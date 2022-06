Terror en Celaya; trabajar y vivir con miedo

Celaya volvió a vivir una semana de terror con varios asesinatos ligados presuntamente a las extorsiones que lo están convirtiendo en una ciudad fantasma.

La semana comenzó con el asesinato del líder de comerciantes del Tianguis de los Lunes, Álvaro Luna, quien fue atacado a balazos a la vista de clientes y comerciantes en una de las zonas comerciales más importante de la ciudad.

Más tarde, un ataque a balazos en un taller de motocicletas en avenida Constituyentes dejó como saldo dos empleados fallecidos, así como una joven estudiante que había acudido al lugar en el momento equivocado.

Estos hechos volvieron a conmocionar a la ciudad y las especulaciones por el cobro de piso no se hicieron esperar.

A la par, al menos cuatro negocios anunciaron en sus redes sociales su cierre a causa de la inseguridad que se vive en Celaya.

De forma inexplicable, el alcalde Javier Mendoza prefirió no opinar siguiendo su línea de no hablar sobre inseguridad, pero lo más increíble sucedió un día después cuando puso en duda que estos negocios cerraran por esa razón.

Lo que es verdad es que estos establecimientos se atrevieron a alzar la voz y evidenciar que cientos de negocios han cerrado por el miedo a la violencia.

La realidad ha rebasado por completo a las autoridades de Celaya, sus calles y avenidas reflejan la crisis que se vive con decenas de locales cerrados y cientos de negocios que han modificado su horario y formas de trabajo para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Al menos 18 asesinatos en la última semana han vuelto a poner a Celaya en el ojo del huracán. Está claro que las actuales estrategias de seguridad no funcionan.

Los números hablan

Los datos oficiales indican que en Celaya de enero a abril, las carpetas de investigación por homicidio doloso fueron 153, un 32% de incremento respecto al mismo periodo del 2021.

Aquí no aplica el discurso de las autoridades estatales de que hay una tendencia a la baja en homicidios en el estado durante el 2021 y el 2022.

En 2019, de enero a abril solamente se registraron 53 homicidios. Y todo empeoró en el 2020 cuando en esos cuatro meses fueron 165. Y así seguimos.

En el delito de extorsión en Celaya de enero-abril del año pasado se denunciaron siete casos, y en el mismo periodo de este año son ya 46, un incremento del 557%. Y no es que antes no hubiera, dirán que no se denunciaba.

El robo de vehículo con violencia pasó de 47 a 59 de enero-abril de 2021 al 2022, que está muy lejos de los 371 que llegaron a registrarse en cuatro meses del 2020.

Lo mismo el robo a negocio con violencia que si bien este año presenta un incremento del 13% con 228 denuncias, en 2020 se registró un récord de 362.

A la luz de la incidencia general de delitos nos dirán que lo peor ya pasó. Pero en la calle la violencia no cesa y la única certeza es que en Celaya viven con miedo.

Morenos alistan armas

Todavía falta un rato para que la disputa por la candidatura presidencial en Morena se caliente (más), pero ya los liderazgos locales de ese partido tienen a su favorito.

Andrés Manuel López Obrador adelantó al interior de la 4T el juego del destape presidencial y él se encargó de destapar las corcholatas en disputa. Para empezar está su predilecta, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

En su abierto respaldo está la senadora por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre. La sonorense diputada local pluri, Hades Aguilar, también está en ese equipo.

Otro que no lo dice pero está con quien apoya AMLO, es el titular de la Profeco, el leonés Ricardo Sheffield Padilla. También tiene buenas relaciones con Marcelo.

El periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal” de Eje Central el pasado 14 de junio titulada “Patadas entre corcholatas”, escribe que el conflicto entre aspirantes a la candidatura se está dando de manera ratonera, donde los operadores de Sheinbaum han sacado ventaja sobre los de Ebrard y Adán.

