

EL NUEVO coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya echó a andar la aplanadora de su partido y sus paleros para aprobar a la brevedad la iniciativa para prohibir el outsourcing. Las prisas por llevar a cabo el trámite en San Lázaro le surgieron, casualmente, luego de que ayer se reuniera con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

LA IDEA es que hoy mismo sesionen las comisiones de Trabajo y Hacienda, se lleve a cabo una simulación de parlamento abierto para escuchar -es un decir- a las partes afectadas y que el dictamen quede listo, a más tardar, el viernes. Ya con eso, la iniciativa se estaría aprobando el jueves de la próxima semana.

HABRÁ QUE VER si cuando pase al Senado, el zacatecano Ricardo Monreal logra enmendar algunos de los excesos de la reforma o si, por el contrario, se impone la versión de Napoleón Gómez Urrutia, que ya se sabe quiere desaparecer el outsourcing privado para sustituirlo con un outsourcing sindical.

EN TODO ESTO, la que quedó muy mal parada fue Luisa María Alcalde, pues había venido trabajando con todos los sectores, incluido el empresarial, en una iniciativa de consenso. Pero al final terminó traicionando la confianza que le habían dado con tal de darle gusto al Presidente.

NO CABE duda que la 4T es versátil: la estrategia de Salud ha causado más bajas que un Ejército en guerra: las Fuerzas Armadas han construido más obras que la SCT; la CFE no ha llevado luz, pero sí agua a las casas de Tabasco, y el Presidente no se moja los pies para que no se le encoja la investidura.