Y cita que las razones del manotazo desde Gobernación y la Función Pública para remover a tres funcionarios de la Profeco y acusar en un comunicado presuntas irregularidades, era “cortarle brazos a Sheffield, quien a través de sus subordinados estaba recolectando recursos para inyectarlos a la campaña de Sheinbaum”.

Al final, Sheffield logró evitar la llegada de Miguel Ángel Chico a la Subprocuraduría Jurídica, y el expriista encontró acomodo en el despacho del Secretario de Gobernación. Pero sí llegó la gente de Adán a Profeco.

Después de la tempestad, el ex alcalde panista sigue despachando en la Profeco y apareciendo cada lunes en la mañanera junto al Presidente, con el sueño de estar nuevamente en la boleta del 2024 como candidato de la 4T a la gubernatura.

En tanto Chico, es el más cercano al tabasqueño titular de la Segob, también levantará la mano para lo mismo que Ricardo, y verá para qué le alcanza.

Con el canciller Marcelo Ebrard es bien sabido la lealtad y amistad que le tiene la senadora Martha Lucía Mícher, quien fuera Directora General del Instituto para las Mujeres del entonces Distrito Federal, cuando el primero fue Jefe de Gobierno. Malú replica todo lo que dice Marcelo, como proponer unos Juegos Olímpicos en 2036.

Otro abierto impulsor de Marcelo es el diputado federal por Morena, Emmanuel Reyes Carmona, electo por mayoría en el distrito 13 cabecera Valle de Santiago. En 2018 ganó ese mismo distrito pero cuando era perredista y en alianza con el PAN. Después dio el brinco a Morena a invitación del jefe nacional, Mario Delgado.

Su esposa, Cinthia Teniente, fue candidata a la Alcaldía por Villagrán y coordinó en la entidad la asociación “Que Siga la Democracia”, que movilizó la recolección de firmas para solicitar al INE la realización de la consulta de revocación de mandato.

Y, aunque no lo junten, no se rinde el senador Ricardo Monreal, quien en Guanajuato tiene simpatías, una es la del jefe estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo. Y, principalmente, el empresario de Silao, Ricardo García Oseguera.

En el caso del delegado de Programas Integrales para el Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, mantiene distancia y una buena relación con todos. No quiere comprar una bronca gratis antes de tiempo y mejor esperará a las definiciones.

La candidatura tanto presidencial como a la gubernatura se definirán por encuestas, según dicen sus estatutos. El reto de Morena Guanajuato será no fracturarse en el camino si de verdad aspiran a plantarle cara a Acción Nacional en Guanajuato.

Los priístas más panistas

Esta semana se confirmó una vez más que los diputados locales del PRI Alejandro Arias Avila y Ruth Tiscareño Agoitia se convirtieron en los defensores de oficio de sus colegas del grupo panista.

El hecho que lo demuestra ocurrió el martes, cuando la Comisión de Hacienda del Congreso, que preside el panista Víctor Zanella Huerta, rechazó 11 solicitudes de auditoría a municipios gobernados por el PAN y dependencias y programas estatales que habían presentado varios diputados de Morena, no sólo Alma Alcaraz, Ernesto Prieto, Ernesto Millán, sino sus compañeros de la anterior Legislatura Raúl Márquez Albo y Magdalena Rosales.

En total se rechazaron ese día 16, pero las demás habían sido presentadas por ayuntamientos, el PAN y el PVEM.

Según testigos, el defensor de los dictámenes negativos no fue el panista Víctor Zanella, como correspondía a su carácter de presidente y hubiera sido lo más lógico, sino que fue Ruth Tiscareño Agoitia, del PRI.

Quienes la escucharon afirman que dijo, en alusión a los “morenos”, que “no fueran irresponsables pidiendo auditorías” y leyó un documento de defensa que evidentemente alguien más le había preparado porque era muy técnico.

La indirecta iba dirigida a Alma Alcaraz, quien también es integrante de esa comisión y estaba presente para defender las peticiones de su bancada.

Y no sólo fue de palabra la defensa, sino también con el voto de Ruth Tiscareño, quien se unió a Zanella Huerta y los “azules” Miguel Ange Salim y Alfonso Borja Pimentel, que las peticiones fiscalizadoras de los “morenos” quedaron sepultadas en el archivo legislativo.

Pero ésta no ha sido la única ocasión. La primera vez que lo hicieron en público fue en abril, a propósito de que la diputada Dessire Angel Rocha, de Movimiento Ciudadano, diera a conocer que la asociación civil Amicus había ganado en primera instancia un amparo contra el Poder Legislativo por no haber incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2022, una partida para la comunidad LGBTI, como lo pidió el “partido naranja”.

Días después, en conferencia de prensa para explicar por qué el Congreso había presentado un recurso de revisión contra dicha resolución, una reportera pidió los detalles de los argumentos técnicos presentados por el juez que falló a favor de Amicus.

El que respondió no fue Luis Ernesto Ayala, presidente de la Junta de Gobierno, como correspondía, porque él incluso guardó silencio. Quien se apresuró a contestar fue Alejandro Arias, coordinador de la fracción del PRI. Aclaró que la resolución no detalla las razones del juez.

Y como antecedente hay que recordar el 25 de febrero que Ruth abrió su Casa de Enlace Legislativa y entre los invitados aparecieron los diputados panistas Rolando Alcántar, Bricio Balderas y Aldo Márquez. Lo raro fue que quienes no llegaron fueron los legisladores priístas Yulma Rocha y Gustavo Adolfo Alfaro.

La hemodiálisis, ‘no es mi asunto’

Como una decisión inhumana fue considerada la cancelación de la Presidencia de Irapuato al dejar de dar apoyo a ciudadanos que necesitan hemodiálisis en Irapuato.

Esta semana en sesión de Ayuntamiento se anunció la cancelación del apoyo a enfermos que requieren hemodiálisis porque no hay recursos y porque no es obligación del Municipio brindar este servicio de salud.

Lo más insólito fueron las declaraciones de la regidora del PAN, Elba García Melgar, quien dijo que, aparte de que no le toca al Municipio, este servicio es “muy caro”.

Los integrantes del Ayuntamiento subieron la voz pues aunque el comentario de la regidora fue apoyado por la presidenta, Lorena Alfaro, los panistas se pusieron en su contra.

El principal fue el regidor del PAN, Juan Ignacio Duarte Rodríguez, quien fue el encargado de dar a conocer que este apoyo era de 1 millón de pesos al año, para 100 personas de escasos recursos que no pueden pagar las sesiones.

La crítica también salió de los regidores de Morena, que vieron grave la situación y sobre todo, los comentarios de García Melgar, pues esto podría significar un mayor deterioro de salud para quienes recibían el apoyo.

Este apoyo en hemodiálisis lo formalizó Ricardo Ortiz en la pasada administración como una medida compensatoria a su promesa de campaña incumplida de crear un centro de hemodiálisis para los irapuatenses.

La decisión de no seguir prestando el apoyo parece firme, la Presidenta dijo en repetidas ocasiones que no le toca al Municipio, que para eso están las instituciones públicas de salud y parece no haber marcha atrás.

La crítica también viene de la ciudadanía, al menos el excandidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal, Hugo Villaseñor, ya dijo que hará una manifestación el próximo 22 de junio para que el gobierno recapacite.

También cuestionó por qué se privilegia el apoyo a eventos como el Guanajuato Open y la Feria de las Fresas, antes que la salud de los ciudadanos.

Varios regidores ya dijeron que pedirán cuentas del recurso para saber a qué se destinará el millón de pesos que antes se daba en apoyo de hemodiálisis y buscar la forma de seguir beneficiando a los irapuatenses.

Lo que no explicó nadie en toda esta serie de justificaciones, es cómo se previó con las instituciones de salud que estas personas sí reciban la atención en tiempo y forma. No es nada más ‘a mí no me toca’ y háganle como quieran. Atentos.